Татарстан перепишет историю: местные школьные учебники оказались непригодными

11-классников ждет новый предмет, на истории Татарстана предложили изучать программу ликвидации ветхого жилья и появление Универсиады в Казани

Фото: Максим Платонов

В Казани прошел второй съезд учителей истории и обществознания, на котором обсудили проблемы преподавания истории Татарстана в школах. Ранее этот предмет был, выпущены десятки учебников, но новый ФГОС не предусматривает отдельного изучения региональной истории. Ввести ее предлагают в общий курс, для этого каждый регион готовит учебное пособие. Почти все субъекты, кроме Татарстана, историю переписали, с сожалением отметили кураторы проекта из Москвы. Местные власти в новой версии учебника предложили уделить внимание не только тем, кто почил, но и тем, кто до сих пор у руля Татарстана. Подробности в материале «Реального времени».

Учителей призвали монетизировать знания

Второй съезд учителей истории и обществознания Татарстана собрал 700 специалистов. Мероприятие проводится под эгидой КФУ. Выступая с приветственным словом, ректор вуза отметил, что КФУ — главный поставщик учительских кадров и готовит преподавателей по всем школьным предметам, вкладывая в них «всесторонние знания, эрудицию, инновационное мышление», ну и про насущное не забыл.

— Мы должны учить людей, которые ориентируются в мире и могут монетизировать собственные знания и компетенции, то есть найти хорошо оплачиваемую работу, — сказал Ильшат Гафуров.

Вопрос, является ли таковой работа учителя истории и обществознания, на съезде не поднимали, но отметили необыкновенно важную роль преподавателей этих дисциплин в воспитании подрастающего поколения, буквально возложив на них всю ответственность за правильное, с точки зрения властей, мировоззрение и «устойчивость» — вероятно, политического строя.

— Труд педагога, он в принципе ни с чем не соизмерим, а труд историка еще и очень ответственен перед поколениями. Мы сегодня видим, что незнание истории молодежью делает ее неустойчивой. Мы не можем вести диспуты, дискуссии, когда отстаиваем свои превосходства и преимущества. Поэтому роль вашу во всем этом процессе трудно переоценить, — сказал министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

Мы должны учить людей, которые ориентируются в мире и могут монетизировать собственные знания и компетенции, то есть найти хорошо оплачиваемую работу



История Универсиады и программы ликвидации ветхого жилья появится в школах?

Рафис Бурганов, несмотря на то, что не учитель, да и в сфере образования совсем недавно, взял смелость указать на пробелы в преподавании предмета и предложил пересмотреть изучение новейшей истории Татарстана, чтобы школьники знали заслуги не только тех, кто почил, но и тех, кто пока у руля.

— У нас история XX века богата историческими событиями. Мы изучаем ее на основании документов, материалов. Но я бы хотел пожелать, с чем я столкнулся сам, — работы в новейшей истории более исследовательской. Я поясню — мы привыкли, что работаем с документами, когда носители информации ушли из жизни. Если взять нашу республику с 90-х годов начиная, у нас, слава богу, носители информации живы. В 1995 году началась новейшая история Казани, когда Казань стала очень красивой, и у этой красоты есть своя история. Есть история 1000-летия, история создания программы ликвидации ветхого жилья, исторического центра. Есть правдивые понятные истории, откуда появились те или иные мероприятия. Откуда появилась Универсиада, чемпионат по водным видам спорта, как пришел в Казань чемпионат мира по футболу. Как ВРП, который был меньше ВРП отдельно взятых Нижегородской и Самарской областей, стал больше суммарно. За всем этим стоят события, которые мы с вами можем правильно занести в историю, — предложил Бурганов.

Упомянул главный по школам и итоги августовского педсовета. По его словам, в этом году решили обойтись без традиционного рейтингования по районам, чтобы учителя боролись «не с какими-то соседскими цифрами, а прежде всего за то, чтобы у нас каждый год был лучше предыдущего по качеству и глубине знаний».

— Очень хорошая идея, когда нет этой лихорадки, использования административного ресурса, который только ломает творческий подход к изучению того или иного предмета, — сказал Бурганов и поэтому успехов на работе учителям не желал, а пожелал только «личных успехов, личного счастья и здоровья».

Откуда появилась Универсиада, чемпионат по водным видам спорта, как пришел в Казань чемпионат мира по футболу. Как ВРП, который был меньше ВРП отдельно взятых Нижегородской и Самарской областей, стал больше суммарно. За всем этим стоят события, которые мы с вами можем правильно занести в историю



«Пока у нас нет никакого решения в Татарстане»

Преподаванием региональной истории озабочена и Всероссийская ассоциация учителей истории и обществознания.

— Региональный компонент истории у нас не очень развит. У нас всегда это изучалось как краеведение, а краеведение — это совсем не региональная история. Часто краеведением занимаются люди, которые не имеют исторического образования, не знакомы с историографией — это просто любители старины, — признал заместитель председателя ассоциации Денис Фомин-Нилов.

При этом, по его словам, противопоставлять региональную историю федеральной тоже неправильно, так как «Великая Россия сформировалась благодаря вкладу всех родов и регионов, входящих в состав Российской Федерации».

— Если бы не калмыки, не было бы победы над Наполеоном. Никто не знает, участие какого национального полка перевесило и помогло победить. Надо делать акцент на вклад регионов в великую Россию, — уверен Денис Фомин-Нилов.



Новые государственные образовательные стандарты не предусматривают отдельного изучения региональной истории, она изучается в контексте общей истории. В республике ранее были выпущены десятки учебников по истории Татарстана для разных классов, но теперь они не у дел. Ввести региональную историю в общий курс должно новое учебное пособие. Во многих регионах оно выпущено, в частности, Фомин-Нилов привел в пример Башкортостан и Крым, но «пока у нас нет никакого решения в Татарстане», с сожалением отметил спикер. У ранее выпущенных учебников истории есть больное место. Писались они по принципу «один автор — одна точка зрения».

— Здесь мы формируем команду историков по принципу профессионализма, привлекаем местных методистов. Потом публикуем в электронном журнале «История» онлайн-версию, обкатываем ее среди учителей, принимаем замечания, и только потом этот материал переводится в бумажный формат. Надеемся, что вместе с коллегами из КФУ мы эту работу проведем и через год-два сможем предложить пособие по истории Татарстана вашему вниманию, дорогие учителя, — рассказал заместитель председателя ассоциации Денис Фомин-Нилов.

Ввести региональную историю в общий курс должно новое учебное пособие. Во многих регионах оно выпущено, в частности, Фомин-Нилов привел в пример Башкортостан и Крым, но «пока у нас нет никакого решения в Татарстане», с сожалением отметил спикер



«Работа учителя обществознания и истории в разы сложнее работы учителя биологии, химии, физики»



Предполагается, что региональная история будет изучаться на одном уроке в неделю в 11-м классе и в рамках элективного курса первокурсниками вузов.

— Чтобы в более осмысленном возрасте понять место и роль своего родного региона в общей федеральной истории. Этот курс полезен и для первокурсников, так как в вуз приезжают ребята из других регионов и ничего толком не знают об особенностях того региона, в котором будут учиться и работать, — сказал Фомин-Нилов.

Ректор КФУ Гафуров заявил, что, «несомненно, этим предложением воспользуется».

— К нам приехала большая делегация студентов из Японии, и я удивился, когда будущие инженеры, медики, айтишники в первую очередь попросили поездки в Болгар, Свияжск, Елабугу, две недели у них на это ушло. Я говорю: «Вам, будущим медикам, зачем это?» Они говорят: «У нас программа так выстроена — мы должны знать историю и культуру страны, куда мы приезжаем учиться».

Педагогам пожелали побольше терпения и сил. «Работа учителя обществознания и истории в разы сложнее работы учителя биологии, химии, физики», — сказал Денис Фомин-Нилов. Истина в его словах есть — открытия в физике делаются раз в сто лет, а история переписывается едва ли не каждый день, только и успевай печатать учебники.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов