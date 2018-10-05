Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400

Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, соответствующее соглашение стороны утвердили во время визита Владимира Путина в Индию.

Индия приобретет пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 млрд долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции, пишет «РИА Новости».

В июле СМИ сообщили, что, несмотря на недовольство Вашингтона, совет по оборонным закупкам Индии окончательно одобрил соглашение о приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400.