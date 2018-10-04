Страсти по МСЗ: казанские юристы намерены добиться запрещения деятельности «АГК-2»

Глава компании «Татюринформ» Марат Камалов поддержал позицию противников сжигания мусора и пояснил, почему нельзя строить завод в Осиново

Фото: Максим Платонов

У противников мусоросжигательного завода в Татарстане еще один повод для радости после их недавней победы в Верховном суде РТ — казанские юристы намерены запретить деятельность инвестора стройки завода «АГК-2». Чтобы инициировать соответствующий иск, гендиректор «Татюринформа» Марат Камалов обратился в межрегиональную общественную организацию по защите прав потребителей «Принципъ». Глава юрфирмы также убежден, что строить МСЗ в Осиново нельзя, и в своем письме к правозащитникам поясняет почему. «Реальное время» с разрешения Камалова полностью публикует это обращение. Главные причины, по которым, по его мнению, строительство МСЗ надо запретить, следующие: противоречие приоритетам государственной политики, опасное и дорогое производство, значительный вред здоровью населения, возрастающие риски онкозаболеваний, нарушения СанПиН, непоправимый вред экологии и угроза Волжско-Камскому заповеднику.

МСЗ прямо противоречит приоритетам государственной политики

К IV кварталу 2021 года в Зеленодольском районе Татарстана планируется ввести в эксплуатацию завод по термическому обезвреживанию твердых бытовых отходов мощностью 550 000 тонн твердых коммунальных отходов в год. Предполагается, что завод будет обезвреживать коммунальные отходы, не подлежащие вторичной переработке, образующиеся в Казани и левобережной части Зеленодольского муниципального района.

Исходя из содержания пояснительной записки оценки воздействия на окружающую среду («ОВОС») (предварительный вариант), обезвреживание термических отходов будет осуществляться путем сжигания отходов.

Строительство, ввод в эксплуатацию вышеназванного завода прямо противоречит приоритетам государственной политики Российской Федерации. Так, согласно Федеральному закону от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» устанавливаются направления государственной политики в области обращения с отходами в зависимости от приоритета:

«максимальное использование исходных сырья и материалов;

предотвращение образования отходов;

сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

обработка отходов;

утилизация отходов;

обезвреживание отходов».

«Мусоросжигание является наиболее опасной технологией обращения с отходами»

Раздельный сбор и переработка являются приоритетными способами обращения с отходами.

Продвижение проекта строительства мусоросжигательного завода в то время, когда в стране не налажена эффективная система раздельного сбора и переработки отходов — прямое нарушение приоритетов государственной политики.

Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года утверждены Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года (далее — «Основы»). Согласно данному документу в 40 субъектах РФ более 54% городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. В Основах установлены принципы государственной политики в области экологического развития: обязательность оценки воздействия на окружающую среду, презумпция экологической опасности планируемой деятельности.

Одной из основных задач сохранения экологии, согласно Основам, выступает обеспечение экологически безопасного обращения с отходами. Мусоросжигание является наиболее опасной технологией обращения с отходами: при сжигании мусора в атмосферу попадает более 250 токсичных веществ.

Такой способ обращения с отходами, как термическое обезвреживание твердых бытовых отходов, или мусоросжигание, не соответствует приоритетам государственной политики Российской Федерации в области обращения с отходами.

Не только опасно, но и дорого — триллионы рублей с населения!

Мусоросжигание не только самый опасный способ обращения с отходами, но и самый дорогостоящий. Проектная стоимость завода по термической переработке отходов составит 19 миллиардов рублей.

Если технология мусоросжигания станет масштабироваться на другие регионы страны, сумма будет исчисляться триллионами рублей. Эти деньги будут взиматься с людей через оплату коммунальных услуг и электроэнергии по завышенным тарифам.

По данным Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, в строительство мусоросжигательного завода вкладывается в два раза больше средств, чем в создание предприятий, перерабатывающих отходы в новую продукцию. Затраты на эксплуатацию мусоросжигательного завода также почти в два раза больше, чем на содержание перерабатывающих предприятий.

Сфера обращения с отходами — это нескончаемые денежные потоки. ООО «АГК-2» станет монополистом в области обращения с отходами, ограничивая конкуренцию в данной сфере. Данное обстоятельство противоречит правовым нормам Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Как быть с опасными отходами и где хранить золу и шлаки?

Исходя из текста пояснительной записки ОВОС, решить проблему отходов можно только при помощи термического уничтожения! Однако, что удивительно, еще никому не удавалось увидеть подобного анализа. Единственный аргумент, который приводится в пояснительной записке, что около мегаполисов заканчиваются места для размещения отходов. Так, в Казани место для полигонного захоронения закончится, по прогнозам, к 2026 году. Согласно данным, представленным в пояснительной записке ОВОС, к 2022 году будет выведен из эксплуатации полигон утилизации ТКО «Восточный», полигон ТКО по ул. Химической. При этом разработчики ОВОС не сообщают, учтен ли в прогнозе ежегодный рост образования отходов, и каким образом планируется обращение с отходами сжигания с золой и шлаком.

В России нет системы раздельного сбора опасных отходов. Согласно данным правительства Москвы, в 5% случаев отработанные источники тока (батарейки и т. п.) в составе бытовых отходов попадают на мусоросжигательные заводы. В государственном докладе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы установлено, что сжигание щелочных марганцево-цинковых элементов питания становится причиной повышения концентрации металлов в шлаке и летучей золе мусоросжигательных установок, вследствие чего часть тяжелых металлов будет неизбежно присутствовать в отходящих газах и в соответствующих выбросах в воздух.

В результате присутствия тяжелых металлов в отходящих газах и в соответствующих выбросах в воздух будет причинен вред здоровью и жизни людей. Так как с вдыхаемым воздухом в организм человека будут поступать в повышенной концентрации вредные вещества (тяжелые металлы).

При повышенных концентрациях тяжелые металлы проявляют высокую токсичность, то есть оказывают негативное влияние на состояние и активность всех живых организмов. Тяжелые металлы могут попадать с пищей, водой, впитываться через кожу, проникать путем ингаляций. Поглощение с пылью — вот главный путь проникновения при промышленном загрязнении. В результате вдыхания большинство металлов оседает в легких и только потом распространяется в другие органы. Но наиболее распространенный путь поступления токсичных металлов в организм — прием с пищей и водой. (Тяжелые металлы и здоровье человека/ под. ред. Н.А. Черных, Ю.И. Бабаев/Вестник РУДН. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности — 2004, №1(10).)

МСЗ — ключевой фактор риска развития рака, а в Казани уже возросло число онкобольных

Мусоросжигание — ключевой фактор риска развития онкологических заболеваний среди людей, живущих в районе мусоросжигательного завода.

Согласно письму Министерства здравоохранения РТ о предоставлении статистических данных по г. Казани и Зеленодольскому району РТ за 2013—2017 гг. в процентном соотношении количество людей, имеющих злокачественные образования, с 2013 по 2017 гг. значительно выросло: с 23,9 до 31,2.

В 2014 году правительство Москвы признало, что мусоросжигательный завод №4 является крупным источником загрязнения территории ближайшего района Кожухово, подвергая его жителей влиянию вредных выбросов.

Загрязнение парниковыми газами

Мусоросжигательный завод выбрасывает в атмосферу большой объем парниковых газов. Любой мусоросжигательный завод наносит непоправимый вред климатической системе нашей планеты. Установлено, что при сжигании мусора образуется парниковый газ (в том числе СО2).

Согласно Федеральному закону от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»: «Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных».

На территории Республики Татарстан по результатам исследования с 2014 по 2016 год возрос объем выбросов и поглощения парниковых газов с 53 751 тысячи тонн до 55 929 тысяч тонн согласно государственному докладу «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2017 году».

Правительство Москвы — субъекта, обладающего крупнейшим парком мусоросжигательных заводов в России, признает сжигание отходов на МСЗ одним из основных источников прямых выбросов парниковых газов в Москве.

Опасность парникового эффекта в вызываемых им изменениях климата. Ученые прогнозируют, что усиление парникового эффекта приведет к увеличению рисков для здоровья людей, повышение температуры способно привести к расширению ареала обитания видов животных, являющихся переносчиками опасных заболеваний. В результате, например, энцефалитные клещи и малярийные комары переселятся в места, где люди не обладают иммунитетом к переносимым заболеваниям.

Двуокись углерода (СО2) негативно влияет на озоновый слой атмосферы. Согласно п. 4 приложения 1 Венской конвенции об охране озонового слоя: «Считается, что следующие химические вещества природного или антропогенного происхождения, которые перечислены в произвольном порядке, могут изменять химические и физические свойства озонового слоя.

а) Углеродистые вещества

Двуокись углерода (СО2). Двуокись углерода имеет важные естественные и антропогенные источники и влияет на стратосферный озон путем воздействия на тепловую структуру атмосферы».

МСЗ в Осиново нарушает требования СанПиН

В соответствии с п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тысяч тонн в год составляет 1000 м (объект 1 класса опасности).

П. 5.1. СанПиН установлено, что в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Согласно положениям письма территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах: «Примерно в 800 м от границ участка проектируемых работ находятся коттеджные застройки, расположенные на территории Московского района г. Казани. В радиусе 1000 м имеется зона природных ландшафтов, водного фонда, лесного фонда, склад сниженного газа, АЗС, отвод территории под складской комплекс».

Строительство мусоросжигательного завода противоречит требованиям п. 5.1. СанПиН.

Проектирование и строительство мусоросжигательного завода не должно нарушать санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Согласно ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: « На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

В соответствии со ст. 55 вышеназванного Федерального закона: «За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Вред экологии и здоровью людей

Ученые, экологи выделяют два вида вреда, которые могут быть причинены в результате эксплуатации мусоросжигательных заводов:

экологический вред;

вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу людей.

Экологический вред имеет свойство приобретать потенциальный (накопительный) характер, который будет проявлять свои негативные свойства спустя годы и столетия.

Опасность причинения вреда деятельностью мусоросжигательного завода заключается в причинении вреда окружающей среде, представителям животного и растительного мира, жизни и здоровью людей.

Состояние окружающей среды и здоровье граждан, проживающих на ее территории, тесно взаимосвязаны. Ухудшение состояния среды влияет на жизнь и здоровье граждан. Причинение вреда окружающей среде автоматически повлечет вред здоровью, жизни и имуществу людей. Невозможно не причинить вред здоровью и жизни людей, причинив вред окружающей среде.

Согласно различным исследованиям, промышленная деятельность мусоросжигательного завода оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека.

Greenpeace против

В 2008 году Международная неправительственная экологическая организация Greenpeace опубликовала доклад на тему «Сжигание отходов и здоровье человека».

Согласно докладу: «Независимо от того, насколько современным оборудованием оснащены МСЗ, они все равно выделяют токсичные вещества. Это ведет к загрязнению окружающей среды и воздействию опасных соединений на животный и растительный мир и здоровье человека. МСЗ выделяют содержащие хлор и бром диоксины, ПХБ, ПХН, тяжелые металлы, диоксиды серы и азота. Выделяется значительное количество веществ, токсичность и воздействие на человека которых не изучена. Тем не менее имеются данные о том, что среди работников МСЗ и жителей прилегающих к ним районов повышается смертность и риск функциональных расстройств. Кроме того, уважаемые научные объединения высказывают предположение, что независимо от введения жестких норм ограничивающих выбросы, диоксины вырабатываемые МСЗ, продолжают оказывать вредное воздействие на очень большое количество людей».

Академик Российской академии естественных наук, член федерального экспертного совета Государственной Думы Эрик Слепян также высказывал мнение по поводу процессов мусоросжигания, негативно влияющих на окружающую среду и здоровье человека: «Процесс сжигания — это очень опасная вещь. Мы никогда не можем быть уверены, что мы уловим все вредные выбросы. Если даже мы уловим 90%, то 10% будет достаточно для того, чтобы окружающая нас природа была обогащена многими химическими соединениями, продуктами высокотемпературного сгорания, продуктами их трансформации в среде. Многие из них обладают универсальной болезнетворной активностью, то есть опасны для всех и вся. Все это чревато очень серьезными последствиями, которые сегодня мы не можем предвидеть, нарушения, которые могут повлиять, в том числе, и на демографическую ситуацию. Те, кто озабочен ситуацией, хотели бы попросить о взвешенных решениях, в которых принимали бы участие действительные специалисты, потому что в любом случае пожар всегда легче предупредить, чем потушить».

В мировой практике не существует мусоросжигательных заводов с нулевым выбросом химических веществ. Многие из этих веществ токсичны, не разлагаются и способны к накоплению в живых организмах. Эти свойства делают их наиболее опасными для окружающей среды. Некоторые из них вызывают онкологические заболевания и разрушают гормональную систему человека. Другие вещества, такие как диоксид серы (SO2) и диоксид азота (NO2), вместе с мелкодисперсными частицами (их еще называют PM10 и PM2,5) вызывают респираторные заболевания. Население находится под воздействием вредного влияния мусоросжигательных заводов, вдыхая воздух, содержащий выбросы от сжигания мусора, и потребляя продукты питания, полученные с загрязненных территорий. Отсутствие эффективной системы сбора и утилизации опасных отходов (батарейки, градусники, ртутные лампы) делает мусоросжигание еще более опасным для окружающей среды и здоровья населения.

Месторождение пресных подземных вод под МСЗ под угрозой

Под поверхностью земельного участка с кадастровым номером 16:20:090901:201, на котором планируется строительство завода, расположен Восточно-Зеленодольский участок Зеленодольского месторождения пресных подземных вод — крупнейшее месторождение под Казанью, содержащее запасы питьевой воды высшего качества. Данное месторождение в таком большом количестве запасов и близости от Казани является единственным источником запасов питьевой воды, способным на 30% удовлетворить потребности питьевого водоснабжения города Казани.

Вода — необходимая составляющая жизни и здоровья человека, элемент жизни всего живого в окружающей среде.

Согласно ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: «Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношений, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства».

Кроме того, на территории Зеленодольского района, вблизи планируемого завода, находится участок Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника (Раифский участок). Волжско-камский заповедник входит в биосферные резерваты ЮНЕСКО.

Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»:

«5. Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения.

10. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны».

Непоправимый вред Волжско-Камскому заповеднику

Охранные зоны Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника установлены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.04.2002 №217.

Согласно п. 5 вышеназванного постановления: «Охранная зона Раифского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника (Зеленодольский муниципальный район) имеет следующие границы:

Восточная — по просеке на юг между 52/53, 69/70, 88/89, 107/108, 121/122, 132/133 кварталами Краснооктябрьского лесничества Зеленодольского опытного лесхоза до опушки леса, а затем по прямой линии до юго-восточного угла застроек Казанского механического завода и далее по границе застроек данного завода до асфальтированной дороги Казанский механический завод — шоссе Казань — Зеленодольск; далее по указанной дороге до шоссе Казань — Зеленодольск;

Южная — по шоссе Казань — Зеленодольск от поворота на Казанский механический завод до вершины западного склона Ильинской балки; далее по верхней части западного склона Ильинской балки до с. Ильинское (включая село и оз. Ильинское);

Западная — от с. Ильинское по прямой линии до просеки 34/35 кварталов Айшинского лесничества Зеленодольского лесхоза; затем по просекам 34/35, 26/27, 18/19, 11/12, 8/9 кварталов этого лесничества до границы земель подсобного хозяйства производственного объединения «Тасма»;

Северная — от опушки Айшинского лесничества (просека 8/9) до пос. Маевка (включая поселок); затем по асфальтированной дороге Маевка — шоссе Казань — Кульбаши до указанного шоссе; далее по шоссе Казань — Кульбаши на севере до газотрассы, проходящей по границе землепользования совхоза «Ключинский» и АО «Раифа»; далее на восток по газотрассе до ручья (правый приток р. Сумка); затем по ручью до его впадения в р. Сумка; далее по правому берегу р. Сумка вверх по течению до д. Ивановское; затем по дороге д. Ивановское — объездная дорога до опушки квартала 50; далее по северной опушке кварталов 50, 51, 52 Краснооктябрьского лесничества до квартального столба 38/52/53.

В охранную зону входят водоохранные зоны рек Сопа, Сумка (до выхода за с. Ильинское), Сер-Булак, а также населенные пункты — Дубровка, Красницкий, Новопольский, Ильинское, Маевка, Бело-Безводное, Садовый, Раифа, застройки Казанского механического завода».

На территории Раифского участка Волжско-камского государственного природного биосферного заповедника известно более 600 видов водорослей, 44 вида печеночников, 1 вид антоцерота, 162 вида мхов, 4 вида плаунов, 6 видов хвощей, 13 видов папоротников, 3 вида ужовниковых, 5 видов хвойных и более 800 видов цветковых растений. Многие виды являются редкими и исчезающими на территории региона — 19 видов мохообразных растений и 93 вида сосудистых растений занесены в Красную книгу Республики Татарстан. Такие виды, как пыльцеголовник красный, пальцекорник Траунштейнера, неоттианта клобучковая, ковыль перистый занесены в Красную книгу РФ.

В заповеднике обитает более 50 видов зверей, 230 видов птиц, 6 видов пресмыкающихся, 11 видов амфибий, 41 вид рыб и несколько тысяч видов беспозвоночных животных. Многие из них занесены в Красные книги Республики Татарстан и Российской Федерации. Так, в Красную книгу РФ занесены: млекопитающих 1 вид — вечерница гигантская; птиц 14 видов — гагара чернозобая, скопа, могильник, беркут, орлан-белохвост, балобан, сапсан, кулик-сорока, кроншнеп большой, хохотун черноголовый, крачка малая, филин, сорокопут серый, лазоревка белая; беспозвоночных 5 видов — пахучий красотел, обыкновенный отшельник, пчела-плотник, мнемозина, обыкновенный аполлон.

Представителям животного и растительного мира Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, местоположение которого в непосредственной близости от участка (кадастровый номер 16:20:080801:201), предназначенного для застройки Завода, будет нанесен непоправимый вред.

В результате деятельности, осуществляемой в будущем заводом, будут выделяться различного рода загрязняющие вещества, которые будут распространяться с ветрами и негативно влиять на вышеперечисленных представителей окружающего мира, что скажется в будущем на их популяции.

МСЗ нарушает международные нормы по охране окружающей среды

В письме Совета Осиновского сельского поселения об отсутствии ценных с/х угодий, защитных лесов и приаэродромных территорий Совет подтверждает наличие в радиусе 500 м от участка проектируемых работ по строительству мусоросжигательного завода лесов, относящихся к категории «защитные».

Эксплуатация мусоросжигательного завода затрагивает не только Российскую Федерацию, но и мировое сообщество в целом. Выбросы, осуществляемые в результате деятельности МСЗ, будут носить трансграничный характер, причиняя экологический ущерб за пределами Российской Федерации.

Российская Федерация ратифицировала определенные международные акты, связанные с охраной окружающей среды.

Согласно Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, принятой 3-14 июня 1992 года: «В целях защиты окружающей среды государства в соответствии со своими возможностями широко применяют принцип принятия мер предосторожности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве причины для отсрочки принятия экономически эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды.

Оценка экологических последствий в качестве национального инструмента осуществляется в отношении предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать значительное негативное влияние на окружающую среду и которые подлежат утверждению решением компетентного национального органа».

В соответствии со ст. 2 Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха, принятой 13 ноября 1979 года: «Договаривающиеся Стороны, учитывая должным образом соответствующие факты и проблемы, выражают решимость охранять человека и окружающую его среду от загрязнения воздуха и будут стремиться ограничивать и, насколько это возможно, постоянно сокращать и предотвращать загрязнение воздуха, включая его трансграничное загрязнение на большие расстояния».

Российская Федерация обязана соблюдать нормы международного права согласно п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации:

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Запретить МСЗ на стадии планирования стройки — вполне реально

Анализ законодательства Российской Федерации позволяет выделить следующие нормы права:

Согласно ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации («ГК РФ»):

«1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность. Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда».

В соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде»: «Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, истец вправе обратиться в суд с иском об обязании ответчика ограничить, приостановить или прекратить соответствующую деятельность (п. 2 ст. 1065ГК РФ, ст. ст. 34, 56, 80 Закона об охране окружающей среды).

Нарушение лицом требований в области охраны окружающей среды, являющееся основанием для ограничения (приостановления, прекращения) соответствующей деятельности, может выражаться, в частности, в эксплуатации предприятия или сооружения без необходимых разрешений и лицензий, которые выдаются для соблюдения природоохранных требований, либо с нарушением их условий, превышении лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, нарушении требований в области обращения с отходами, несоблюдении требований промышленной безопасности.

Эксплуатация предприятия (сооружения) без необходимых разрешений и лицензий (с нарушением их условий), превышение лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, нарушение требований в области обращения с отходами, несоблюдение требований промышленной безопасности являются основаниями для ограничения (приостановления, прекращения) соответствующей деятельности».

Согласно п. 28 постановления пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде»: «Судам следует иметь в виду, что опасность причинения вреда окружающей среде в будущем, в том числе в связи с эксплуатацией предприятия, сооружения или иной деятельностью, может являться основанием для запрещения деятельности, создающей такую опасность (пункт 1 статьи 1065 ГК РФ). Истец должен доказать реальность наступления такой опасности в результате осуществления ответчиком деятельности как нарушающей установленные требования в области охраны окружающей среды, так и соответствующей им на момент предъявления требования, и необходимость запрещения соответствующей деятельности (например, при планировании строительства или возведении нового промышленного объекта в местах обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов).

Наличие у ответчика разрешительной документации на осуществление деятельности, создающей опасность причинения вреда, положительного заключения экологической экспертизы не является основанием для отказа в иске».

Юристы просят правозащитников обратиться в суд с требованием запретить деятельность «АГК-2»

Согласно п. 1 ст. 12 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: «Общественные объединения и некоммерческие организации имеют право осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды, в том числе:

подавать в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, суд обращения об отмене решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об ограничении, о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду;».

На основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 12 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обращаюсь к Межрегиональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» с просьбой обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с требованием: запретить деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная генерирующая компания — 2» по строительству завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн твердых коммунальных отходов в год.