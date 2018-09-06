Минтимер Шаймиев на открытии музея археологического дерева: «Не знаю, как вам, но мне нравится»

История Свияжска в дереве: от Казанского ханства и городских построек XVIII веков

Фото: Максим Платонов

Остров-град Свияжск пополнился еще одним музеем — на этот раз посвященным археологическому дереву. Официальное открытие состоялось накануне, а сегодня его двери распахнулись для всех желающих. Государственный Советник Татарстана, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев уже дал свою оценку новому комплексу на острове, а корреспондент «Реального времени» прогулялась по уникальному для России музею и узнала, что защищать хрупкие следы жизни средневековых свияжцев будут запатентованные татарстанские технологии. Подробности — в нашем материале.

«Чего-то подобного я сам до сих пор не видел»



Первыми гостями музея археологического дерева стали участники Казанского форума по межкультурному диалогу. Естественно, первое слово на открытии предоставили Государственному Советнику Татарстана, специальному посланнику ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимеру Шаймиеву.

Минтимер Шарипович вспомнил, каким был Свияжск раньше. «Это надо было видеть», — с болью в голосе посетовал первый президент Татарстана. Так, по его словам, им пришлось поставить на острове опору, чтобы «перебросить» энергию с другого берега — на острове электричества не было. Впрочем, как и дороги к Свияжску. Немного сказал Госсоветник РТ и о самых черных днях острова, когда он принимал репрессированных.

— И коренные жители не видели ничего хорошего в жизни на этом острове. Когда мы сюда пришли — нам стало не по себе. Такого не должно быть в нашей республике, — на этих словах к Минтимеру Шаймиеву подошел один из коренных жителей, Петр Чеплыгов, или по-простому — дядя Петя.

Минтимер Шаймиев: «Чего-то подобного я сам до сих пор не видел — музей археологического дерева. Это выполнили наши специалисты, наши ученые. Они сегодня здесь присутствуют — огромная им благодарность»



Дальше специальный посланник ЮНЕСКО говорил уже приобняв благодарного дядю Петю. По его словам, то, что сейчас происходит в Свияжске, делается ради таких людей, как он.

Переходя уже непосредственно к музеям на острове, Шаймиев анонсировал предстоящее открытие, сразу дав собственную оценку новому комплексу.

— Это мое восприятие, чего-то подобного я сам до сих пор не видел — музей археологического дерева. Это выполнили наши специалисты, наши ученые. Они сегодня здесь присутствуют — огромная им благодарность. Не знаю, как вам, но мне нравится, — признался Минтимер Шаймиев.

Все это время его слушала весьма представительная делегация, в числе которой были заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, вице-президент РАН Николай Макаров и первый заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй. Была среди почетных гостей бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, которая уже неоднократно посещала с первым президентом Татарстана Свияжск и даже лично вручала сертификат включения объекта в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Как отметил Николай Макаров, открытие музея — очень неожиданный шаг.

— Это сохранение наследия и в то же время совершенно новый проект, очень важный для музейного дела, для российской науки, для понимания истории нашей страны, — рассказал вице-президент РАН.

По его словам, российские ученые предпринимали множество попыток законсервировать найденные деревянные постройки, но они, по большей части, оказывались неудачными. То, что получилось сделать в Свияжске, он назвал примером для других регионов.

Первый в России подобный музей разместился на месте археологических раскопок

С мультимедией и интерактивами

Комментируя «Реальному времени» предстоящее создания музея археологического дерева, директор Института археологии АН РТ Айрат Ситдиков сравнил его по значимости с музеем Vasa в Стокгольме. Уже на открытии свияжского музея старший советник того самого шведского музея Магнус Олафсон назвал свияжский комплекс уникальным объектом, в котором специалисты проделали огромную работу.

Первый в России подобный музей разместился на месте археологических раскопок. Ученые выяснили, что до возникновения города в 1551 году там было поселение Казанского ханства. В ходе исследований удалось найти две улицы и остатки 10 домовладений. Всего археологи обнаружили в результате раскопок более 140 тысяч предметов, которые сейчас можно увидеть в музее. Среди них как инструменты для постройки домов, так и элементы быта и даже детские игрушки.

Музей на площади 900 квадратных метров состоит из двух частей. Первая — это экспозиция из трех разделов: средневековое деревянное зодчество, реставрация и консервация археологических артефактов и быт населения Свияжска в средневековье. Экспозицию разместили вдоль стен музея, а в его центр поместили так называемый «археологический раскоп». Он представляет собой воссоздание реального расположения деревянной городской застройки XVI—XVIII веков, причем детали можно рассмотреть поближе, пройдясь по стеклянному коридору, проложенному прямо внутри раскопа.

Все экспонаты в зал не поместились, поэтому 2 400 изделий деревянной застройки отправились в фонд с открытым хранением — он разместился за стеклянной стеной тут же, в музее.

Всего на панно в технике перекладной и покадровой анимации представлены 450 персонажей, задействованных в 120 бытовых сценах

За анимационное сопровождение выставки отвечало творческое объединение «Самрух». С их помощью на стене появилось 21-метровое анимированное панно «Свияжск XVII века», на котором можно увидеть, как средневековые жители острова купаются в речке и занимаются бытовыми делами. Всего на панно в технике перекладной и покадровой анимации представлены 450 персонажей, задействованных в 120 бытовых сценах.

Ребята из «Самруха» также придумали интерактивную зону под названием «Стань свияжцем». После выбора пола, места, где вы хотели бы жить, и сословия, нужно сфотографироваться. Все данные вносятся в систему, на выходе из музея камеры сканируют лицо и, найдя совпадения, отображают вас в определенном облике средневекового свияжца на проекторе. Идея предполагает, что посетители покинут музей, оставив в нем жить свою маленькую цифровую копию.

Запатентованные татарстанские технологии

В процессе создания музея перед учеными встал вопрос разработки технологии для сохранения деревянных экспонатов. Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов сказал, что сотрудники КФУ, АН РТ и приглашенные специалисты использовали опыт других музеев и научно-исследовательских институтов, чтобы подобрать собственные технологии.

— Все нюансы заключаются в том, что мы сохраняем не какую-то большую часть древесины, мы берем объект полностью. У нас очень большие камеры — одни из самых больших в Европе по обработке. Мы стараемся использовать максимально современные методы, отказываемся во многом от полимеров и других веществ. Есть особые технологии, которые запатентованы, поэтому я вам детали рассказывать не хочу и не буду, но скажу одно — мы сейчас в этом направлении достигли очень серьезных передовых позиций, — отметил собеседник «Реального времени».

Рамиль Хайрутдинов говорит, что сотрудники КФУ, АН РТ и приглашенные специалисты использовали опыт других музеев и научно-исследовательских институтов, чтобы подобрать собственные технологии



По его словам, в дальнейшем они надеются закрепить это направление за собой.

Поддержание температурного режима в музее контролируют специальные датчики, которые замеряют условия содержания каждого из артефактов. В зависимости от времени года параметры, полезные для сохранения экспонатов, будут меняться.

Во сколько обойдется содержание этих объектов, Рамиль Хайрутдинов говорить не стал.

— Все имеет свою цену, но меня интересует нечто другое. Если мы обладаем правом и являемся первыми, если этот музей уникальный, и мы сумеем привлечь сюда туристов, то окупим любые затраты. Но если бы мы потеряли наследие, то это было бы неоправданно никакими деньгами, — считает директор Института международных отношений.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов