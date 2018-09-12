Убитые в Бугульме налетчики прибыли из Самарской области

Только что МВД Татарстана и Следком официально подтвердили возбуждение уголовных дел по факту нападения на семью бугульминского предпринимателя Евгения Деданина.

Личности нападавших и убитых также установлены. Это 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев из Самарской области. Оба получили смертельные ножевые ранения, в том числе в спину. По версии Следкома, нанося их Деданин вышел за пределы обороны, поэтому теперь подозревается в убийстве.

Кроме того, в Следкоме рассказали о задержании предполагаемого сообщника нападавших. Его личность пока не разглашается

В МВД республики «Реальному времени» сообщили, что у нападавших в масках были предметы, похожие на пистолет, и ворвавшись в гараж жилого дома около 8 утра, они требовали денег и связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого.