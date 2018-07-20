Гендиректор «Анжи»: «Нельзя исключать, что клуб может не доиграть до конца сезона»

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о финансовых сложностях в клубе. По его словам, на данный момент нельзя исключать варианта, при котором команда не сможет доиграть до конца сезона.

«У меня нет ответа на вопрос, из каких источников будет финансироваться «Анжи» в предстоящем сезоне. Финансирование «Анжи» в ведении президента клуба Османа Кадиева.



Насколько вероятно, что «Анжи» из-за финансовых проблем не доиграет сезон? Учитывая очень тяжелую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось», — цитирует Флегонтова «Молодежь Дагестана».

Напомним, махачкалинский «Анжи» в стыковых играх команд РФПЛ и ФНЛ вылетел из Премьер-лиги, но позже был восстановлен в лиге, заняв место расформированного «Амкара».