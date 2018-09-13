За три дня ВЭФ предприниматели Владивостока заработали 120 млн рублей

Предприниматели Владивостока, занятые в гостиничном и ресторанном бизнесе, в дни Восточного экономического форума заработали около 120 млн рублей.

«Ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, все у нас сегодня работало и зарабатывало. Это один из моментальных эффектов. По предварительным подсчетам, порядка 120 миллионов город и предприниматели за три дня заработали», — цитирует врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко «Интерфакс».

Напомним, во Владивостоке проходит четвертый Восточный экономический форум. Организаторы ожидают, что за три дня будет заключено соглашений на рекордную сумму — 3,5 трлн рублей.