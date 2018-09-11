Лагерное ГЧП: предпринимателей из Казани попросят скинуться на ремонт детских лагерей

Взамен бизнес получит возможность организовывать там мероприятия вне летнего сезона, но, похоже, и сейчас предприниматели не прочь заработать на бюджетном отдыхе

Фото: Максим Платонов

На деловом понедельнике в Казани подвели итоги сезона детского летнего отдыха. По сообщению представителя Комитета по делам детей и молодежи Казани, в этом году в муниципальных лагерях отдохнули 15 тысяч школьников. Но как выяснило «Реальное время» — только половина по бюджетным путевкам. В Казани сложилась практика, что как минимум половину смен в детских лагерях отдают коммерческим организациям, которые продают путевки в два, а то и три раза дороже.

Как муниципальные лагеря становятся коммерческими

15 273 человека отдохнули этим летом в 14 загородных муниципальных и 12 ведомственных лагерях. Еще 13 021 человек провели лето в пришкольных лагерях, отчитались сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Но, как выяснило «Реальное время», только 8 тыс. детей получили путевки по бюджетной стоимости, родители остальных 7 тысяч детей заплатили в несколько раз больше.

В Казани сложилась практика, что половину смен в муниципальных лагерях отдают коммерческим организациям. Если цена бюджетной путевки, как сообщил сегодня корреспонденту «Реального времени» начальник комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов, составляет 4—5 тысяч рублей, то цена путевки у так называемых операторов детского отдыха доходит до 25 тысяч рублей.

Очевидно, что путевок по бюджетной цене не хватает всем желающим (как прозвучало на «деловом понедельнике», «конкурс» — 4-5 человек на место), а купить за 15—25 тысяч путевку в тот же муниципальный лагерь, но у частной организации не все могут себе позволить.

Если цена бюджетной путевки, как сообщил Айрат Фаизов, составляет 4-5 тысяч рублей, то цена путевки у так называемых операторов детского отдыха доходит до 25 тысяч рублей. Фото kzn.ru



Найти бюджетную путевку: миссия невыполнима

Впрочем, найти путевку в лагерь за 4-5 тысяч рублей — тот еще квест. Минимум, за который корреспонденту «Реального времени» предлагали этим летом купить путевку в детский лагерь, составил 7,5 тысячи рублей. Это еще не все — впоследствии стоимость смены увеличилась до 9,5 тысячи рублей.

— 4-5 тысяч — это плата родителей за питание и проживание. Плюс несколько тысяч сверху — это образовательная программа, приглашенные педагоги, которые дополнительно собирают необходимые средства, — объяснил занимательную арифметику стоимости бюджетной путевки Фаизов.

В этом году полная стоимость путевки в муниципальный лагерь составила 16 тысяч рублей. Из них порядка 10-11 тысяч — компенсируется из республиканского бюджета, остальное должны оплатить родители. Интересно, что коммерческие организации, выкупающие смены в муниципальных лагерях, тоже получают компенсацию из республиканского бюджета. Немудрено, что откусить кусок бюджетного пирога желают многие.

— Мы в начале года определяем операторов летнего отдыха, которые будут работать с нами. Порядка 50 организаторов, которые хотят на базе наших лагерей провести те или иные смены, выходят к нам с предложениями, и только 16 компаний мы допустили, — прокомментировал Фаизов «Реальному времени».

Сейчас муниципальный лагерь обязан провести 3 полноценные смены в соответствии с республиканской программой, а оставшийся период — это еще 2 смены, может работать на внебюджетной основе. Фото Максима Платонова

«Мы 3 новых корпуса без привлечения бюджетных средств построили. Поэтому здесь тоже есть плюсы»

Сейчас муниципальный лагерь обязан провести 3 полноценные смены в соответствии с республиканской программой, а оставшийся период — это еще 2 смены — может работать на внебюджетной основе. Бывает так, что в одну смену часть корпусов отдают предпринимателям — операторам детского отдыха, а часть — тем, кто поехал по бюджетной путевке. Первым обычно достаются свежеотремонтированные, вторым — бараки, не видевшие ремонта десятилетия.

— У бюджетного центра «Ял» (городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял», подведомственное учреждение Комитета по делам детей и молодежи ИК МО г. Казани, — прим. ред.) практически нет пополнений ни от города, ни от республики, и, как у любого муниципального учреждения, у них есть потребность пополнения внебюджета. И участие коммерческих организаций выгодно центру «Ял». Благодаря тем же «Зеленым каникулам» (ООО СДП «Зеленые каникулы», крупнейший оператор летнего отдыха, — прим. ред.), мы 3 новых корпуса без привлечения бюджетных средств построили. Поэтому здесь тоже есть плюсы, — говорит Айрат Фаизов.

Если говорить о «Зеленых каникулах», то по данным Rusprofil, с 2014 года они получили 10 государственных контрактов на сумму более 26 млн рублей на организацию профильных смен в загородных лагерях. Учредителями компании являются Дудков Дмитрий Анатольевич, Каримова Раиля Ильдаровна, Тимонин Сергей Юрьевич и Якупова Гульнара Рафиковна (согласно данным СПАРК). Выручка по итогам 2016 года — 15 млн рублей.

3 новых корпуса, построенных благодаря этой организации, о которых упомянул Айрат Фаизов, — это корпус в лагере им. Гагарина и два летних домика в лагере «Заречье». Но в пресс-релизе казанской мэрии указывалось, что это заслуга города, который выделил на проведение ремонта в лагерях в два раза больше, чем в прошлом году — 30 млн рублей.

«В наших планах наращивать и все смены своими силами проводить», — сказал Айрат Фаизов. Фото Максима Платонова

«Это может быть эффективным бизнесом, учитывая количество желающих отдыхать на природе»

— 30 млн — это деньги, которые выделил исполком Казани на ремонт и выполнение предписаний надзорных органов. 30 млн — звучит много, но выходит по 2—2,5 млн на лагерь, с учетом изношенных сетей — это не очень большая сумма. Поменять 10 окон в одном корпусе — это уже 500 тысяч, — объяснил позже эти расхождения Фаизов «Реальному времени».

В 2018 году в детские лагеря Казани вольют еще больше средств — Рустамом Миннихановым дано поручение подготовить программу капитального ремонта лагерей. Предполагается, что на каждый будет выделяться по 50 млн рублей, ежегодно будут ремонтироваться 3-4 лагеря. Поддержать проект городские власти просят бизнес-сообщество.

— Нам надо донести до предпринимательского сообщества, что есть шикарные места в 10 минутах от Казани, и если представители бизнеса вложатся, то мы отдадим [лагеря] с 1 сентября по май в их пользование. Это может быть эффективным бизнесом, учитывая количество желающих отдыхать на природе. У нас из 19 лагерей 4 мы вообще не открываем — ГЧП можно оттуда начать, — предложил мэр Казани на «деловом понедельнике».

Но не приведет ли ремонт силами бизнеса к тому, что бюджетных путевок в муниципальных лагерях вообще не останется?



— Не приведет. Более того, если смотреть динамику за последние 3 года, мы количество коммерческих смен уменьшаем. Если 3-4 года назад все смены были или у «Зеленых каникул», или еще у кого-то, то сейчас мы стараемся своими силами работу выстраивать. У центра «Ял» 3 года назад 4 смены было, в прошлом году — 10, в этом уже 20 смен. В наших планах наращивать и все смены своими силами проводить, — сказал Айрат Фаизов.