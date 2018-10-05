«Мой бизнес-парк»: в Татарстане запускают промышленную ипотеку для малого бизнеса

Минэкономики РТ предложит предпринимателям промышленные сооружения в кредит

Татарстанская экономика в предстоящие 2019—2021 годы будет развиваться замедленными темпами: в диапазоне от 102—103,6% в год, но избежит попадания в критическое состояние экономической «комы». Об этом заявил сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин при представлении прогноза социально-экономического развития РТ на 2019—2024 годы, который лег в основу проекта бюджета на депрессивную трехлетку 2019—2021 годов. Несмотря на стагнацию, Минэкономики РТ с будущего года запустит промышленную ипотеку для малого и среднего бизнеса: в кредит начнут выдавать «на гора» готовые промышленные сооружения с веселым названием «Мой бизнес-парк».

Замедление темпов экономики заложили в бюджет

Бесконечно светлое будущее с поправками на негативную мировую конъюнктуру сегодня утвердили члены комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, одобрившие прогноз социально-экономического развития Татарстана на предстоящие 6 лет, с 2019 по 2024 год. Без лишних споров с пониманием неотвратимости экономической стагнации они утвердили консервативный сценарий роста ВРП Татарстана, представленный заместителем министра экономики РТ Олегом Пелевиным.

Главный его тезис заключался в том, что в будущем году замедление темпов татарстанской экономики, рискующей уже в этом году попасть в штопор, будет продолжаться и продлится на долгие 6 лет — до 2024 года. Если в этом году рост промышленного производства, как сообщил Олег Пелевин, показал минимальный за всю историю уровень в 1%, то в будущем году не поднимется выше 2%. По прогнозу Минэкономики РТ, экономический рост начнет восстанавливаться в 2020—2021 годах и вернется на уровень 3,6% в 2024 году. «В 2019—2024 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 102—103,6%, что превышает среднероссийскую динамику (в России — 101,4—103,3%)», отметил Пелевин.

Чтобы парламентарии не ломали голову над объективностью прогноза социально-экономического развития РТ, Олег Пелевин сообщил, что он как и положено основывается на базовом варианте сценарных условий развития российской экономики



Стоп-кран: ВРП по итогам 2018 покажет рекордный минимум в 1%

«По итогам этого года рост ВРП, по оценке Минэкономики РФ, ожидается на уровне 101,8%, — сообщил Олег Пелевин. — С начала года объем ВРП Татарстана составил 1,5 трлн рублей при темпе роста 101,2%, — подтвердил он тот факт, что Татарстан оказался в самом эпицентре общероссийской экономической болезни. «Индекс промышленного производства оказался чуть получше — 101,3%», — перечислил он основные параметры. Правда, есть шанс, что промышленность будет слегка выздоравливать. По его словам, в сентябре этого года многие предприятия начали разгоняться. «Темп роста производства составил 105,1% к уровню сентября 2017 года», — порадовал он парламентариев. Тем не менее объем ВРП по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 2 триллиона 228,8 миллиарда рублей при динамике 101%.

По этим показателям Татарстан точь-точь вписывается в общероссийскую тенденцию и заметно отстает от общеевропейской тенденции (впрочем, по другому и не могло быть). «Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики 2018—2019 на уровне 3%», — отметил замминистра экономики РТ, но добавил, что вместе с тем в мировой экономике возрастают риски, угрожающие росту из-за протекционистской политики. «Происходят рост цен на энергоресурсы, внешнеэкономическое давление на валюты развивающихся стран и в целом эскалации напряженности в торговой сфере», — перечислил он те опасности, которые подстерегают мировые компании.

Чтобы парламентарии не ломали голову над объективностью прогноза социально-экономического развития РТ, Олег Пелевин сообщил, что он как и положено основывается на базовом варианте сценарных условий развития российской экономики. Он предусматривает среднегодовую стоимость нефти марки Urals в 2019 году на уровне 63,4 доллара за баррель с понижением до 53,5 доллара за баррель к 2024 году. При этом курс доллара, согласно прогнозу, наоборот будет расти: с 63,2 рубля в 2019 году до 68 рублей в 2024 году. Инфляция составит 4,3% ( как позже пошутили парламентарии, в ней заложено и 2% НДС).

Хребет татарстанской экономики выдержит

Несмотря на мрачные прогнозы, Минэкономики РТ уверено, что Татарстан не попадает в экономическую кому. Залогом тому служит пуск новых предприятий в ТЭК, энергетике и машиностроительном комплексе. «Основной вклад в рост экономической активности будет обеспечен запланированным наращиванием объемов в обрабатывающих производствах», — отметил Олег Пелевин.

По словам замминистра, в этом году на «ТАНЕКО» введены четыре новых установки и планируется запуск установки ЭЛОУ-АВТ-6, что позволит увеличить объем перерабатываемой нефти до 14 млн тонн. На заводе по производству изопрена-мономера (ИМ) «Нижнекамскнефтехима» в июне состоялся ввод в эксплуатацию производства изобутилена мощностью 160 тысяч тонн в год, а до конца года планируется завершить модернизацию изопреновой установки. Все это реализуется в рамках программы по наращиванию производства синтетического каучука изопренового до 330 тыс. тонн в год. В 2019 году на «Нижнекамскнефтехиме» планируется реализовать проект по строительству производства дивинил-стирольного синтетического каучука. На «Казаньоргсинтезе» предусмотрено наращивание производства собственного этилена до 654 тыс. тонн в год и модернизация завода поликарбонатов, что позволит нарастить мощность производства до 100 тыс. тонн в год. В целом к 2023 году объем производства полимерной продукции на предприятии должен вырасти до 1 млн тонн. На «Нижнекамскнефтехиме» запланировано строительство нового производства ЭП-600 и связанных производств по переработке продуктов пиролиза с вводом мощностей в 2022 году.

Данил Волков представил основные параметры проекта бюджета на 2019 год



Минус 11-12 млрд рублей из-за московской чехарды

Вслед за Пелевиным заместитель министра финансов РТ Данил Волков представил основные параметры проекта бюджета на 2019 год. В нем ничего нового не обнаружилось. Общий объем доходов прогнозируется в размере 228,2 млрд руб., расходов — 232,4 млрд руб., дефицит — более 4 млрд рублей. Безвозмездные поступления от федерального бюджета учтены в размере 20,3 млрд рублей в 2019 году. Среди больших выпадающих доходов казны: потери в 11-12 млрд рублей из-за обнуления налога на движимое имущество. Напомним, чехарда с этим налогом происходила почти весь год. Москва отменила льготы, передав регионам право самим устанавливать ставки для пополнения налоговых сборов. Казань подхватила инициативу и сразу же установила ставку в 1,1% от стоимости движимого имущества, вопреки протестам бизнеса. В итоге Москва пошла на попятную и вернула нулевую ставку.

— Все ли публичные обязательства, заявленные ранее, отражены в бюджете республики на следующий год?», — поинтересовался председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

— Абсолютно все, — заверил депутатов замминистра финансов.

Что это такое промипотека?

Глава челнинского строительного холдинга «Домкор» Мунир Гайнуллов оказался в легком шоке не только от бумажных прогнозов Минэкономики РТ, но и от свежих инициатив правительства РТ.

— Недавно появилось понятие «промышленная ипотека». Что это такое? — спросил он у замминистра экономики, добавив, что ему этот новый инструмент абсолютно не знаком. — Что-то я с этим не сталкивался, хотя слышал, что его хотят запустить с целью поддержки бизнеса. Внедрен? Какие результаты?

— Действительно, это новая программа и еще будет внедряться здесь, — сообщил Олег Пелевин.

Но, по его словам, многое зависит от федеральной программы и условий софинансирования в рамках национальных проектов: «Сейчас сформированы паспорта национальных проектов и внутри них появляется проект «Мой бизнес-парк». Это новая наша инициатива, которая была включена в нацпроект. Пока еще не запущена».

Позже он сообщил, что не может раскрыть всего механизма реализации программы, так как не определен уровень целевого финансирования от РФ. Напомним, что для Татарстана определен показатель софинансирования в 80—82%.



Мунир Гайнуллов (на фото справа) оказался в легком шоке не только от бумажных прогнозов Минэкономики РТ, но и от свежих инициатив правительства РТ



Год назад при анонсировании программы промышленной ипотеки, пресс-служба казанского Кремля поделилась подробностями: «Суть будет заключаться в строительстве корпусов для резидентов. Они будут переданы им после получения кредита в банке. То есть это будет типовой проект, который будет возведен из сэндвич-панелей. Оператор проекта «Промипотека» будет возводить корпус под ключ», — обещала Лилия Галимова.



Вместо того, чтобы, взяв кредит в банке, терять время на строительство, резидент теперь получит возможность сразу завозить оборудование и выстраивать производство. Сегодня в кулуарах Госсовета Олег Пелевин уточнил, что эта инициатива была поддержана Москвой и будет растиражирована по всей стране. Но пока это все, что он мог сказать о ней, и взял тайм-аут.

«Средняя оценка роста стоимости жилья — от 15 до 30%»

— Еще один вопрос я упустил, — снова обратился к Пелевину Мунир Гайнуллов, — Откуда у вас такие прогнозы по росту объемов строительства жилья (2,5 млн кв. м к 2024 году)? Рост объемов небольшой, но все-таки заложен рост. Долевка закончилась, только привлечение денег, ипотека и ключевая [ставка] — откуда такая уверенность? Может я чего-то не знаю? У меня такой твердой уверенности нет. Мы в прежние годы росли, но у нас были огромные бесплатные деньги (дольщиков, — прим. ред.). Сегодня они будут платными. Сегодня заключили первый договор с банками — там есть 5% по СРУ счетам и 11% по проектному финансированию. Откуда ваш отптимизм? Средняя оценка роста стоимости жилья — от 15 до 30%. Однозначно будет удорожание жилья. Откуда деньги возьмутся у покупателей, если мы не увеличили доходы населения. Откуда?

— Мы обсуждали этот вопрос при формировании прогноза. Каждый год перед нами встает вопрос, как достичь 2,4 млн кв. м тем не менее каждый год становится планом, а потом фактом. Сейчас это прогнозные, плановые, целевые цифры, но мы надеемся… — Пелевин мог больше не продолжать — итак было понятно, к чему он клонит.

Мунир Гайнуллов остановил его: «Нет, надеяться, конечно, можно, но я говорю о реальных цифрах, вы же анализируете», — настаивал он, но так и не получил однозначного ответа.

Позже замминистра строительства Ильшат Гимаев пояснил «Реальному времени», что ежегодно Татарстан будет увеличивать строительство на 25 тысяч кв. м жилья, хотя и рассчитывает на поддержку Минстроя при компенсации расходов на инженерную инфраструктуру при освоении больших земельных участков.