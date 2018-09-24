Гендиректор КЗСК получил статус подозреваемого

Следком по РТ заподозрил гендиректора Казанского завода синтетического каучука Алексея Контурова в уклонении от уплаты налогов. По предварительным данным следствия, топ-менеджер предоставлял недостоверные данные в налоговую в 2016—2017 гг., вследствие чего предприятие недоплатило в бюджет порядка 20 млн рублей.

Как сообщают источники «Реального времени», Контуров был допрошен в качестве подозреваемого. Ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения пока не направлялось.

Напомним, деятельность КЗСК изучается следствием в рамках дела экс-главы банка «Спурта» Евгении Даутовой. Ее обвиняют в злоупотреблениях полномочиями, растрате, фальсификации отчетности и подозревают в мошенничестве. Предварительно размер ущерба по десяти эпизодам достиг 7,7 млрд рублей.