Следком опубликовал видео с предпринимателем из Бугульмы и убитыми им грабителями

Следственный комитет опубликовал видеозапись с камер наблюдения в доме предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина.

На видеозаписи запечатлен момент, как двое неизвестных в масках ведут связанного мужчину с заклеенным ртом из одного здания в другое. Судя по ролику, оба грабителя вооружены.

Напомним, что 12 сентября предприниматель из Бугульмы убил преступников, ворвавшихся в его дом. Теперь Деданин проходит пострадавшим по одному уголовному делу и подозреваемым по другому.