Путин провел беседу с премьер-министром Индии в закрытом режиме

Президент России Владимир Путин в Нью-Дели провел встречу с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.

Беседа прошла в формате один на один и была закрыта для прессы, сообщили в пресс-службе Кремля.



Полноформатные переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди намечены на 5 октября. В ходе них будут рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства, актуальные международные и региональные вопросы. По итогам переговоров будет подписан ряд документов о сотрудничестве.

Кроме того, Путин и Моди примут участие в работе Российско-индийского делового форума. Предусмотрена также беседа президента России с его индийским коллегой Рамом Натхом Ковиндом.

Ранее сообщалось, что в ходе визита Путина в Индию может быть подписан договор о приобретении индийской стороной 48 вертолетов Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) на сумму 1,13 млрд долларов.