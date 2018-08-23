Минниханов: «Рядом школ были проигнорированы конституционные права граждан на изучение родных языков»

Августовский педсовет: с родителями «тонко» поговорят о выборе родного языка, в школах усилят математику, в техникумах — английский, а Академию наук заставят работать

В Кукморском районе сегодня прошел республиканский педсовет. Министр образования Татарстана подвел итоги прошедшего учебного года, назвав его непростым (из-за языковой проблемы), но имеющим значимые достижения. Из последних — повышение среднего балла ЕГЭ, количество олимпиадников (третьи в России после Москвы и Санкт-Петербурга). Школам поручили усилить математику, а техникумам — английский язык. Коснулись и преподавания родных языков — их можно будет выбрать, но они останутся обязательными, главам районов поручили это проконтролировать. Подробности в материале «Реального времени».

Родной — обязательно, руководители проследят

Несмотря на то, что тема преподавания родных языков гремела весь учебный год, говорили о ней сухо. Министр образования и науки Рафис Бурганов поблагодарил республиканские власти за работу, благодаря которой законопроект об изучении родных языков был доработан с учетом интересов национальных республик. Интересы заключались в том, что принцип добровольности — изучать родные и государственные языки субъектов или нет изменили на добровольный выбор языка.

— Предметы родной язык и родная литература находятся в обязательной части учебного плана. Государственные гарантии реализации права на изучение предмета родной язык во всех общеобразовательных организациях, глав всех районов прошу взять под личный контроль, — обратился Бурганов с тем, чтобы руководители на местах проследили, чтобы ни одна школа не осталась без предмета родной язык.

Он также сообщил, что примерная образовательная программа преподавания татарского языка, как родного и как государственного, включена в реестр, программ по родной литературе проходит экспертизу.

— Важный вопрос национального образования – подготовка кадров. Требуются учителя, способные работать в билингвальной образовательной среде. Совместно с КФУ проводится большая работа по воссозданию национального педагогического института. Осуществлен набор для работы в билингвальной среде. 125 человек будут обучать за счет средств республиканского бюджета, — сообщил Бурганов и дополнил, что выпускники будут обязаны отработать в школах, а глав районов попросил поддержать молодых специалистов жильем, подъемными и другими бонусами.

Рустам Минниханов в самом конце выступления совсем кратно коснулся национальной темы, сказав что пройден сложный период, из которого нужно извлечь уроки. Интересно другое – в том, что два десятилетия в Татарстане под видом родного языка изучался только татарский оказались виноваты, следует из слов Минниханова, сами школы, которые всего лишь безропотно выполняли указание сверху.

— То, что длительное время не решались ряд вопросов – это в том числе и наше упущение. Никто за нас их не будет решать. Рядом школ были проигнорированы конституционные права граждан на изучение родных языков. Муниципальные образования, как учредители тоже не проявляли должного внимания к этому важнейшему вопросу, — сказал Минниханов.

Сейчас когда внесены изменения в закон об образовании, оговаривающие добровольный выбор языка, по словам Минниханова, важно, чтобы «учебные планы и программы учитывали с одной стороны обязательность изучения родного языка а с другой особенности контингента обучающихся. Данные направления требуют от каждой школы весьма тонкой и внимательной работы с родителями. Именно они определяют выбор языка для изучения каждым ребенком».

Английский в техникумы: к нам без этого ни один инвестор не придет

Тема, о которой говорили много – популяризация рабочих профессий. В Татарстане при техникумах создан 31 ресурсный центр, на ремонт обновление материально-технической базы, из бюджета за 5 лет направлено 4,5 млрд рублей, плюс средства предприятий, закрепленных за каждым центром. В 2017-м году впервые был проведен экзамен по стандартам ВорлдСкиллз, в ходе которого выяснилось, что лучших механиков готовят в Казанском автотранспортном техникуме и Мамадышском политехническом колледже, а средний балл по демо экзамену в Татарстане выше, чем по России. Единственное, чем не повода гордится – общежития при учреждениях СПО. В 80% ни разу не проводился капитальный ремонт. Бурганов попросил Минниханова сформировать соответствующую республиканскую программу.

— Мы были в «Алабуге» обсуждали вопрос подготовки кадров. Нужны специалисты по мехатронике, робототехнике, электрике которая отвечает современным потребностями. Все это должно быть не на примитивном уровне, а высокотехнологичном. Главный менеджер Соллерса сказал, что сегодня самое необходимое для экономики. Они хотят чтобы наши ученики побольше получали образование в математике, химии, физике – все специализации очень нужны при подготовке по мехатронике, электрике, робототехнике. Может это рабочие компетенции, но требующие очень высокой квалификации. Они востребованы, — сказал Минниханов.

Для поднятия престижа рабочих профессий президент Татарстана предложил связать техникумы с вузами, «чтобы эти специалисты имели приоритет высшего образования».

— Мы крупный промышленный регион. Мы 5-ый по объему продукции субъект – у нас вертолеты самолеты, суда — все это требует высокой квалификации. Никто к нам не принесет это. И рабочие специальности и средне-технический персонал и высшая школа – все должно быть выстроено для решения этих задач. Экономика — это основа, никто нам ничего не даст, мы должны все сами зарабатывать. Весь наш комплекс – нефть, нефтехимия, ИТ, агропром должны работать, а они будут работать, когда там будут квалифицированные подготовленные люди, — сказал Минниханов.

Еще он обратил внимание на знание английского языка студентами техникумов. «Английский язык в рабочей профессии он должен знать – много инструкций, много вещей требует, чтобы мы готовили специалистов со знанием английского языка. Если мы это делать не будем, мы не будем конкурентоспособны, к нам ни один инвестор не придет».

Учительские махинации и математика — царица всех наук

На английский и другие иностранные языки обратил внимание Бурганов, говоря уже о школьном образовании. Предмет станет обязательным для сдачи в рамках ЕГЭ. В зоне критики качество математического образования в некоторых районах и вообще интерес к точным наукам со стороны учащихся и школ. Профильных социально-гуманитарных классов больше чем, математических, что не отвечает социально-экономическим потребностям Татарстана. Поручили исправить перекос.

Весной на коллегии Рособрнадзора в Казани говорили о том, что татарстанские учителя завышают оценки и даже фальсифицируют результаты всероссийских проверочных работ, дабы на бумаге повысить средний балл учащихся. Похоже, учителя поняли, что такие махинации проверяющие легко вычисляют – если в 2017 году в 182-х школах Татарстана заподозрили в необъективности, то в 2018-м только 49. Рафис Бурганов предостерег подчиненных искусственно повышать успеваемость и карать за низкие результаты, вместо оказания помощи, так как именно это вынуждает школы идти на подлог.

Из новшеств предстоящего учебного года – первоклассников тоже начнут тестировать. Это будет называться «стартовая диагностика», цель – выяснить поставить оценку детским садам, ответственным за подготовку детей к школе.

Планируется закупка 30 школьных автобусов. К началу учебного года откроются 12 школ на 8 тыс. мест, 121 образовательная организация откроется после ремонта. В перспективе ближайших двух лет строительство 29 дет садов на 6 тыс. мест. Чтобы покрыть дефицит мест в садиках будут поощрять создание семейных дошкольных групп. Родители желающие открыть такие группы имеются, но сталкиваются с трудностями – от Госпожнадзора до Роспотребнадзора, на это уже внимание обратил Рустам Минниханов.

КФУ «подкупает» олимпиадников, а Академию наук заставят работать

Говоря о теме высшего образования отметили «утечку мозгов». Из 182-х стобалльников этого года 41 % выбрали московские и питерские вузы.

– Это из право и это конкуренция. То что они выбрали эти вузы это плюс, но в тоже время наши вузы тоже должны работать с этим перспективными детьми. Никаких ограничений не надо, нам важно сохранить с ними связи, контакты, чтобы они могли вернуться. Мы должны их заинтересовать. Если даже они где-то будут работать, мы должны с ними иметь контакт, — сказал Минниханов.

Эту тему Минниханов поднимал на прошлой августовской конференции и довольно жестко поговорил с ректорами. Некоторые вняли.

— В 2016 году 7 талантливых ребят поступили в вузы Татарстана, в 2017-м – 75. КФУ с нового учебного года вводит единовременную выплату для призеров и победителей всероссийских олимпиад – от 80 до 100 тысяч рублей, — доложил Бурганов.

Поговорили и о научных учреждениях. В результате оптимизации ФАНО создан Казанский научный центр, который должен объединить фундаментальную науку с потребностями реального сектора экономики.

— Все преобразования, связанные с академической наукой затянулись и это не на пользу. Надо повышать эффективность академического сектора науки. С 2019 года Академия наук получит госзадания, сформированные на основе перспективных направлений, определенных нашими министерствами и крупными предприятиями. Это позволит обеспечить должную востребованность Аакадемии наук и решение поставленных задач, — сказал Минниханов и обратился персонально к Рустаму Нигматуллину. – Конечно, Рустам Камилевич, нам надо глубже погружаться и загружать тот потенциал, который есть в нашей Академии наук. То есть Академия наук отдельно, другие структуры отдельно — так развития не будет. Мы туда вливаем бюджетные средства, и мы должны понимать какие задачи и что мы хотим решить, поэтому на это обращаем внимание.