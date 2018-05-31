В Казани суд постановил снести незаконно строящийся на месте автостоянки торговый центр

Авиастроительный районный суд Казани сегодня принял решение о сносе торгового центра, который строится на месте автостоянки рядом с домом №72 по улице Дементьева. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Уточняется, что таким образом суд удовлетворил иск прокурора района. Строительство объекта на участке, напротив торгового комплекса «Караваево» признано самовольной постройкой. Ответчик обязан снести ее за свой счет в течение 30 дней после вступления судебного решения в законную силу.

Ранее «Реальное время» писало, что участок под строительство торгового центра принадлежит казанскому предпринимателю Эдгару Сардару. При этом работы по возведению здания велись без разрешительной документации и утвержденного проекта, а сам участок имеет только один вид разрешенного использования — под платную стоянку индивидуального автотранспорта.