Опрос предпринимателей: как отвечать на ультиматум партнера?

Бизнесмены о том, как поступить, если контрагент не идет на компромисс

Переговоры — неизбежная часть бизнеса. Умение договариваться порой становится определяющим при работе с контрагентами, особенно в случаях, когда они ставят ультимативные условия. Предприниматели рассказали «Реальному времени» о том, стоит ли идти на поводу у второй стороны и почему компании важно придерживаться внутренних принципов.

Ваш контрагент бескомпромиссно выставляет вам условия, которые противоречат принципам вашей работы. В случае отказа пойти ему навстречу грозит прекратить закупку ваших товаров или услуг, что для вас крайне нежелательно и чревато проблемами с выполнением планов продаж. Как вы поступите в данной ситуации?

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Айдар Исмагилов владелец сети автомоек «Мойдодыр», сети мастерских шиномонтажа «5 колесо» Я считаю, что любая компания добивается успеха на рынке пропорционально своим принципам. И если вы постоянно их меняете, то, скорее всего, ничего не добьетесь. Принципы должны быть безусловными, несмотря на контрагентов. Если вы работаете лишь бы получить деньги, то принципы у вас будут такие же. Наша компания является лидером рынка и в сфере шиномонтажа, и автомоек благодаря принципам. Я считаю, что принципами ради денег не размениваются, по крайней мере, лидеры и крупнейшие компании. Принципы стоят дороже денег. Нет гарантий, что, получив по новым правилам деньги сегодня, вы и завтра их заработаете. Другие контрагенты тоже могут потребовать изменения условий, и вам придется менять не только условия работы, но и отношение к себе, что предполагает, что вы будете пластилином, из которого ничего не слепить. Мировой лидер никогда не прогнется под ваши условия, потому что он завоевал свое место благодаря принципам, а не потому, что шел на уступки.



Айрат Кавеев руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса KMPG Если что-то противоречит нашей внутренней политике, то мы смело отказываемся от такого клиента. Учитывая, что мы одна из самых крупных компаний на российском рынке, то никогда не идем на поводу у контрагентов. На сегодняшний день клиенты конкурируют за то, чтобы обслуживаться у нас. Все наши направления заняты на 100%. И если нас что-то не устраивает в цене, в условиях, я не говорю, что сами выкручиваем руки клиентам, но ультимативная форма переговоров у нас не приветствуется.



Иван Савин генеральный директор ООО «Заряд» Если сможем, то выполним требования контрагента, пойдем ему навстречу. Может быть, он выставляет требования без злого умысла, у него нет иного выбора. Мы попробуем разобраться в предпосылках ультиматума и пойти навстречу контрагенту. Мы и к своим требованиям гибко подходим, поэтому если у контрагента есть предложения изменить формат сотрудничества, то мы хотя бы обсудим. Если его условия на самом деле будут идти вразрез, нанесут вред компании, то, безусловно, мы откажемся от работы. Но если с его рекомендованными изменениями компания извлечет пользу, то мы их примем.



Ильдар Аюпов руководитель дизайн-студии «Теория» Все зависит от ситуации. Бывают контрагенты и ситуации, когда на принцип трудно идти. Надо искать общие точки соприкосновения. Но если требование контрагента будет в жесткой форме, то мы перестанем с ним работать. Например, недавно заказчик поставил ультиматум работать с ним только посредством электронного документооборота. В этой ситуации нам пришлось отказаться от сотрудничества. Хотя могу представить ситуацию, в которой пришлось бы идти навстречу партнеру.



Адель Гузаиров руководитель компании «Авторитет» Я бы выдвинул свои предложения и путем переговоров постарался бы решить вопрос. Искал бы варианты, которые устроили бы обе стороны. С ситуациями, когда контрагент выставляет кабальные условия договора, я не сталкивался. Если человек говорит, что оплатит услугу до определенного срока по договору, то доверять ему без предоплаты, когда есть закупочная цена, не стоит. Необходимо взвесить риски, отношения с контрагентом, насколько они доверительные. Но в основном, как показывает практика, лучше не заключать подобные сделки.



Рустам Ахметсафин руководитель юридической компании «Деловой советник» В таких ситуациях я не полностью соглашаюсь с условиями контрагента. Я только немного отступлю от своих принципов, поторгуюсь, выберу промежуточные условия. В работе были такие ситуации. У нас, у юристов, есть правило не указывать в договоре сроки. Некоторые клиенты настаивают на том, чтобы в договоре были указаны сроки оказания услуг, хотя от нас это не зависит. В этом случае я говорю, что мы укажем сроки, но больше, чем он просит, либо указываем сроки, но прописываем в договоре, что сроки приостанавливаются в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от нас. Я соглашаюсь с требованиями контрагента, но и в свою пользу добавляю какие-то условия.



Рим Сафиуллин директор «Генезис групп» Наша позиция будет основываться на наших принципах. В любом случае мы будем принимать решение, ориентируясь на свои установки. Если контрагент будет ставить условия в формате шантажа, то в таком ключе мы с партнерами ничего стараемся не обсуждать. Если на такой лад переходят переговоры, то мы приостановим общение. Такие ситуации часто возникают. Например, когда партнер или клиент, с которым хорошие отношения, хочет что-то изменить в договоре, но, получив от нас отказ или встречное предложение, меняет формат просьбы на агрессивное требование, тогда мы прекращаем обсуждение и сотрудничество. Сами себе мы такого поведения не позволяем.



Маргарита Паршенкова директор консалтингового центра «Астера Юрайт» Если требования контрагента противоречат моим новым правилам, то я откажусь от сотрудничества с ним. У меня были такие ситуации, но не могу сказать, что они массовые. Для моей компании контрагенты не являются основополагающими, они не занимают 50% моего сегмента, поэтому вопрос взаимодействия с ним не острый.

