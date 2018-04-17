Осужденному предправления «Тимер Банка» в третий раз заблокировали УДО

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Верховный суд Татарстана снова отменил постановление об условно-досрочном освобождении осужденного предправления «Тимер Банка» (ранее «БТА-Казань») Руслана Алимова.

Ранее Приволжский райсуд Казани трижды признавал банкира достойным досрочного освобождения, но ни одно из этих решений в силу не вступило. Ключевым аргументом прокуратуры в апелляции было отсутствие попыток погашения ущерба в 1,7 млрд рублей.

Напомним, трехлетний срок в колонии-поселении по приговору Алимова истекает в ноябре 2018 года. В январе 2017 года по приговору суда бывший председатель правления банка получил 3 года колонии-поселения за убыточные для банка биржевые сделки через компанию «АТОН» в 2011—2014 годах и снятие залога с имущества по кредиту «Маг-Строя» в 200 млн рублей в 2012—2013 годах.

В декабре 2017 года райсуд удовлетворил иск ПАО «Тимер Банк» к бывшему предправления на общую сумму 1,7 млрд рублей. В эту сумму оценивается ущерб от убыточных биржевых сделок и действий Алимова по выводу имущества из-под залога.

Вину в преступлениях банкир не признавал и не признает.