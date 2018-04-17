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Осужденному предправления «Тимер Банка» в третий раз заблокировали УДО

07:19, 17.04.2018 2
Осужденному предправления «Тимер Банка» в третий раз заблокировали УДО
Фото: Реальное время

Верховный суд Татарстана снова отменил постановление об условно-досрочном освобождении осужденного предправления «Тимер Банка» (ранее «БТА-Казань») Руслана Алимова.

Ранее Приволжский райсуд Казани трижды признавал банкира достойным досрочного освобождения, но ни одно из этих решений в силу не вступило. Ключевым аргументом прокуратуры в апелляции было отсутствие попыток погашения ущерба в 1,7 млрд рублей.

Напомним, трехлетний срок в колонии-поселении по приговору Алимова истекает в ноябре 2018 года. В январе 2017 года по приговору суда бывший председатель правления банка получил 3 года колонии-поселения за убыточные для банка биржевые сделки через компанию «АТОН» в 2011—2014 годах и снятие залога с имущества по кредиту «Маг-Строя» в 200 млн рублей в 2012—2013 годах.

В декабре 2017 года райсуд удовлетворил иск ПАО «Тимер Банк» к бывшему предправления на общую сумму 1,7 млрд рублей. В эту сумму оценивается ущерб от убыточных биржевых сделок и действий Алимова по выводу имущества из-под залога.

Вину в преступлениях банкир не признавал и не признает.

ПроисшествияЭкономикаБанкиОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Ему в принципе и нечего не светило. На совещание судей Республики Татарстан Беляев М., зам. председателя Верховного суда РТ прямо сказал, как Приволжский суд отпустил человека, имеющего ущерб 1,7 млрд. рублей. Это же установка для суде!!! Он же зам. В принципе после таких слов суды Республики татарстан не имели право рассматривать данную апелляцию. Но увы, это Татарстан!!
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  • Анонимно 11:38
    хватит уже морщить Руслана, и так понятно он не воровал а делал все для спасения своего банка
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