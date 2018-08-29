Семейные традиции: где отдыхают работники «Нижнекамскнефтехима»

Фото: Олег Тихонов

В этом году в подведомственных лагерях «Нижнекамскнефтехима» отдохнуло 2 360 детей. Большая часть — в лагере «Юность», а те, кто занимается спортом, провели лето в «Олимпийце». Возможность отдохнуть есть и у детей, и у сотрудников предприятия. Дня них организованы заезды в санаторий «Корабельная роща», также работает база отдыха «Дубравушка». Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Английский язык и основы ориентирования на местности

Один из самых популярных лагерей в Нижнекамске — «Юность» — за все лето принял 1 700 детей. Это четыре смены, каждая из которых не похожа на предыдущую. К примеру, третий заезд под названием «Герои среди нас» побуждал ребят на благие дела. Задача была в том, чтобы раз в три дня дети совершали подвиг.

— Старший отряд может заплести косички девочкам из младшего. Можно собрать все пластиковые стаканчики на всей территории лагеря. Идей, что сделать, множество, все зависит только от фантазии и готовности ребят, — объяснил директор лагеря «Юность» Александр Клипачев.

Отличительная особенность лагеря — программа «Юсити», которую провели на всех летних заездах. В течение смены дети «строили» свой город — выбирали органы самоуправления, создавали рабочие места. Здесь даже была своя валюта — «юники», на которые можно было заказать песню на дискотеке или пропустить зарядку.

Лагерь «Юность» за все лето принял 1 700 детей. Фото: Олег Тихонов



В каждой смене работало около 12 кружков. Один из самых необычных — кружок туризма, в котором детей учили выживать в полевых условиях — определять направление по компасу, ставить палатку, разжигать костер.

— Я дал им основы ориентирования на местности. В день заезда они должны были найти на территории лагеря клад — дети выполняли задания и на финише получали сокровища. Через неделю мы проводили уже спортивное ориентирование, это вид спорта. Они бегали по территории лагеря со спортивной схемой и по карте искали контрольные пункты. А в конце смены у них прошли соревнования по технике туризма, — рассказал преподаватель кружка туризма Сергей Ахметкин.

В кружке туризма детей учили выживать в полевых условия. Фото: Олег Тихонов



Во всех сменах дети занимались английским языком — преподаватель в игровой форме разбирала с ними тонкости грамматики и расширяла словарный запас детей.

— Дети просили кружок английского языка, поэтому я предложила его открыть. Мне кажется, это необходимо, чтобы во время каникул дети не забывали лексику. Мы выучили много слов, которых нет в школьных учебниках. Дети приходили по своей воле и занимались с большим желанием, для меня это главный показатель пользы, — поделилась преподаватель английского языка Влада Афанасьева.

«Остров мужества»: как собрать автомат на скорость

В четвертом, заключительном заезде по традиции прошла уникальная профильная смена «Остров мужества» с военным уклоном. Она организуется на базе лагеря «Юность» с 2011 года. В этом году на нее заехали 92 курсанта в возрасте от 7 до 17 лет из военно-патриотического клуба «Наследие», который создан при «Нижнекамскнефтехиме». Три недели они постигали азы военного дела — учились водить автомобиль, стрелять, разбирать и собирать на скорость автомат. В расписании у детей был даже дайвинг: преподавали не только теорию, но и отрабатывали знания на практике — курсанты погружались в воду. Всему этому учеников обучали 11 инструкторов военно-патриотического клуба «Наследие».

— Наша профильная смена в лагере «Юность» изначально была с уклоном в военную тематику, — объясняет руководитель военно-патриотического клуба «Наследие» при ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алексей Сабакаев. — Дети здесь узнают, что такое пожарная безопасность и миносаперное дело, учатся стрелять из пневматических винтовок и пистолетов под руководством опытных инструкторов.

Профильная смена прошла благодаря поддержке «Нижнекамскнефтехима». Предприятие в рамках военно-патриотического воспитания молодого поколения выделяет средства на покупку формы, оборудования и снаряжения. Большинство курсантов — это дети сотрудников НКНХ.

В четвертом, заключительном заезде по традиции прошла уникальная профильная смена «Остров мужества» с военным уклоном. Фото: предоставлено НКНХ

Жизнь в лагере бурлит, каждый взвод занимается своим делом. Так и формируется братство и дружба, так на личном примере воспитывается патриотизм — совсем как в былые времена.

— У «Нижнекамскнефтехима» также есть спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец». В каждой смене было представлено 10—12 видов спорта и заезжали 220 детей с тренерами. В расписании было две тренировки в день, но не надо думать, что дети занимались только спортом. У них проходили концерты, ток-шоу, было достаточно много занятий. 70% от стоимости путевки в «Юность» и «Олимпиец» оплачивало предприятие и только 30% покрывали родители, — рассказал директор спортивного клуба «Нефтехимик» Сергей Клипачев.

Санаторий «Корабельная роща» для отдыха с детьми

Для сотрудников «Нижнекамскнефтехима» круглый год работает санаторий «Корабельная роща». Все лето здесь проходили заезды «Мать и дитя» — отдыхали работники предприятия с детьми. Всего состоялось пять заездов, в каждом отдохнули по 250 человек. В санатории созданы все условия для отдыха с ребенком — есть игровые комнаты и воспитатели, так что, когда мамы на процедурах, все дети под присмотром.

За путевку в «Корабельную рощу» сотрудники «Нижнекамскнефтехима» платят только 3 677 и 5 818 рублей в зависимости от категории номера. Фото: Олег Тихонов



Санаторий работает по семи направлениям — есть программы по оздоровлению органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, лор-органов, мочеполовой системы. Также созданы программы для часто болеющих детей и людей, которые работают с вредными и опасными факторами.

— Во все программы включены массаж, водные процедуры, такое теплолечение, как парафин или грязелечение. Также предусмотрено световое лечение, сауна, бассейн, сухие углекислые ванны, есть сенсорная комната, работает кабинет с горным воздухом, — рассказала заместитель директора по лечебной работе ООО «Корабельная роща — Нижнекамскнефтехим» Лилия Фаздалова.

Во все программы включены массаж, водные процедуры, такое теплолечение как парафин или грязелечение, световое лечение, сауна, бассейн. Фото: Олег Тихонов



Для сотрудников «Нижнекамскнефтехима», которые работают с вредными и опасными факторами, проходят отдельные заезды, один из таких состоялся 14 августа. Кстати, в этот день «Корабельная роща» стала работать в новом статусе — дочернего предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим». Здравница с хорошей лечебной базой осуществляет курортное лечение и реабилитацию работников «Нижнекамскнефтехима», ветеранов производства и членов их семей.

Почти на три недели заехали 70 человек — это те, кто работает с вредными и опасными факторами, а также сотрудники по программе «Мать и дитя».

— Сотрудники НКНХ приезжают по состоянию здоровья. После медосмотра или обследования у терапевта выявляются работники, которым нужно санаторно-курортное лечение. В итоге создается список, который утверждается на НКНХ, и людям дают справку для получения путевки, — объяснил директор ООО «Корабельная Роща — Нижнекамскнефтехим» Роман Губанов.

Благодаря финансированию ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведен капитальный ремонт пищеблока и водолечебницы, в том числе кабинетов грязе- и парафинолечения. Полностью заменено медицинское оборудование, установлены новые ванны.

— Уже в следующем году планируем подготовить и открыть новое реабилитационное отделение. С Министерством здравоохранения РТ ведутся переговоры о выделении квот в 2019 году на реабилитационное лечение по направлениям от государственных медицинских учреждений, — добавил Роман Анатольевич.

Заезд длится 18 дней, и сотрудники «Нижнекамскнефтехима» оплачивают только частичную стоимость путевки, в среднем оплата составляет 3 677 и 5 818 рублей в зависимости от категории номера. Но санаторий «Корабельная роща» готов принять всех желающих, суточная стоимость номера начинается от 1 600 рублей.

Прогулки на лодках и шашлыки на базе отдыха «Дубравушка»

Для тех, кто хочет отдохнуть всей семьей, работает база отдыха «Дубравушка». Она раскинулась посреди дубовой рощи в 30 минутах езды от Нижнекамска. Здесь построены 20 деревянных домиков со всеми удобствами: есть горячая вода и санузел.



На базе отдыха «Дубравушка» построены 20 деревянных домиков со всеми удобствами. Фото: Олег Тихонов



— Домики поделены на две части — есть варианты для двоих или для семьи из четырех человек. Заполняемость базы хорошая, как правило, бывает более 100 человек. Все хвалят питание — оно трехразовое и очень сытное, — рассказала администратор базы отдыха «Дубравушка» Елена Галимова.

Отдыхающие могут бесплатно взять велосипеды и скейтборды. Фото: Олег Тихонов

Семьях Гафуровых на эту базу отдыха регулярно приезжает на выходные. У них недавно родился третий ребенок, поэтому им важно много времени проводить на свежем воздухе. Говорят, отдых здесь доступный, при этом созданы все условия для досуга.

— Есть лодочная станция, для детей есть волейбольные мячи, велосипеды. Причем это все бесплатно, что очень радует. Не знаю другой базы, где нам бы было так комфортно. Для настоящего работника «Нижнекамскнефтехима» — это лучшее, что можно представить, — поделился Хазиз Гафуров.

Для активного отдыха открыт теннисный корт и площадка для игры в волейбол, также бесплатно можно взять скейтборды, работает лодочная станция.

На базе отдыха работает лодочная станция. Фото: Олег Тихонов

За годы работы градообразующего предприятия на «Нижнекамскнефтехиме» сложилась система семейного отдыха и оздоровления трудящихся. Для детей сотрудников работают подведомственные лагеря, те, кто хочет отдохнуть всей семьей, могут приехать на базу отдыха «Дубравушка». Ну а восстановить здоровье сотрудники предприятия могут в санатории «Корабельная роща». Причем сотрудникам компании везде предоставляются льготы. Но, кроме этого, «Нижнекамскнефтехим» выделяет льготные путевки в такие санатории, как «Ижминводы», «Варзи Ятчи», «Ува», «Бакирово», «Жемчужина» — всего в них за первое полугодие 2018 года за счет средств профкома было выдано 598 путевок и работники оплачивали лишь 20% их полной стоимости. Еще 226 путевок было выделено для отдыха сотрудников в пансионатах Черноморского побережья. Благодаря льготам со стороны НКНХ работнику нужно было оплатить только 25% от полной стоимости. В современных экономических реалиях содержание оздоровительных учреждений для полноценного отдыха и оздоровления сотрудников компании и их детей — пример настоящей социальной ответственности бизнеса. Среди татарстанских компаний, которые продолжают это прекрасное начинание, — ПАО «Нижнекамскнефтехим» одно из лучших.

Партнерский материал

