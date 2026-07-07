Произвол ФИФА и США, Норвегия в четвертьфинале ЧМ, развязка Уимблдона

Восьмой выпуск «На пределе»

Фото: Реальное время

Как норвежцы сенсационно для себя вышли в четвертьфинал? Скандал с участием ФИФА и Белого дома. Как обстоят дела на Уимблдоне? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в седьмом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Провал Бразилии на ЧМ и сенсационный выход Норвегии в четвертьфинал

Плей-офф чемпионата мира по футболу во всю разгорается. Если вы не смотрели матч между Бразилией и Норвегией (1:2) — то многое, конечно, потеряли. Одна из самых напряженных по развязке игр на этом мундиале. Норвежцы всем дали понять, что не случайно эта команда является «темной лошадкой» чемпионата мира. И похоже у нас сформировалась в футболе новая тенденция — каждый международный турнир нас обязательно должна удивлять хотя бы одна скандинавская сборная.

Сейчас, кстати, модно вспоминать 2016 год. Время беззаботности и беспечности, по мнению многих миллениалов. И, между прочим, на Евро-2016 главной сенсацией турнира была Исландия. Которая дошла до четвертьфинала и сломила англичан в 1/8 финала с молодым и еще совсем зеленым Харри Кейном. И, разумеется, дополнительной ауры вот этому феноменальному выступлению исландцев добавляла их кричалка — «ху». Когда фанаты поднимали руки и под стук барабана делали громкий хлопок. У норвежцев в свою очередь — фирменное «ру», когда они имитируют морской путь на корабле. Не менее эффектное зрелище.

скриншот с сайта fifa.com

Впереди у норвежцев в четвертьфинале — та же Англия. Соперник более серьезный с точки зрения демонстрации целостности футбола, подбора исполнителей, системы игры. Потому что бразильцы во главе с великим Карло Анчелотти не произвели убедительного впечатления своим выступлением на этом мундиале. Хотя в матче с Норвегией «селесао» были весьма неплохи и даже по XG (ожидаемым голам) заметно превосходили соперника.

Тем не менее бразильцам не хватало классической «девятки» в нападении на протяжении всего мундиаля, не было магии уличного футбола, которую мы всегда ждем от пентакампеонов. Норвежцы, напротив, сыграли прагматично, терпеливо, проявили характер и за это были награждены. И, пожалуй, за сборную Норвегии в матче с англичанами будет болеть большинство нейтральных фанатов. Хочется же еще насладиться тем, как норвежские футболисты вместе со своими болельщиками делают прекрасное «ру» после победных игр.

Скандал с участием ФИФА и Белого дома

Этот чемпионат мира по футболу запомнится. Во-первых, это худший мундиаль именно по футбольному наполнению. Иногда бывает очень тяжело смотреть некоторые матчи. Многим играм не хватает содержательности, зрелищности.

Полбеды, если бы просмотр футбола был скучным. Досадно, что долгожданный спортивный праздник, самый элитарный в мире, периодически сопровождается новостями, которые не красят ни руководство ФИФА, ни страну-хозяйку в лице США. Не хочется уходить глубоко в какой-то политический контекст, но довольно странно, что по звонку из «Белого дома» ФИФА спокойно отменяет красную карточку нападающего Фоларина Болагуна, которую тот совершенно справедливо получил за грубый фол в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0). Конечно, с этим удалением отчаянно спорил и главный тренер США Маурисио Почеттино, и сам нападающий утверждал, можно было ограничиться желтой карточкой.

Но это все были разговоры после. Карточка показана, запротоколирована судьей, время назад отмотать уже нельзя. Но руководящий аппарат США показывает, что, оказывается, это сделать можно. Дональд Трамп еще и добавил, что ФИФА своим решением отменить дисквалификацию Балогуна восстановила справедливость.



скриншот с сайта fifa.com

Много вопросов за последний месяц накопилось к Джанни Инфантино. Казалось, что этот человек, по сравнению с Йозефом Блаттером, куда более радикальный, принципиальный, решительный. Но это оказалось не так.

С начала чемпионата мира по футболу скандалов набралось с десяток. Мы увидели дискриминации в адрес отдельных стран, ксенофобию в адрес отдельных наций. И ФИФА в лице Инфантино со своей стороны никак на это не отреагировала.

Сегодня ночью США уступила Бельгии в 1/8 финала со счетом 1:4. Было бы любопытно утром увидеть новости в духе — ФИФА аннулировала победу бельгийцев и объявила переигровку встречи.

Триумфа россиян на Уимблдоне не будет

Уимблдон завершает травяной теннисный сезон. К большому сожалению, уже все российские спортсмены покинули турнир Большого шлема. Последним.державшимся на плаву российским теннисистом был 28-летний Роман Сафиуллин, ставший одной из главных сенсаций этого Уимблдона. Но и он не сумел выйти в четвертьфинал, уступив Новаку Джоковичу в четырех сетах. В любом случае Роман — большой молодец, проиграть величайшему теннисисту в истории никогда не стыдно.

скриншот с сайта atptour.com

Есть ли интрига, кто станет победителем в мужской сетке Уимблдона? Пока не вылетел Янник Синнер, этой интриги нет. Потому что есть он, потом огромная пропасть, и уже все остальные. Тем не менее никто не исключает, что сенсация может случиться. «Ролан Гаррос» показал, что и Янник Синнер не всегда может быть роботом.

Если говорить о женской сетке, то она, как и весь женский теннис, замечательна. Почему? Да потому что вообще не предсказуема. Вылетели Арина Соболенко, Ига Швентек, Аманда Анисимова, Белинда Бенчич. Совершенно новые полуфиналы мы увидим в этом году на Уимблдоне, очень непредсказуемым будет, конечно, и финал в том числе.

Ждем развязки Уимблдона, стартует заключительная, третья неделя турнира. Пусть столь короткий по времени травяной сезон подарит нам еще не один яркий матч, как среди мужчин, так и женщин.

