Татарстан перепишет историю: местные школьные учебники оказались непригодными
11-классников ждет новый предмет, на истории Татарстана предложили изучать программу ликвидации ветхого жилья и появление Универсиады в Казани
В Казани прошел второй съезд учителей истории и обществознания, на котором обсудили проблемы преподавания истории Татарстана в школах. Ранее этот предмет был, выпущены десятки учебников, но новый ФГОС не предусматривает отдельного изучения региональной истории. Ввести ее предлагают в общий курс, для этого каждый регион готовит учебное пособие. Почти все субъекты, кроме Татарстана, историю переписали, с сожалением отметили кураторы проекта из Москвы. Местные власти в новой версии учебника предложили уделить внимание не только тем, кто почил, но и тем, кто до сих пор у руля Татарстана. Подробности в материале «Реального времени».
Учителей призвали монетизировать знания
Второй съезд учителей истории и обществознания Татарстана собрал 700 специалистов. Мероприятие проводится под эгидой КФУ. Выступая с приветственным словом, ректор вуза отметил, что КФУ — главный поставщик учительских кадров и готовит преподавателей по всем школьным предметам, вкладывая в них «всесторонние знания, эрудицию, инновационное мышление», ну и про насущное не забыл.
— Мы должны учить людей, которые ориентируются в мире и могут монетизировать собственные знания и компетенции, то есть найти хорошо оплачиваемую работу, — сказал Ильшат Гафуров.
Вопрос, является ли таковой работа учителя истории и обществознания, на съезде не поднимали, но отметили необыкновенно важную роль преподавателей этих дисциплин в воспитании подрастающего поколения, буквально возложив на них всю ответственность за правильное, с точки зрения властей, мировоззрение и «устойчивость» — вероятно, политического строя.
— Труд педагога, он в принципе ни с чем не соизмерим, а труд историка еще и очень ответственен перед поколениями. Мы сегодня видим, что незнание истории молодежью делает ее неустойчивой. Мы не можем вести диспуты, дискуссии, когда отстаиваем свои превосходства и преимущества. Поэтому роль вашу во всем этом процессе трудно переоценить, — сказал министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.
Мы должны учить людей, которые ориентируются в мире и могут монетизировать собственные знания и компетенции, то есть найти хорошо оплачиваемую работу
История Универсиады и программы ликвидации ветхого жилья появится в школах?
Рафис Бурганов, несмотря на то, что не учитель, да и в сфере образования совсем недавно, взял смелость указать на пробелы в преподавании предмета и предложил пересмотреть изучение новейшей истории Татарстана, чтобы школьники знали заслуги не только тех, кто почил, но и тех, кто пока у руля.
— У нас история XX века богата историческими событиями. Мы изучаем ее на основании документов, материалов. Но я бы хотел пожелать, с чем я столкнулся сам, — работы в новейшей истории более исследовательской. Я поясню — мы привыкли, что работаем с документами, когда носители информации ушли из жизни. Если взять нашу республику с 90-х годов начиная, у нас, слава богу, носители информации живы. В 1995 году началась новейшая история Казани, когда Казань стала очень красивой, и у этой красоты есть своя история. Есть история 1000-летия, история создания программы ликвидации ветхого жилья, исторического центра. Есть правдивые понятные истории, откуда появились те или иные мероприятия. Откуда появилась Универсиада, чемпионат по водным видам спорта, как пришел в Казань чемпионат мира по футболу. Как ВРП, который был меньше ВРП отдельно взятых Нижегородской и Самарской областей, стал больше суммарно. За всем этим стоят события, которые мы с вами можем правильно занести в историю, — предложил Бурганов.
Упомянул главный по школам и итоги августовского педсовета. По его словам, в этом году решили обойтись без традиционного рейтингования по районам, чтобы учителя боролись «не с какими-то соседскими цифрами, а прежде всего за то, чтобы у нас каждый год был лучше предыдущего по качеству и глубине знаний».
— Очень хорошая идея, когда нет этой лихорадки, использования административного ресурса, который только ломает творческий подход к изучению того или иного предмета, — сказал Бурганов и поэтому успехов на работе учителям не желал, а пожелал только «личных успехов, личного счастья и здоровья».
Откуда появилась Универсиада, чемпионат по водным видам спорта, как пришел в Казань чемпионат мира по футболу. Как ВРП, который был меньше ВРП отдельно взятых Нижегородской и Самарской областей, стал больше суммарно. За всем этим стоят события, которые мы с вами можем правильно занести в историю
«Пока у нас нет никакого решения в Татарстане»
Преподаванием региональной истории озабочена и Всероссийская ассоциация учителей истории и обществознания.
— Региональный компонент истории у нас не очень развит. У нас всегда это изучалось как краеведение, а краеведение — это совсем не региональная история. Часто краеведением занимаются люди, которые не имеют исторического образования, не знакомы с историографией — это просто любители старины, — признал заместитель председателя ассоциации Денис Фомин-Нилов.
При этом, по его словам, противопоставлять региональную историю федеральной тоже неправильно, так как «Великая Россия сформировалась благодаря вкладу всех родов и регионов, входящих в состав Российской Федерации».
— Если бы не калмыки, не было бы победы над Наполеоном. Никто не знает, участие какого национального полка перевесило и помогло победить. Надо делать акцент на вклад регионов в великую Россию, — уверен Денис Фомин-Нилов.
Новые государственные образовательные стандарты не предусматривают отдельного изучения региональной истории, она изучается в контексте общей истории. В республике ранее были выпущены десятки учебников по истории Татарстана для разных классов, но теперь они не у дел. Ввести региональную историю в общий курс должно новое учебное пособие. Во многих регионах оно выпущено, в частности, Фомин-Нилов привел в пример Башкортостан и Крым, но «пока у нас нет никакого решения в Татарстане», с сожалением отметил спикер. У ранее выпущенных учебников истории есть больное место. Писались они по принципу «один автор — одна точка зрения».
— Здесь мы формируем команду историков по принципу профессионализма, привлекаем местных методистов. Потом публикуем в электронном журнале «История» онлайн-версию, обкатываем ее среди учителей, принимаем замечания, и только потом этот материал переводится в бумажный формат. Надеемся, что вместе с коллегами из КФУ мы эту работу проведем и через год-два сможем предложить пособие по истории Татарстана вашему вниманию, дорогие учителя, — рассказал заместитель председателя ассоциации Денис Фомин-Нилов.
«Работа учителя обществознания и истории в разы сложнее работы учителя биологии, химии, физики»
Предполагается, что региональная история будет изучаться на одном уроке в неделю в 11-м классе и в рамках элективного курса первокурсниками вузов.
— Чтобы в более осмысленном возрасте понять место и роль своего родного региона в общей федеральной истории. Этот курс полезен и для первокурсников, так как в вуз приезжают ребята из других регионов и ничего толком не знают об особенностях того региона, в котором будут учиться и работать, — сказал Фомин-Нилов.
Ректор КФУ Гафуров заявил, что, «несомненно, этим предложением воспользуется».
— К нам приехала большая делегация студентов из Японии, и я удивился, когда будущие инженеры, медики, айтишники в первую очередь попросили поездки в Болгар, Свияжск, Елабугу, две недели у них на это ушло. Я говорю: «Вам, будущим медикам, зачем это?» Они говорят: «У нас программа так выстроена — мы должны знать историю и культуру страны, куда мы приезжаем учиться».
Педагогам пожелали побольше терпения и сил. «Работа учителя обществознания и истории в разы сложнее работы учителя биологии, химии, физики», — сказал Денис Фомин-Нилов. Истина в его словах есть — открытия в физике делаются раз в сто лет, а история переписывается едва ли не каждый день, только и успевай печатать учебники.
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