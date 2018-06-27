АСВ выставило на торги головной офис «Спурт Банка» за 300 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о проведении торгов по реализации имущества «Спурт Банка», признанного банкротом, на общую сумму почти в 900 млн рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Главное здание банка на Спартаковской улице оценено в 300 млн рублей. Всего на торги выставляется 64 лота. Среди них 6 квартир, 12 нежилых зданий и помещений, три жилых дома. Объекты расположены в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, а также Москве, Марий Эл, Башкортостане, Удмуртии.

Кроме того, на открытый аукцион выставлен автопарк, от автомобилей LADA до Audi A8L и BMW X5. Также на продажу выставлены свыше 100 банкоматов на сумму почти 70 млн рублей, говорится в сообщении АСВ.

Торги в формате открытого аукциона намечены на 14 августа 2018 года, повторные торги со снижением цены состоятся в октябре.

Напомним, что по состоянию на 1 июня банк «Спурт» взыскал с должников 4,6 миллиарда рублей.