ЦСКА обновляется на ходу, «Рубин» не радует, а «Оренбург» копирует «Лестер»

8 итогов старта сезона в РПЛ

Команды российской Премьер-лиги закрыли пятую часть чемпионата — дистанция пройдена серьезная, так что первые промежуточные итоги можно подводить уже сейчас, когда мировой футбол ушел на перерыв для сборных. Лидерство «Зенита», обновленный ЦСКА, сенсация из Оренбурга и скучный «Рубин» — в обзоре стартовой части сезона от «Реального времени».

«Зенит» без доверия к Семаку, «Спартак» без Жиго и Промеса

В ничейном счете «Зенита» и «Спартака» есть некая справедливость, которая отражается и в турнирной таблице. По завершении пятой части чемпионата именно питерский и московский клубы возглавляют гонку за чемпионство. Обе команды показывают если не красивый, то уж точно самый сбалансированный футбол в лиге. После их очного противостояния было много разговоров о примитивности игры «Зенита», однако лидировать примитивная команда никак не может, даже если у нее за спиной такая госкомпания, как «Газпром». Спросите, например, у Манчини или Виллаш-Боаша.

Между тем «Зенит» показывает результат с относительно молодым Семаком, в которого многие до начала сезона просто не верили. Доверия к тренеру маловато, по всей видимости, и со стороны питерского руководства. Сколько бы игроков не было под рукой у специалиста, в новом для него месте ему всегда требуются новые исполнители, подходящие под его игровые принципы. Семак же удивительным образом не получил ничего, кроме вернувшихся из аренды игроков. Новичков нет, хотя сам Сергей Богданович несколько раз говорил о необходимости обновления состава. Подписание Маркизио на третий день после закрытия трансферного окна — скорее исключение, подтверждающее правило. Такая картина с доверием измениться может лишь при условии убедительного завершения первой половины сезона.

У «Спартака» свои проблемы, и связаны они больше с игроками, чем с тренером. Правда, в ситуации с Софьяном Ханни, возможно, замешан как раз-таки Массимо Каррера, который резко перестал доверять футболисту, купленному, на минуточку, за 8 млн евро. Алжирец вышел всего в одном матче (с «Анжи») и сыграл лишь 65 минут, что, естественно, не может нравиться такому амбициозному игроку. Немного прибавиться игровое время могло бы после продажи Промеса, но с «Зенитом» сыграли Роша и Ломовицкий, а Софьян вновь остался в запасе. Учитывая, что совсем скоро в полной мере в футбол вернется опальный Роман Еременко, за карьеру алжирского полузащитника становится немного боязно.

Большую головную боль «красно-белым» нынче доставляет травма защитника Жиго. Фото spartak.com



Недовольство одного игрока со временем может вылиться в командный раздрай, однако куда большую головную боль «красно-белым» нынче доставляет травма защитника Жиго. Разрыв крестообразных связок надолго выбил француза из строя, а это, между прочим, ведущий игрок в центре защиты «Спартака». От того, как команда оправится от этой потери, и будет зависеть ее итоговое место в таблице до ухода на зимний перерыв.

Обновленный ЦСКА набирает ход, «Краснодар» обживается без Смолова

Сразу два топ-клуба в нынешнее трансферное окно проявили себя с неожиданной стороны. Во-первых, это, конечно, ЦСКА, который чуть ли не впервые в своей новейшей истории устроил массовую закупку игроков. Правда, связано это было скорее с завершением карьер ветеранов, а также с расставанием с целым рядом бывших лидеров. Покинул клуб и Головин, благодаря чему армейцы вышли в лидеры по доходам на трансферах этим летом. Вместо ушедших ЦСКА приобрел массу молодых и перспективных игроков, которые совсем скоро должны стать настоящей силой как минимум в РПЛ. Впрочем, Гончаренко решил, похоже, не дожидаться и уже сейчас начал прививать своей команде симпатичный футбол, приносящий результат.

А вот «Краснодар» отличился скорее своими продажами. Здесь видное место занимает трансфер Федора Смолова, который переехал в стан «Локомотива». Чемпион с Федором пока барахлит в середине таблицы, а сами краснодарцы продолжают идти в верхней части чемпионата (делят с «Оренбургом» 4—5-е места). Клуб Сергея Галицкого, как и ЦСКА, умудрился без потери качества расстаться с лидером защиты Гранквистом, ведущим полузащитником Жоазиньо, а уже после начала сезона лишился лучшего бомбардира последних лет. Если даже это не помешает «Краснодару» вновь выйти в Лигу Европы, Галицкому вообще не должно быть страшно за перспективы клуба.

«Новый Семак» пока не впечатляет: «Уфа» идет в аутсайдерах

Начиная с сезона 2016/17 годов «Уфа» перестала выпадать в турнирной таблице из первой десятки, показав поступательное движение вверх с 7-м и 6-м результатом в лиге. Удивительно, но, несмотря на успехи во внутреннем первенстве и исторический выход в еврокубки, уфимский клуб входит в новый сезон уже с третьим по счету тренером за этот период. Такое положение дел связано с политикой самой «Уфы», которая не прочь расстаться с любым своим представителем, если за него предлагают что-то более-менее интересное. Именно так очутился в ЦСКА Гончаренко, а перед нынешним сезоном отправился в «Зенит» Семак.

Болельщики с настороженностью приняли молодого специалиста, желая видеть на тренерской скамье клуба перед стартом в Лиге Европы опытного тренера. Фото vk.com/ufafc

Сергей Томаров для башкирского футбола человек не новый, он уже тренировал команду после увольнения Перевертайло в мае 2016 года. Тем не менее болельщики с настороженностью приняли молодого специалиста, желая видеть на тренерской скамье клуба перед стартом в Лиге Европы опытного тренера. Но «Уфа» не была бы «Уфой», а Шамиль Газизов не считался бы управленческим гением, если бы не рискнул оставить свое решение в силе. За 30 с лишним дней после начала сезона уфимцы под руководством Томарова сыграли 12 матчей, вылетели из еврокубков и обосновались в подвале турнирной таблицы РПЛ. Естественно, после такого старта оправдываться пришлось именно Газизову.

— В таком выступлении есть совокупность некоторых моментов, в которые мы попали. И это включает выступление в Лиге Европы. Мы будем делать выводы. Хорошо, что сейчас пауза в чемпионате, она будет нам очень на пользу. Хотелось бы лучшего результата, но сегодня мы находимся там, где мы достойны находиться. Но ничего критичного нет. Я уверен, что мы сделаем выводы, и команда будет показывать хороший футбол. Мы двигаемся вместе с нашим тренером, команда должна выйти из этого состояния вместе с Томаровым. Просто сыграть 12 игр за 33 дня — для нас это очень много. Я не вижу больших тренерских ошибок, — сказал Газизов.

Финансовый коллапс «Анжи»

Пройдена лишь пятая часть чемпионата, а главный претендент на вылет уже известен. Махачкалинский «Анжи» после ухода Сулеймана Керимова серьезно пересмотрел свой бюджет, но отказ правительства Дагестана от финансирования клуба стал неожиданностью для нового руководства. Летом дагестанцы вначале вылетели из РПЛ, потом вернулись вместо «Амкара», а после начала чемпионата обосновались на привычных для себя местах за выживание. Правда, теперь обстоятельства складываются так, что, возможно, «Анжи» завершит сезон досрочно, просто прекратив свое существование.

Точнее всего сложившуюся обстановку оценил гендиректор махачкалинского клуба Олег Флегонтов. По его словам, исключать вероятность снятия команды с чемпионата не стоит. «Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось», — заверил Флегонтов в начале сезона.

«Рубин» под руководством Бердыева усердно пытается выбраться из середины таблицы. Фото rubin-kazan.ru

«Рубин» очень старается, но пока получается не очень

Пока не понятый в Казани испанец Хавьер Грасия феерит в АПЛ со скромным «Уотфордом», «Рубин» под руководством Бердыева усердно пытается выбраться из середины таблицы. По истечении первого года работы после возвращения Курбана Бекиевича казанцы добились сокращения основных затрат, расставания с проблемными легионерами и лишними людьми в штате клуба. В игровом же плане проблем не убавилось. Например, в новом сезоне тренерский штаб во многих матчах вынужден опираться на ограниченный круг исполнителей, что, конечно, мешает показывать хороший результат.

При этом команда так и не смогла избавиться от своих прошлогодних болезней. Бердыев и компания вновь пропускают в концовке, в центре поля отсутствует креатив, а Азмун все также бегает впереди вхолостую (матч с «Краснодаром» не в счет). В прошлом году «Рубин» начал сдавать позиции как раз после матчей сборных и вошел в затяжное пике серости и уныния. Впрочем, в этом сезоне тренерский штаб, кажется, лучше владеет ситуацией.

«Ростов» Карпина в тройке лидеров

А вот последний соперник казанцев в чемпионате страны, «Ростов», идет намного лучше, чем от него ожидали. Конечно, это не относится к настоящим ростовским болельщикам, которые после эпохи Бердыева ждут от команды больших результатов. Валерий Карпин вряд ли выглядел для «Ростова» идеальным вариантом, но президент клуба Арташес Арутюнянц имеет превосходный «нюх» на специалистов и угадал не только с тренером, но и с исландским направлением в селекционной работе. Именно по его инициативе на берегах Дона оказались сразу четверо представителя Исландии. Двое из них цементируют оборону (Ингасон и Сигурдссон), один (Сигурдарссон) делит второе место в гонке бомбардиров лиги, а четвертый пока лишь обживается, но выглядит довольно сильным игроком. Интересно и то, что «Ростов» впервые за долгое время избавился от арендованных футболистов, все игроки ростовчан принадлежат самому клубу.

Победы над «Ахматом», ЦСКА, «Енисеем» и тульским «Арсеналом» показали, что ростовчане готовы противостоять не только записным аутсайдерам, но и представителям Лиги чемпионов. Осечка с «Крыльями» (0:1) и ничья с «Рубином» немного выбиваются из общей картины, но это скорее исключения, подтверждающие правило. Прямо сейчас «Ростов» идет четвертым по xG (ожидаемым голам) во всей лиге, а по xGa (ожидаемым пропущенным) и вовсе лидирует. Это говорит о силе подопечных Карпина, с которыми теперь предстоит считаться абсолютно всем.

Кто бы мог подумать перед началом чемпионата, что первой тренерской отставкой в РПЛ станет уход Игоря Ледяхова из «Ахмата». Фото vk.com/akhmatgrozny



Первая отставка сезона: Ледяхов ушел по собственной воле

Кто бы мог подумать перед началом чемпионата, что первой тренерской отставкой в РПЛ станет уход Игоря Ледяхова из «Ахмата». На самом деле предпосылок к этому было предостаточно, однако в Грозном предпочитают доверять тренеру максимально долго, тем более что Ледяхов уже длительное время работает в клубе. Перед матчем с «Уфой» среди футбольной общественности прошел слух, что в «Ахмате» ждут изменений, но никто не мог предположить, что они произойдут так скоро. Причем сделано это было после домашней победы над уфимцами.

По словам президента Чечни Рамзана Кадырова, Ледяхов написал заявление по собственному желанию. Кроме этого, попечитель «Ахмата» поделился в своем телеграм-канале информацией, что в клубе рассматривают несколько кандидатур на позицию главного тренера. Вероятнее всего, ее займет Рашид Рахимов, еще недавно довольно успешно тренировавший грозненцев.

«Рашен «Лестер»: в Оренбурге не прочь повторить подвиги английского «брата»

Пока «Енисей» и «Крылья Советов» только обживаются в РПЛ, вернувшийся в нее спустя год «Оренбург» времени зря не теряет — «горожане» обосновались на верхних строчках турнирной таблицы. Подопечные Владимира Федотова показывают качественный футбол — благодаря и профессиональным навыкам тренера, и амбициям самих игроков. Победа над «Локомотивом», гостевой разгром «Крыльев» и ничья, более похожая на 3 очка, с «Краснодаром» дают нам право предположить, что нынешнее место «Оренбурга» отнюдь не случайное.

В соцсетях тем временем команду уже начали сравнивать с английским «Лестером», который сенсационно стал чемпионом АПЛ два года назад. До своего британского «брата» «Оренбургу» еще далеко, но навести шороху в своей лиге ему вполне по силам. В конце концов, РПЛ нужны свои «лестеры» и «ростовы», чтобы как минимум не скучно было наблюдать за отечественным футболом.