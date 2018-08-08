Из тюрем вышли первые 167 осужденных, которым пересчитали сроки заключения
Первые 167 заключенных досрочно освобождены после перерасчета сроков их заключения с учетом нахождения в СИЗО.
Как сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), еще 86 осужденным был снижен срок наказания.
Всего по состоянию на 03 августа в суд для перерасчета направлены материалы в отношении 30,5 тыс. осужденных, из них судами уже рассмотрено 253 материалов.
Отметим, что одним из освобожденных стал лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев.
Ранее сообщалось, что из тюрем России освободят около 14 тыс. заключенных, которым пересчитают сроки по новому закону, согласно которому день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии и два — в колонии-поселении.Общество
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