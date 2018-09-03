Вся гениальность — в простоте! Хави Грасия дал пять и обновил клубный рекорд «Уотфорда» в АПЛ

Совсем недавно он был «физруком» и «клоуном» в «Рубине»

Фото: Максим Платонов

Еще год с небольшим назад Хави Грасию считали бесперспективным тренером «Рубина». Вчера же после победы над «Тоттенхэмом» испанец вывел неприметный «Уотфорд» на первое место в АПЛ. Популярный комментатор Виталий Ошовский разбирается, в чем секрет невероятного успеха Грасии, в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

«Хави Грасия — клоун!»

«Иностранных специалистов почему-то не принято судить по работе в России. Вон, Эмери после «Спартака» взяли в «Севилью», где он выиграл три подряд Лиги Европы. Манчини после провала в «Зените» уехал в сборную Италии», — заявил Леонид Слуцкий. Во многом он прав, вот только Хави Грасию это правило не коснулось. Испанский специалист в сезоне 2016/17 возглавлял «Рубин», но выше 9-го места поднять команду не сумел. Вдобавок с некоторыми футболистами у Грасии возник нешуточный конфликт — некоторые журналисты даже утверждали, что Хави не умеет выстраивать отношения в коллективе.

«Хави Грасия — клоун! Все, что было связано в «Рубине» с этим человеком, по сей день остается какой-то непонятной и загадочной авантюрой. Может, кому-то и было ясно, как и что тогда происходило, но большинству нет. Грасия привез с собой целую команду футболистов и сразу заявил: «Я хочу сделать «Рубин» чемпионом». Уже потом народ смеялся, что ему всего 30 очков для этого не хватило. Мне он при первой же встрече сказал: «Я тебя не знаю. Может, ты хороший парень и футболист, но играть у меня не будешь». «Отпустите», — говорю. А он молчит и руками разводит», — вспоминает экс-защитник «Рубина» Соломон Кверквелия.





«Мне он при первой же встрече сказал: «Я тебя не знаю. Может, ты хороший парень и футболист, но играть у меня не будешь». «Отпустите», — говорю. А он молчит и руками разводит», — вспоминает экс-защитник «Рубина» Соломон Кверквелия. Фото Романа Хасаева



Удивительно, но почти сразу после неприятного увольнения из «Рубина» Грасия едва не возглавил крепкий «Реал Сосьедад». А через полгода Хави, казалось, выпал шанс всей жизни: в переговоры с ним вступила «Севилья». В декабре прошлого года «красно-белые» уволили Тото Бериццо из-за его тяжелой болезни (которую он победил), после чего принялись вербовать Грасию и Монтеллу. До последнего шансы Хави на приход в «Севилью» оставались очень высокими, но севильцы выбрали все же Монтеллу — и ошиблись. Грасию же взял «Уотфорд» и попал в яблочко! Прошлый сезон «Уотфорд» завершил в ранге неприметного середняка, а вот того, что команда творит этим летом, не ожидал никто.

Букмекеры предрекали Хави отставку на старте сезона

В межсезонье у «Уотфорда» хватало проблем: в «Эвертон» ушел один из самых многообещающих вингеров АПЛ Ришарлисон, на родину уехал нападающий Мауро Сарате, а вратарь Орестас Карнезис предпочел продолжить карьеру в «Наполи». В качестве замены греку был взят, казалось бы, стареющий Бен Фостер, а на место Ришарлисона — провалившийся в «Барсе» Жерар Делофеу. Усиление «Уотфорда» было одним из самых скромных в АПЛ, но даже в такой ситуации Грасия не стал предъявлять претензии руководству. Наоборот, в одном из интервью Хави отметил, что клуб сделал все, чтобы избежать новых продаж.

Перед стартом сезона британские букмекеры запустили ставки на тему первой тренерской отставки. На первом месте уверенно шел Хави Грасия — на его увольнение букмекеры давали коэффициент 6.0, и, как говорят аналитики, на это событие болельщики ставили охотно. Уже после первого тура они насторожились: со счетом 2:0 был обыгран «Брайтон». Дальше — больше: выездная победа над представителем Лиги Европы «Бернли», после чего команда окончательно поверила в себя. В новом сезоне Грасия одержал 5 побед из 5, в том числе — вчера 2:1 над «Тоттенхэмом».

«Уотфорд» ушел на двухнедельный перерыв в качестве лидера АПЛ (правда, не единоличного)! «Я невероятно счастлив. В АПЛ тяжело добиваться результата в каждом матче, а уж если дело касается «Тоттенхэма» — и подавно. Мы сделали всего четыре шага, но я уже сейчас горжусь тем, что возглавляю «Уотфорд», — отметил Грасия.

В новом сезоне Грасия одержал 5 побед из 5. Фото facebook.com/watfordfc

Еще по ходу первого тайма камера то и дело выхватывала недовольное лицо Почеттино. Главный тренер «Тоттенхэма» впервые в сезоне выставил три центральных защитников — схема выглядела как 3-1-4-2. «Шпоры» всем своим видом показывали готовность давить на соперника и в первом тайме упустили три отличных момента. Однако в остальном организованность «Уотфорда» поражала. В первую очередь обращает на себя внимание общеигровой механизм. Система подстраховки партнера в нынешнем «Уотфорде» налажена как никогда здорово. Деле Алли и Лукас Моура то и дело практически врывались в свободные зоны, но в последний момент перед ними регулярно вырастали Кристиан Кабаселе или Крейг Кэткарт.

Однако настоящей суперзвездой вчерашнего матча стал Абдулайе Дюкуре — его игра с приходом Грасии выходит на космический уровень. Дюкуре показал вчера всем, как должен играть идеальный бокс-ту-бокс: он умудрялся обострять атаки, даже когда был атакован тремя игроками «Тоттенхэма».

Простота — залог клубного успеха

В атаке же «Уотфорда» мы увидели максимальную простоту — но не ту, что проходила когда-то в «Рубине». В казанском клубе испанец велел хавбекам максимально загружать мячами Жонатаса, и тот забивал почти в каждом матче. В «Уотфорде» простота несколько иного характера. Имея двух скоростных и крепких нападающих Троя Дини и Андре Грея, испанец выстроил схему 4-4-1-1 — ту самую, с которой «Лестер» Раньери стал чемпионом. На месте «под нападающим» регулярно оказывается то Дини, то Грей. В это время «столбовой» форвард выигрывает борьбу наверху и скидывает мяч партнеру. Когда же «плеймейкера» закрывают защитники соперника, на помощь вторым темпом приходят Уилл Хьюз, Роберто Перейра и все тот же неподражаемый Дюкуре.

По сообщению французской прессы, «Уотфорд» был готов заплатить 60 млн евро за Гонсалу Гедеша. Все было готово, пока сам Гедеш не наложил вето на трансфер. Благодаря этому у Грасии нет нужды «впихивать» элегантного португальского вингера в свои «рабочие» 4-4-2. Гедеш мог привнести в «Уотфорд» фантазию, а-ля Рияд Марез в чемпионском «Лестере». Но Марез приходил в стан «лис» в ранге ноунейма; Гедеш же в любом случае требовал бы к себе особого отношения. И срыв трансфера Гонсалу в «Уотфорд» — несомненная удача Хави Грасии.

В футбольных кругах давно знают, что в провале команды Грасии виноват менеджмент клуба во главе с Ильгизом Фахриевым. И вообще, частят с революциями в «Рубине». Фото Романа Хасаева

«Уотфорд» установил абсолютный клубный рекорд: 5 побед в 5 стартовых матчах, включая игру Кубка Лиги против «Рединга» (2:0). Хотя первый сезон для Грасии здесь получился серым и невыразительным. Когда-то Хави «попросили» из «Рубина» после первого же неудачного сезона. Неужели поторопились? На самом деле, ответ на этот вопрос не имеет значения. В футбольных кругах давно знают, что в провале команды Грасии виноват менеджмент клуба во главе с Ильгизом Фахриевым. И вообще, частят с революциями в «Рубине».