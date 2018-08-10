Воришка из Челнов первой в Татарстане вышла на свободу после пересчета сроков

Фото: Реальное время

По новому закону о зачете сроков содержания под стражей и домашним арестом в Татарстане освобождена из колонии-поселения освобождена первая осужденная. Об этом сегодня сообщили в УФСИН по РТ.

Как удалось выяснить «Реальному времени», первой освобожденной — 27 лет, ранее судима, отбывала наказание за кражу в мамадышской колонии-поселении (Дигитли) с мая 2017 года. По приговору Набережночелнинского горсуда ей было назначено наказание в 3 года и 1 месяц лишения свободы.

Однако, применив вступившие в силу 3 июля 2018 года поправки в статью 72 УК РФ, райсуд пересмотрел срок наказания осужденной, посчитав, что в период предварительного следствия она провела 197 дней в СИЗО, а каждый день под арестом по новой норме засчитывается как два в колонии-поселении.

После пересчета выяснилось: срок отбывания наказания осужденной за воровство истек 28 июня 2018 года, и она подлежит немедленному освобождению.

По данным регионального управления ФСИН, в суды также направлены материалы на пересмотр сроков в отношении 427 осужденных, отбывающих наказание в виде реального лишения свободы. По оценке сотрудников ведомства, поправки в УК могут быть применены к 1200 татарстанским сидельцам.

Согласно закону, один день содержания под стражей до вступления приговора в силу будет засчитываться: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима — за один день; при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

В целом по России с применением новой нормы освобождены более 160 человек.