Шаймиев: банный комплекс в Болгаре находится на балансе Татарстана

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев рассказал, что спа-комплекс в Болгаре поставлен на баланс республики.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о банях в Болгаре, Шаймиев отметил, что много рассказать не может, поскольку их строительство финансировал не фонд «Возрождение».

«Татнефть» и ТАИФ договорились построить гостиничный комплекс. Поэтому он не на нашем балансе. Он передан на баланс Татарстана», — сказал Минтимер Шаймиев.

Шаймиев подчеркнул, что гостиница высокого класса может повлечь за собой расходы, но власти республики должны продолжать это начинание.

«Болгар — уже исламский мир. Так что свои гости будут», — закончил Шаймиев.

Он также рассказал, что предлагал назвать спа-комплекс «Сны Зулейхи».

Ранее «Реальное время» писало, что в Болгаре готовится к открытию гостиничный комплекс «Кул Гали». При нем возведен спа-комплекс с шестью видами бань.

Напомним, что с 4 по 7 сентября в Татарстане проходит Казанский форум по межкультурному диалогу.