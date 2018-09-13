Скандальный ТЦ в Караваево. Бывшего топа татарстанской «Пятерочки» не могут остановить ни суд, ни приставы

Фото: Инна Серова

Включил «счетчик» Верховный суд РТ для казанского предпринимателя Эдгара Сардара, который самовольно строит в Авиастроительном районе торговый центр. 31 мая Авиастроительный райсуд удовлетворил иск районного прокурора о сносе «самоволки», однако Сардар подал на это решение апелляционную жалобу. 11 сентября Верховный суд РТ ее рассмотрел и оставил решение райсуда в силе. Это решение вступило в силу с момента оглашения, однако стройка, не прекращавшаяся ни на минуту, продолжается. В причинах, по которым это стало возможным, разбиралось «Реальное время».

Суд решил стимулировать снос

Решение о сносе самовольной постройки казанского предпринимателя Эдгара Сардара на пересечении улиц Дементьева и Академика Павлова, напротив рынка «Караваево», Авиастроительный райсуд вынес три с лишним месяца назад — 31 мая.

В решении суда было указано, что 26 января 2018 года в ходе муниципального земельного контроля на земельном участке с видом разрешенного использования под платную автостоянку индивидуального автотранспорта были обнаружены будка охраны, фундамент и забор, который огораживал не только принадлежащий Сардару участок площадью 3559 кв. метров, но и еще 738 «квадратов» из состава земель с неразграниченной государственной собственностью. И что в феврале владелец участка продолжил строительство — возвел на фундаментах металлоконструкции.



Суд отметил, что в марте застройщик сдал пакет документов для подготовки о назначении общественных слушаний об изменении назначения земельного участка, а ранее, в 2017 году, главным архитектором Казани было согласовано техзадание на разработку проекта планировки и межевания, которое подразумевает изменение границ и назначения участка — на «общественно-деловое», а ответчик собрал все необходимые документы для подключения строящегося объекта к инженерным сетям.

Однако, констатировал суд, разрешение на строительство спорного объекта не выдавалось, между тем как строительство могло быть начато только после окончания землеустроительных работ и получения разрешения в установленном порядке. Кроме того, суд указал на то, что самовольно захваченная застройщиком территория могла быть огорожена только после регистрации вновь образованного земельного участка.

Прозвучавший на судебном заседании довод г-на Сардара, что спорный объект в настоящее время можно использовать по целевому назначению — под автостоянку — суд отверг на основании его же объяснений, данных ранее прокурору Авиастроительного района.

Также суд указал на то, что строительство торгового центра начато в непосредственной близости к взлетно-посадочной полосе, но ответчик официально не обращался в адрес Казанского авиационного завода им. Горбунова за согласованием…

С учетом всего вышеперечисленного суд признал строительство торгового центра на пересечении улиц Дементьева и Академика Павлова самовольной постройкой, обязал Эдгара Сардара снести ее в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу и, «принимая во внимание необходимость стимулирования ответчика к исполнению вступившего в законную силу судебного акта», постановил взыскать с него в пользу Казгорисполкома по 3000 рублей за каждый день неисполнения.

Сардар обжаловал решение суда, поэтому «меры стимулирования» отодвинулись до рассмотрения дела апелляционной инстанцией. Но с 11 сентября они должны начать работать.

Строить нельзя снести

Как пояснила корреспонденту «Реального времени» помощник прокурора Авиастроительного района Ирина Шурыгина, 4 мая в отношении застройщика было возбуждено исполнительное производство, и сотрудники Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам по РТ должны были надзирать за тем, чтобы строительные работы на принадлежащем Эдгару Сардару участке не производились.

Надзор за исполнительным производством, по словам Шурыгиной, осуществляла городская прокуратура. А недавно, как сообщил «Реальному времени» зампрокурора Авиастроительного района Нияз Мотыгуллин, в районную прокуратуру поступила от частных лиц жалоба, подкрепленная фотографиями и видеозаписями, свидетельствующими о том, что за время, прошедшее с тех пор, как Авиастроительный райсуд «приговорил» самовольную постройку к сносу, стройка далеко продвинулась. На огороженном забором участке были проложены инженерные коммуникации, уложены песчаная «подушка» и часть технологических слоев будущего пола торгового центра.

По словам свидетелей, работы ведутся там все лето, не прекращаясь практически ни на день — даже в выходные, а машины со стройматериалами, чтобы лишний раз не «светиться», строители принимают не через выходящие на улицу Академика Павлова ворота, а через съемную секцию ограждения, расположенную в глухом тупике, которым заканчивается улица Ижевская. Не остановилась стройка и после того, как вступило в силу решение Верховного суда РТ…

Невидимый фронт работ…

29 августа корреспондент «Реального времени» запросила пресс-службу УФССП по РТ о причинах бездействия приставов, которые должны были остановить строительство. Главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова заявила, что, по данным приставов, работы ответчиком не ведутся — во всяком случае, во время визитов приставов на площадке бывает безлюдно и тихо и каких-либо видимых изменений не наблюдается. Она попросила прислать видеозаписи, которые свидетели строительства предоставили нашему изданию, и пообещала: «Детально проверим этот факт и возьмем в работу».

Однако за последующие две недели «работы» приставов им так и не удалось выполнить возложенные на них обязанности: как сообщали жители окрестных домов, на стройку продолжали завозить песок и прочие стройматериалы, а забетонированных площадей там заметно прибавилось.

— Завтра (то есть сегодня, — прим. ред.) приставы встречаются с должником и будут выяснять у него, на каком основании проводились работы, — сообщила Халимова вчера вечером. — Тогда и будет ставиться вопрос о принятии мер.



…и знакомый бренд

Чтобы выяснить, не узаконил ли Эдгар Сардар каким-то образом свой объект хотя бы частично, корреспондент «Реального времени» обратилась к нему, поскольку не располагала его номером телефона, через соцсеть. Однако застройщик отреагировал на вопрос резко, но не содержательно: «Глубоко и подальше вас…»

До этого Сардар выкладывал в соцсети рассказ о своих планах (орфография автора сохранена): «Я хотел бы [построить] торговую площадку — ни сувар, ни мегу, а одноэтажное здание с супермаркетом, пекарней, банком, бытовой продукцией». А местные предприниматели с рынка говорят, что слышали о более конкретных планах — якобы у Эдгара Сардара уже достигнута предварительная договоренность с «Пятерочкой» об аренде торговых площадей в строящемся здании.

Существуют ли в самом деле планы по сдаче в аренду торговых площадей «Пятерочке» или это плод фантазии конкурентов, покажет время. А вот опыт взаимодействия с этой торговой сетью у Эдгара Сардара имеется.

Как свидетельствуют открытые источники, застройщик — лицо в Казани известное, какое-то время назад он замещал руководителя одной из структур холдинга «Ак Барс». 15 декабря 2004 года между петербургским ООО «Агроторг» и казанским ООО «Ак Барс Торг» был заключен франчайзинговый договор, предусматривавший развитие сети магазинов «Пятерочка» на территории Татарстана. Договор был заключен на длительный период — срок его действия заканчивался только в 2014 году, однако в 2009 году владелец самостоятельно вышел на татарстанский рынок и стал открывать собственные магазины с названием «Пятерочка+». ООО «Ак Барс Торг» направило жалобу в УФАС, и в конце 2010 года антимонопольное ведомство обязало ООО «Агроторг» переименовать свои магазины с названиями, «сходными до смешения». Судебная битва за право пользоваться брендом продолжалась более двух лет, но закончилось дело тем, что Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации отменил ранее принятые судебные акты, согласно которым действия ООО «Агроторг» были квалифицированы как нарушающие конкуренцию, и отменил предписание татарстанского УФАС о запрете правообладателю бренда «Пятерочка» осуществлять деятельность на территории Республики Татарстан.

Остается добавить, что в течение всего времени, пока шла борьба за бренд, официальные комментарии журналистам по поводу позиции ООО «Ак Барс Торг» раздавал заместитель гендиректора организации Эдгар Сардар. Тогда он выражал уверенность в том, что в ООО «Агроторг» «образумятся и приостановят свою деятельность». Но в итоге, согласно данным ресурса rusprofile.ru, к 2016 году выручка ООО «Ак Барс Торг», достигавшая в 2011 году 3,8 млрд рублей, упала до 192 млн, а стоимость компании упала до нуля…

А занимает ли по-прежнему Эдгар Сардар должность заместителя гендиректора ООО «Ак Барс Торг», неизвестно: как сообщили «Реальному времени» в холдинговой компании «Ак Барс», данное ООО в структуру холдинга уже не входит. А телефоны ООО, имеющиеся в открытом доступе, не отвечают.