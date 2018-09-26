«Спурт» взял отсрочку: конкурсное производство банка Евгении Даутовой отложили на полгода

Управляющим предстоит еще взыскать долги, оспорить сомнительные сделки и привлечь руководство к уголовной ответственности

Фото: Максим Платонов

Пока следствие продолжает разбираться в нюансах всех подозрительных схем, к которым прибегало руководство «Спурт Банка» и КЗСК, в Арбитражном суде Татарстана рассмотрели отчет о ходе конкурсного производства в кредитной организации. По просьбе представителей «конкурсника» процедуру отложили на полгода. Впереди у банка вторые торги, и, как утверждают юристы, спрос на имущество «Спурта» есть. Подробности — в материале «Реального времени».

Полгода отсрочки

Сегодня в Арбитражном суде продлили сроки конкурсного производства «Спурт Банка» до 27 марта 2019 года. Об этом ходатайствовали два представителя конкурсного управляющего — Василий Столбов и Ильдар Габдуллин.

— Срок конкурсного производства в отношении банка истекает 27 сентября. В связи с тем, что требуется продолжить работу по взысканию задолженности, оспариванию сомнительных сделок, привлечению руководства к гражданско-правовой и уголовной ответственности, ходатайствую о продлении сроков конкурсного производства, — обратился к суду Василий Столбов.

Юрист отчитался о текущих результатах производства. Так, на данный момент удовлетворены требования 15,61% кредиторов первой очереди на сумму 1 млрд 391 млн рублей. Размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 10 млрд 791 млн рублей, из которых требования кредиторов первой очереди — 7 млрд 568 млн рублей.

Сегодня в Арбитражном суде продлили сроки конкурсного производства «Спурт Банка» до 27 марта 2019 года. Фото Максима Платонова

В копилку конкурсной массы трясут с кредитов

На 1 августа конкурсная масса приросла 900 млн 833 тысячами рублей, из которых чуть менее 49 млн рублей — в ходе судов. Работа продолжается. Подано 347 исковых заявлений о взыскании задолженности на 9 млрд 863 млн рублей. По кредитам юридических и физических лиц в августе 2018 года подано 106 исков на 955 млн 766 тысяч рублей.

— Судами удовлетворено в полном объеме или частично 290 исковых заявлений на общую сумму 5 миллиардов 112 миллионов 802 тысячи рублей. Прекращено производство по четырем исковым заявлениям на сумму 114 миллионов рублей. Оставлено без рассмотрения два исковых заявления на сумму один миллион 652 тысячи рублей в связи с погашением должниками своих задолженностей, — отчитался представитель конкурсного управляющего.

Всего на 1 августа в судах оставалось 51 исковое заявление о взыскании задолженности на 4 млрд 619 млн рублей. По уже вступившим в силу судебным актам возбудили 81 исполнительное производство на 55 млн 383 тысячи рублей. Из них шесть окончено, вследствие чего конкурсная масса пополнилась 12 млн 225 тысячами рублей. В счет погашения долгов судебные приставы также забрали у физических лиц и передали банку две машины — «Газель» и Nissan Almera.

Кроме того, банк банкротит 48 физических лиц и индивидуальных предпринимателей и 55 юридических лиц. Кредитор требует c 44 физлиц и ИП в общей сложности 747 млн рублей. В тоже время у 42 юрлиц в реестре требований 3 млрд 976 млн рублей. Два должника из последней категории на 5,1 млн свои долги погасили до включения в реестр требований кредиторов, а еще у 12 требования на включение в реестр кредиторов на 3 млрд 630 млн находятся на рассмотрении в суде. Не принято аналогичное решение и у трех должников среди физлиц, но общая сумма по ним не такая значительная — всего 528 тысяч рублей.

На открытый аукцион выставлен автопарк, от автомобилей LADA до Audi A8L и BMW X5, и свыше 100 банкоматов на сумму почти 70 млн рублей. Фото prokazan.ru

В надежде на аукцион

Подробнее об инвентаризации имущества Столбов говорить не стал, но эта информация есть на сайте АСВ. Так, балансовая стоимость имущества составила 14 млрд 115 млн рублей. Оценка стоимости кредитов предприятиям и физлицам, ценных бумаг, учтенных векселей и прочих активов не проводилась. Основные средства и хозяйственные затраты же оценили в 2 млрд 626 млн рублей.

Первые торги имущества провели 14 августа, когда был реализован только один лот — за 356 тысяч рублей продали машину. Всего на продажу выставлялись 64 лота. Среди них главное здание «Спурта» на Спартаковской, шесть квартир, 12 нежилых зданий и помещений, три жилых дома. Объекты расположены в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, а также в Москве, Марий Эл, Башкортостане, Удмуртии. Кроме того, на открытый аукцион выставлен автопарк, от автомобилей LADA до Audi A8L и BMW X5, и свыше 100 банкоматов на сумму почти 70 млн рублей.

— Повторные торги назначены на 3 октября. Мы планируем, что все-таки у нас будет значительная продажа нескольких объектов — то есть достаточно много интересующихся, — отметил Василий Столбов.

Вместе с тем из сообщения «Федресурса» следует, что с торгов снимаются два лота — нежилые помещения в Духовском переулке в Москве.

Уголовное дело в отношении Евгении Даутовой выросло до 10 эпизодов и 7,7 млрд рублей. Фото Михаила Козловского

Дело Даутовой выросло до 10 эпизодов и 7,7 млрд рублей

Напомним, что экс-предправления банка сейчас находится под домашним арестом. В середине сентября стало известно, что уголовное дело в отношении Евгении Даутовой выросло до 10 эпизодов и 7,7 млрд рублей. Обвиняемую в злоупотреблениях, растрате и фальсификации отчетности сейчас подозревают еще и в мошенничестве. Два новых эпизода появились в результате того, что следствие обратило внимание на деятельность Даутовой как бенефициара КЗСК после заявлений конкурсного управляющего группы компаний. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Реального времени».

Кроме того, 24 сентября стало известно, что следствие допрашивало гендиректора КЗСК Алексея Контурова — его подозревают в уклонении от уплаты налогов. По предварительным данным следствия, топ-менеджер предоставлял недостоверные данные в налоговую в 2016—2017 гг., вследствие чего предприятие недоплатило в бюджет порядка 20 млн рублей.