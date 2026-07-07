Порог для упрощенцев заморозили, теперь возьмутся за маркетплейсы?

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

На минувшей неделе директоров и бухгалтеров освободили от штрафов за задержку деклараций, а для бизнеса на упрощенке заморозили порог НДС в 20 млн рублей до 2030 года. Профсоюзы тем временем предложили расширить признаки трудовых отношений для борьбы с теневой занятостью и схемами на маркетплейсах. Подробности — в материале «Реального времени».

Малый бизнес на УСН получил отсрочку по НДС: порог в 20 млн рублей заморожен до 2030 года

Вопрос снижения нагрузки на малый бизнес официально сдвинулся с места. На неделе президент Владимир Путин подписал закон, который заморозил для упрощенцев текущий лимит доходов в 20 млн рублей для освобождения от уплаты НДС. Документ (федеральный закон №228-ФЗ) опубликован на портале правовой информации и вступил в силу с 4 июля.

Теперь ранее принятый график постепенного снижения этого порога официально поставлен на паузу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно поправкам к статье 145 Налогового кодекса РФ, обязанность платить НДС возникнет у бизнеса на УСН только при превышении выручки в 20 млн рублей ежегодно в период с 2026 по 2029 год включительно. Снижение лимита начнется позже: до 15 млн рублей — с 2030 года, и до 10 млн рублей — с 2031 года.

Напомним, что после реформы 2025 года, когда плательщиков УСН впервые обязали работать с НДС, правительство планировало более агрессивное сокращение необлагаемого минимума уже с 2027 года.

«Заморозка порога позволит малому бизнесу адаптироваться к новым правилам работы с налогом на добавленную стоимость без резкого роста административной нагрузки», — пояснил глава ФНС в комментарии отраслевому изданию. По словам руководителя службы, сохранение текущего лимита обеспечит стабильность налоговых условий и поможет поддержать занятость в секторе МСП.

Многомиллиардные потери от устаревшего налогового законодательства по маркетплейсам

Спустя месяц после предложений о заморозке порога для упрощенцев Центр налоговой политики (ЦНП) совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН подготовил доклад, где выяснилось, что бюджет недополучает миллиардные средства из-за устаревания налоговых условий и ставок для экосистемы маркетплейсов. Так, в 2026 году объем таковых «недостач» должен составить от 440 до 690 млрд рублей. В том числе источниками потерь являются:

До 530 млрд рублей — российские продавцы на упрощенной системе налогообложения (УСН). Они получают доступ к инфраструктуре федерального уровня, но сохраняют налоговые преференции малого бизнеса. Основные каналы экономии здесь абсолютно законны (регистрация ИП в регионах с минимальными ставками УСН, например в Калмыкии или Удмуртии), а также закупка товаров по «серым» каналам без входящего НДС.

— российские продавцы на упрощенной системе налогообложения (УСН). Они получают доступ к инфраструктуре федерального уровня, но сохраняют налоговые преференции малого бизнеса. Основные каналы экономии здесь абсолютно законны (регистрация ИП в регионах с минимальными ставками УСН, например в Калмыкии или Удмуртии), а также закупка товаров по «серым» каналам без входящего НДС. Около 123 млрд рублей — иностранные селлеры из дальнего зарубежья. Их ключевое преимущество — отсутствие обязанности платить российский НДС при трансграничных продажах, что делает их товары дешевле отечественных аналогов.

— иностранные селлеры из дальнего зарубежья. Их ключевое преимущество — отсутствие обязанности платить российский НДС при трансграничных продажах, что делает их товары дешевле отечественных аналогов. До 36 млрд рублей — пункты выдачи заказов (ПВЗ). Сеть из 180 тысяч точек систематически занижает налоги на фонд оплаты труда через подмену трудовых договоров договорами с самозанятыми и выплату части зарплат в конвертах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналитики пришли к парадоксальному выводу. Оказалось, что рост маркетплейсов стимулирует увеличение потребления населения, но при этом тормозит общий экономический эффект для страны. С одной стороны, продукция становится доступнее, а с другой — российское производство постепенно замещается импортом.

ЦНП и РАН предлагают государству принять ряд мер для выправления ситуации, где дальнейшее развитие маркетплейсов приведет к падению ВВП. Так, исследователи считают важным:

Запрет на «налоговый туризм». Селлеры и владельцы ПВЗ должны будут платить налоги по ставке того региона, где физически ведется деятельность, а не там, где зарегистрирован бизнес ради льгот. Наделение маркетплейсов функциями налоговых агентов. Платформы обяжут удерживать минимальный налог с доходов продавцов прямо в момент выплаты им средств, лишая недобросовестных участников возможности скрыть выручку. Отмена порога освобождения от НДС для селлеров. Предлагается обязать площадки взимать НДС даже с тех российских продавцов, чья выручка ниже текущего лимита в 20 млн рублей. Это уравняет условия конкуренции между малым бизнесом на площадках и традиционным ретейлом. Ускоренное введение НДС (22%) на трансграничные заказы. Устранит ценовое преимущество иностранных продавцов перед российскими фабриками. Усиление информационного обмена. Автоматическая передача данных от площадок напрямую в ФНС сделает большинство схем уклонения прозрачными для контроля.

Помимо этого, в ЦНП и РАН считают возможным внедрить новый налог для маркетплейсов. Например, с общего оборота платформ.

В России отменили штрафы для директоров и главбухов компаний за несдачу деклараций

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене административной ответственности для должностных лиц за нарушение сроков сдачи налоговой отчетности. Документ (ФЗ №220) опубликован на портале правовой информации, изменения вступают в силу с 4 июля.

Статья 15.5 КоАП РФ признана утратившей силу. Ранее она предусматривала предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей для бухгалтеров и руководителей компаний за просрочку налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Авторы поправок признали эту норму избыточной. Во-первых, расходы бюджетов на составление протоколов и их пересылку мировым судьям превышали доходы от сбора таких штрафов. Во-вторых, у государства есть более действенные рычаги давления: налоговая служба может заблокировать счета компании и назначить оборотные штрафы непосредственно налогоплательщику.

— Административная ответственность должностных лиц является избыточной на фоне иных механизмов предупреждения подобных нарушений, предусмотренных НК РФ, — пояснили разработчики закона. Отмена санкции также снизит нагрузку на судебную систему из-за прекращения рассмотрения дел о взыскании копеечных сумм.

Профсоюзы дали свои рекомендации для борьбы с теневой занятостью

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила комплексный пакет мер по борьбе с нелегальной занятостью и фиктивными гражданско-правовыми договорами. В частности, предлагается внести изменения в Трудовой и Налоговый кодексы, чтобы уточнить и расширить перечень признаков трудовых отношений. Для систематизации такой борьбы в ФНПР считают необходимым сформировать единый межведомственный алгоритм выявления нарушений с участием Минтруда, Минэкономразвития, ФНС, Роструда, МВД и самих профсоюзов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также профсоюзы предложили следующие меры:

Создание механизмов для обнаружения схем теневой занятости на начальных этапах, в том числе автоматизированных систем мониторинга.

Развитие межведомственных комиссий по легализации занятости, где систематическое игнорирование работодателем приглашений станет индикатором возможных нарушений.

Урегулирование правового статуса работников и правил уплаты налогов для занятых через маркетплейсы и цифровые сервисы.

Закрепление на законодательном уровне права проводить совместные инспекции с участием инспекторов Роструда и представителей профсоюзных организаций.

Предоставление информации от ФНПР о фактах нелегальной занятости как самостоятельного повода для внеплановых визитов трудовой инспекции.

Развитие автоматизированных систем мониторинга, которые будут сигнализировать контролирующим органам о вероятных нарушениях без проведения тотальных проверок всего бизнеса.

Профсоюзы считают, что эти меры позволят сократить долю неформального сектора без тотальных проверок добросовестного бизнеса.