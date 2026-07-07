«Рубин» в третий раз стал победителем «Кубка Востока»

Церемония награждения напоминала чемпионат мира 2018 года в Москве

Мокрые, но счастливые: ФК «Рубин» выиграл третий «Кубок Востока». Фото: предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

Победой юных футболистов казанского «Рубина» завершился третий розыгрыш Международного турнира «Кубок Востока». В финале казанцы переиграли друзей-соперников из минского «Динамо» со счетом 2:0. Подробности — в репортаже «Реального времени».

После этого турнира все теперь немного Досжаны

Три соревновательных дня традиционного Международного турнира «Кубок Востока» включили в себя матчи на групповом этапе, проходившие в самый жаркий из всех дней — воскресный. В понедельник игралась поначалу 1/8 розыгрыша соревнований, в ходе которой казахстанский «Елимай» обыграл географических соседей из кыргызстанского «Мурас Юнайтед». В составе казахстанцев обратила на себя внимание фамилия голкипера Санжара Ордабаева, напомнив о легендарном вратаре алма-атинского «Кайрата» Куралбеке Ордабаеве. Но наставник казанского «Рубина» Александр Ивлев, будучи уроженцем Казахской ССР, пояснил, что Ордабаев — распространенная для казахов фамилия, и заодно рассказал веселую историю об Ордабаеве-старшем:

— Он как-то сетовал на пропущенный гол, говоря, что «мяч кошка попал и перескочил через руки». Под «кошкой» Куралбек Досжанович имел в виду кочку на футбольном газоне.

В других матчах 1/8 турнира челнинский «КАМАЗ» одолел столичную команду «Либерти», таджикистанский «Согд 87» обыграл франшизу московских динамовцев — «Динамо Москва» Уфа, а настоящее «Динамо» из Минска было сильнее ФК «Ашурматов юниор» из Узбекистана.

— Мы еще очень молодая команда, — пояснил главный тренер узбекистанской команды Нодир Ашурматов. — Наша команда возникла усилиями Бахтиера Ашурматова, нашего дяди, меня, старшего брата Нодира и Рустама Ашурматова, младшего брата, который сейчас играет в Иране за «Эстегляль», а ранее выступал в Казани за «Рубин». Надеюсь, местные болельщики болели за него в составе сборной Узбекистана на чемпионате мира. Можно сказать, там нам не повезло, но я это объясняю тем, что мы только дебютанты крупных международных стартов, ранее пробились на Олимпиаду, сейчас — на чемпионат мира. И у нашей сборной, как и нашей Академии, все еще впереди.



Гол казанцев в финале. предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

Отметим, что факт попадания узбекистанцев на чемпионат мира стал побудительным поводом для того, чтобы их соседи из Кыргызстана и Таджикистана также поставили себе задачу пробиться на ЧМ, определив для этого дату — 2034 год, чемпионат мира в Саудовской Аравии. Нынешним участникам «Кубка Востока» к этому периоду исполнится по 18 лет — отличный возраст для дебюта.

Лей, ливень, не жалей, вылей все скорей, чтоб к утру просохло

Возвращаясь к турнирным перипетиям, отметим, что в 1/4 финала казанский «Рубин» одолел «Елимай», тульский «Арсенал» был сильнее «КАМАЗа», турецкий «Коджаелиспор» прошел соперника из таджикистанского «Согд 87», а «Динамо» (Минск) лишило «Нефтехимик» шанса стать призерами турнира в третий раз подряд.

По итогам полуфиналов «Рубин» был сильнее «Арсенала», а «Динамо» (Минск) одолело «Коджаелиспор». Причем турки в конце матча сократили разрыв в счете до 3:2, после чего минчанин Андрей Остапенко забил красавец-гол, плотным ударом со штрафного в девятку ворот. Кстати, за его игрой внимательно наблюдали мужчина и девочка в футболках с его именем, надо думать, отец и сестра.

«Коджаелиспор», чьи главные звезды Бруно Петкович из Хорватии и поляк Кароль Линетти, не стали участниками чемпионата мира, добрался до полуфинала, что можно считать явным успехом для дебютанта.

Таджикистанцы из «Согд 87» посетовали, что на групповом этапе в числе их соперников оказались будущие финалисты — рубиновцы и динамовцы, что не позволило им побороться за медали. В свою очередь, они уточнили, что к Согдиане они не имеют никакого отношения, это Джизакская область Узбекистана, а они представляют Согдийскую область Туркменистана. В прошлом году эту страну представляла команда под названием «Вавилон», а сейчас прибыла дружина главного тренера Фархода Хикматуллоева, причем она оказалась в Казани одной из первых среди участников. В итоге «бонусом» они посетили Академию футбольного клуба «Рубин» и открытую тренировку казанского клуба на стадионе «Буревестник».

Юный полузащитник команды Кабирджон Баротов в интервью клубной пресс-службе заметил: «Все организовано на высшем уровне. Мы посетили Академию ФК «Рубин» — там отличные поля и современный манеж. Было очень интересно увидеть, как здесь готовят футболистов». Ему вторил товарищ по команде Асадулло Ганиев: «Поездка в Академию «Рубина» была особенно полезной — мы увидели, как организован тренировочный процесс, и многое взяли для себя».

Группа поддержки. предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

Сам Фарход Хикматуллоев напомнил, что связи его страны с казанским «Рубином» не ограничиваются соседями из Туркменистана Курбаном Бердыевым и Виталием Кафановым, Якубом Уразсахатовым и Иваном Данильянцем. Нет, из этих связей можно сделать некий виртуальный тасбих, как бусинки нанизывая в него фамилии живущих в Казани ветеранов душанбинского «Памира» Владимира Ежурова, Дамира Камалетдинова и Алимжона Рафикова, семейства Кузяевых — отца Адьяма и сына Далера, играющего отныне в футбол в команде Аллаха Мухсина Мухамадиева, и защищающих цвета сборной Таджикистана братьев Алишера и Манучехра Джалиловых, Шахрома Сулаймонова и капитана сборной Парвизджона Умарбоева.



Наше общение с соседями из Таджикистана проходило под перестук дождевых капель и музыкальное сопровождение группы «Иванушки International», композицию «Тучи», хотя через пару минут хлынуло так, что был уместен сингл Александра Маршала «Ливень».



Команд все больше, география все шире

В 2024 году в числе 10 команд-участниц были представители Азербайджана, а также дальнего зарубежья — ОАЭ и Саудовской Аравии. В 2025 году к числу участников присоединился «Вавилон» из Таджикистана, а команды из стран Персидского залива заменили представители Омана (My School) и Пакистана (Mehran Football). Кстати, в составе пакистанской команды играла единственная среди всех участников турнира девочка. В этом году два очередных дебютанта: команда «Коджаелиспор» из Турции, в которой также была девочка в числе футболистов. И наши старые знакомые из минского «Динамо». Как же без них, если минчане более старшего возраста приезжали в Казань еще в 2014 году на Кубок имени Ленара Гильмуллина. А первый и самый знаменательный приезд команды в Татарстан состоялся в 1995 году на Кубок президента РТ в Набережные Челны, во время которого состоялся исторический разговор первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева с мэром Казани Камилем Исхаковым о возрождении «Рубина».

Как море состоит из миллиарда капель, так и все последующие успехи «Рубина» проистекают из событий недавнего прошлого. И победы в чемпионатах и Кубках страны, и историческая победа над «Барселоной», и свежая виктория мальчишек над минским «Динамо» (2:0), оставившая главный трофей «Кубка Востока» в Казани третий год подряд.



Франк Артига (в центре) в поисках новых Сафоновых. предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

— Завершился третий турнир «Кубок Востока». Я искренне поздравляю всех призеров и участников турнира, каждый отдавался на поле в полную силу. Именно эти качества делают команды и футболистов чемпионами, — отметил президент ФК «Рубин» Марат Сафиуллин во время торжественной церемонии награждения, которая явственно напомнила такую же, но только 8 лет назад, по окончании чемпионата мира 2018 года в России.

Ливень, завершавший тогда финал Франция — Хорватия, сейчас был щедр к гостям и хозяевам, которые максимально повысили уровень внимания к турниру участием в нем раиса республики Рустама Минниханова. Консулы Казахстана, Турции, Узбекистана, ранее участвовавшие в яркой церемонии открытия турнира, своими глазами видели, как первое лицо Татарстана не побоялось ливня и сумело найти время в своем напряженном графике, чтобы наградить промокших и счастливых участников.

— Сегодня в мире два события: чемпионат мира по футболу и наш «Кубок Востока». Семь стран, 12 команд боролись за право быть лучшими, но, несмотря на такую погоду, вы все — лучшие! Имею честь вас поздравить и поблагодарить всех за участие в этом красивом празднике. С нетерпением ждем вас в следующем году! — заявил раис Татарстана.

К словам Рустама Нургалиевича остается добавить, что 13 лет назад по окончании финального матча Международного турнира памяти Ленара Гильмуллина не было осадков, но навзрыд плакал один из его участников. Имя ему Матвей Сафонов, ныне двукратный победитель Лиги чемпионов. Его слезы видели Александр Ивлев, тогдашний тренер ФК «Казань», а ныне наставник юниорского «Рубина», Франк Артига, тогдашний тренер юниорской «Барселоны», а ныне наставник «Рубина». Если к слезам, каплям дождя и литрам пролитого пота добавить старание, труд и стремление к победам, то на этом растворе можно много чего добиться.