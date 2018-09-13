В Казани на улице Николая Ершова появится кладбище для выдающихся деятелей Татарстана

В Казани на улице Николая Ершова появится кладбище для выдающихся деятелей Татарстана. Это следует из материалов сборника документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

В постановлении также сказано, что создается Комиссия по рассмотрению вопросов погребения и увековечения памяти выдающихся деятелей Республики Татарстан на кладбищах Казани. Контроль за исполнением поручения возложен на замруководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина, сказано в материалах мэрии.

Сегодня на брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что необходимость в создании подобного кладбища возникла достаточно давно.

«Во многих странах принято иметь подобный мемориальный комплекс. Возникла необходимость организовать площадку, где можно с почестями достойно проводить выдающихся деятелей без привязки к каким-то руководителям. Вопрос пока только в разработке», — передает ее слова корреспондент «Реального времени».

Ранее в Казани предложили приравнять к объектам наследия могилы известных деятелей на Татарском кладбище.

