«Рустам Минниханов и Игорь Комаров созвонились в тот же день, поздравил его с назначением»

Позиция казанского Кремля в девяти абзацах: от митинга Навального до скандала с Бургановым

На традиционном еженедельном брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, как для республики прошел Восточный экономический форум, а руководство Татарстана выстраивает отношения с новым полпредом ПФО. Озвучила меры, принятые по итогам расследования отравления актанышских школьников, и пояснила, какой все-таки смысл был в скандальной фразе министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова об учителях, которые поставят родителей на колени. Подробности — в материале «Реального времени».

После отравления в Актаныше питание в школах проверят

Лилия Галимова рассказала, какие меры приняты по следам недавнего отравления татарстанских школьников: «Рустам Минниханов очень жестко подверг критике ситуацию в Актаныше, потребовал личного присутствия там министра здравоохранения. Президент республики поручил проверить все школы на предмет организации питания. Со вчерашнего дня такую проверку начали по всей республике — Роспотребнадзор ее ведет, прокуратура подключилась. Планируется, что до конца месяца пройдет. По моей информации, проверкам подвергнется то, что не проверялось два года и более. Вопрос у президента на контроле, он потребовал, чтобы все проверки были проведены в оперативном режиме».

Виноват не министр, а СМИ

Пришлось снова вернуться и к высказыванию министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, который неудачно выразился, заявив, что классный руководитель любого родителя поставит на колени. На прошлом брифинге Галимова обвинила СМИ, неправильно растиражировавшие высказывание главы Минобрнауки, в участии в информационной атаке на республику за денежное вознаграждение. В этот раз спикер Кремля продолжила эту мысль: «Известно, откуда идет инициатива. Эта трибуна не для оглашения, мы работаем с информацией, она внутренняя и рабочая. Что касается высказывания, то речь шла о преподавании родных языков, которое обязательно, а какой язык выбирать — это уже вопрос выбора. Его слова не увязаны с требованием выбирать конкретный язык».

Задержание Бильгильдеевой

Сегодня стало известно о задержании лидера «Справедливой России» в Татарстане Рушании Бильгильдеевой. Лилия Галимова была лаконична по этому поводу: «Вопросом занимается Следственный комитет — это их компетенция, комментировать могут только они. Тем более когда идут следственные действия, любые комментарии с нашей стороны могут быть расценены как давление, поэтому не комментируем ситуацию до момента, пока не будет какой-то ясности».

Представитель Кремля добавила, что пока никаких инициатив по льготам для лиц предпенсионного возраста не выдвигалось. Фото Максима Платонова



Казанский Кремль о «навальнятах» и пенсиях

Не обошли в Кремле вниманием и акцию «навальнят». Напомним, в воскресенье сторонники Алексея Навального провели в Казани, как и по всей России, несанкционированные митинги в знак протеста против повышения пенсионного возраста: «Безусловно, информация известна, могу коротко резюмировать. Всем известно, что как таковой митинг был согласован на другой площадке, потому что та площадка, которую предлагали организаторы, была занята другим мероприятием. Тем не менее, несмотря на то, что она была занята и митинг не согласован, решили провести там мероприятие, по большому счету его можно расценивать как провокационное. Они понимали, что там запрещено проводить. Как ни печально, туда были вовлечены молодые люди, даже несовершеннолетние. Здесь действия правоохранительных органов продиктованы необходимостью соблюдения законности, правопорядка, и можем констатировать факт, что то, что случилось, было направлено только на то, чтобы не допустить беспорядков», — отметила Галимова, очевидно, подразумевая массовые задержания участников акции и стычки с полицией. Также представитель Кремля добавила, что пока никаких инициатив по льготам для лиц предпенсионного возраста не выдвигалось.

Новый полпред ПФО

На прошлой неделе стало известно о назначении нового полпреда в ПФО Игоря Комарова. В Татарстане этот человек хорошо известен: «Человек очень знакомый, вы знаете, что с президентом был ряд встреч в разных статусах. У Рустама Минниханова с Игорем Комаровым был контакт в тот же день, он ему позвонил, поздравил с назначением. Человек для нас очень знакомый, будем работать», — подчеркнула Галимова.

Кладбище знаменитостей на Ершова

На этой неделе также появилась информация о планах создать в центре Казани кладбище для выдающихся татарстанцев. Спикер Кремля пояснила, каким оно может быть: «Во многих странах принято иметь мемориальные комплексы. В случае с кладбищем речь о людях, которые внесли вклад в развитие Татарстана, известны не только в республике, но и за пределами. Необходимо организовать площадку, достойно создать условия. Без привязки к руководителям, возможно, это будут известные драматурги, актеры. Все в разработке только, когда все будет детально прописано, сможем поговорить».

Завтра у Рустама Минниханова запланирована встреча с руководством иранской инвестиционной группы Daric Group, члены которой прилетели недавно открывшимся прямым рейсом Казань — Тегеран. Фото Максима Платонова

Иранские инвестиции

Завтра у Рустама Минниханова запланирована встреча с руководством иранской инвестиционной группы Daric Group, члены которой прилетели недавно открывшимся прямым рейсом Казань — Тегеран. «Это инвестиционная холдинговая компания Ирана, которая имеет 17-летнюю историю, их деятельность — на основе частных инвестиций, это одна из крупнейших инвестиционных компаний на северо-западе страны. Работают во многих направлениях, например, в авиации, металлургии, строительстве, образовании. К слову, перевозчик нового рейса — их дочерняя компания. Есть сложившееся партнерство с КАМАЗом, продвижение в Иране началось еще в 2005 году. Впервые у Рустама Минниханова контакт с Ираном был еще в статусе премьер-министра республики в 2000 году. Двусторонний торговый оборот между Ираном и Татарстаном в 2017 году достиг 25 млн долларов, по сравнению с 2016 годом вырос почти в два раза, доля экспорта — 18 млн долларов, импорта — 7 млн долларов. За первое полугодие этого года товарооборот вырос на 40%, составил 12,3 млн долларов. Экспорт — древесина, каучук, резина, импорт — овощи, органические химические соединения. Идет плотное сотрудничество по линии «Татнефти», речь о подписании контрактов на использование различного оборудования, также группа ТАИФ, особенно «Оргсинтез», заинтересована в ряде поставок. Перспективные направления для обоюдного сотрудничества — медицина, производство новых препаратов», — пояснила Галимова.

Татарстан на ВЭФ

Сегодня завершается ВЭФ, в котором республика приняла участие: «Татарстан представлял Рустам Минниханов, в делегации были руководители министерств, главы КАМАЗа и «Татнефти». Республика — один из немногих регионов не с Дальнего Востока, у которого, тем не менее, был свой стенд. Накануне прошла встреча с министром промышленности и торговли Индии. В этом году уже был визит делегации Татарстана в Индию, где состоялся деловой форум, есть договоренность о возможности проведения совместного бизнес-форума в Татарстане с деловыми кругами Индии. Была встреча с главой компании «Йокогава электрик», обсуждались вопросы расширения партнерства, сотрудничаем. Будет разработка в Иннополисе программного обеспечения для нефтехимических производств. С руководителями ряда китайских провинций состоялись встречи, с провинцией Чжэцзян подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Прошла встреча с президентом Монголии, был обоюдный интерес. Для Татарстана форум прошел очень плодотворно».

Быть ли ВСМ до Челнов?

Подняли вопрос строительства ВСМ, но Лилия Галимова по-прежнему была лаконична: «Пока речь идет о старте строительства проекта, речи о продолжении до Набережных Челнов пока не шло».