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Гендиректор КЗСК получил статус подозреваемого

14:53, 24.09.2018 Сюжет:  Банковский кризис в РТ

Следком по РТ заподозрил гендиректора Казанского завода синтетического каучука Алексея Контурова в уклонении от уплаты налогов. По предварительным данным следствия, топ-менеджер предоставлял недостоверные данные в налоговую в 2016—2017 гг., вследствие чего предприятие недоплатило в бюджет порядка 20 млн рублей.

Как сообщают источники «Реального времени», Контуров был допрошен в качестве подозреваемого. Ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения пока не направлялось.

Напомним, деятельность КЗСК изучается следствием в рамках дела экс-главы банка «Спурта» Евгении Даутовой. Ее обвиняют в злоупотреблениях полномочиями, растрате, фальсификации отчетности и подозревают в мошенничестве. Предварительно размер ущерба по десяти эпизодам достиг 7,7 млрд рублей.

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