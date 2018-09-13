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Следком опубликовал видео с предпринимателем из Бугульмы и убитыми им грабителями

14:42, 13.09.2018
Следком опубликовал видео с предпринимателем из Бугульмы и убитыми им грабителями
Фото: youtube.com / скриншот

Следственный комитет опубликовал видеозапись с камер наблюдения в доме предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина.

На видеозаписи запечатлен момент, как двое неизвестных в масках ведут связанного мужчину с заклеенным ртом из одного здания в другое. Судя по ролику, оба грабителя вооружены.

Напомним, что 12 сентября предприниматель из Бугульмы убил преступников, ворвавшихся в его дом. Теперь Деданин проходит пострадавшим по одному уголовному делу и подозреваемым по другому.

Происшествия Татарстан
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