Кандидат от Кириенко. Чем назначение Глебовой полпредом в ПФО может напрячь команду Бречалова

Нежелательные перемены. Вновь активизировались слухи о возможном переходе сенатора от Удмуртии на пост полпреда в ПФО

Вопреки вновь появившимся слухам, согласно которым сенатор от Удмуртии Любовь Глебова может стать новым полпредом президента России в ПФО, эксперты в возможность назначения не верят. При этом для нынешней команды руководства Удмуртии сохранение ею существующих позиций может быть более удачным решением. Почему — в материале «Реального времени».

Ради отвлечения

Член Совета Федерации, представляющая исполнительный орган власти Удмуртии, Любовь Глебова попала в списки вероятных кандидатов на пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе в июле. К настоящему моменту уже решен вопрос о переходе Михаила Бабича на пост посла РФ в Белоруссии, однако новый полпред в ПФО так и не назначен.

При этом в телеграм-каналах вновь появилась информация, что полпредом может стать Глебова, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Евгений Забарчук, бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев и даже нынешний и. о. полпреда Игорь Паньшин. Не забываем, конечно, и про Колокольцева.

Однако некоторые наблюдатели полагают, что это лишь специальный вброс информации, чтобы разрядить ситуацию с задержкой. При этом пост может занять «некий выходец из силовых структур», пишет телеграм-канал «Старая площадь».

Ряд опрошенных «Реальным временем» экспертов также не верят в возможность назначения Глебовой полпредом, несмотря на ее опыт работы в качестве заместителя полпреда в том же ПФО.

— Не думаю, что назначат Глебову полномочным представителем президента РФ в ПФО. Оживление слухов связано с состоявшимся назначением Бабича послом. Ее кандидатура регулярно называлась. И также регулярно всплывала информация о ее причастности к делу Гейзера в Коми, компромат по Россотрудничеству и вынужденном переходе в Совет Федерации, — отмечает политолог Павел Заболотских.

Глебова и Удмуртия

Глебова стала сенатором от Удмуртии в сентябре 2017 года с избранием Александра Бречалова главой Удмуртии. До этого она руководила Россотрудничеством и к республике не имела никакого отношения, как и сам Бречалов до апреля 2017 года, когда он стал врио главы региона после задержания по обвинению в получении взяток Александра Соловьева.

Предшественник Глебовой, Александр Чекалин, также никак не был связан с Удмуртией. До 2008 года он был первым замглавы МВД России, а затем 9 лет представлял в Совете Федерации исполнительную власть Удмуртии.

— Считаю, что Любовь Николаевна Глебова — профессиональный лоббист с большим опытом. Вы знаете наш настрой, наши амбиции по взаимодействию с федеральным центром, многие программы, в том числе экономического роста, связаны со взаимодействием с центром. <…> Уверен, что это (назначение Л. Глебовой, — прим. ред.) — безусловное усиление позиций Удмуртии в Совете Федерации, и результаты в скором времени будут. <…> В ближайшее время мы проведем стратегическую сессию и определим такие ключевые направления, в которых требуется участие Любови Николаевны. Мы знаем друг друга давно и будем партнерствовать», — заявил Александр Бречалов в сентябре 2017 года, представляя ее в качестве нового сенатора.

Глебова стала сенатором от Удмуртии в сентябре 2017 года с избранием Александра Бречалова главой Удмуртии. Фото izhlife.ru



Глебова, в свою очередь, сказала:

— Безусловно, для меня очень важно, чтобы те сферы, в которых я трудилась — это сфера социальной политики, это сфера образовательной политики, это и мой опыт, полученный в международной политике в последнее время, — стали в первую очередь теми темами, которые я смогла бы вместе с коллегами из правительства, из Госсовета решать, и мне кажется, могла бы принести в этих темах лицо Удмуртии на этих площадках.

Тем не менее в Удмуртии она практически не появляется.

Давать оценку выгоде для республики от назначения Глебовой готовы далеко не многие, говоря, что здесь есть много граней. Политтехнолог Петр Быстров считает, что для Удмуртии это было бы хорошо.

— Для команды Удмуртии Глебова — оптимальный кандидат, так как она не первый год представляет интересы республики в Совете Федерации, честно работает с руководством, хорошо знакома с главой Удмуртии. Я думаю, они найдут общий язык в случае ее назначения. Хотя, наверно, и с другими кандидатами проблем в отношениях быть не должно. Глебова — ближайший соратник Сергея Кириенко, долгие годы работала вместе с ним. Если это назначение состоится, это позволит региону активнее взаимодействовать с внутриполитическим блоком на федеральном уровне, — считает Быстров.

Другое мнение

Однако другой эксперт на условиях анонимности отметил, что такой вариант на самом деле крайне неудачен для нынешней команды руководства Удмуртии.

Любовь Глебова была заместителем полпреда президента в ПФО в 2001—2005 годах, при первом полпреде Сергее Кириенко, и тогда часто бывала в Удмуртии. С нынешним главным федеральным инспектором по Удмуртии Дмитрием Мусиным у нее сложились достаточно хорошие отношения. Ее назначение усилило бы позиции Мусина, считает собеседник издания. Для Александра Бречалова такие перемены очень нежелательны из-за непростых отношений с ГФИ.

Сразу после назначения Бречалова врио главы республики Дмитрий Мусин старался войти в ближайшее окружение нового руководителя региона, сопровождал его практически во всех поездках. Однако затем по неизвестным причинам отношения охладели. Некоторые наблюдатели высказывали мнение, что это якобы произошло потому, что Бречалов не стал назначать Мусина председателем правительства, доверив эту должность хорошо знакомому ему человеку — Ярославу Семенову.

Сразу после назначения Бречалова врио главы республики Дмитрий Мусин старался войти в ближайшее окружение нового руководителя региона. Фото pfo.gov.ru



Кроме того, Бречалов изменил состав президиума на традиционных аппаратных совещаниях с руководителями органов власти. Он всегда состоял из главы региона, премьера, председателя Госсовета и ГФИ, однако теперь Мусину предлагалось сидеть в зале вместе с другими участниками совещания. Теперь ГФИ на «аппаратках» не бывает. При этом авторы местных телеграм-каналов отмечают, что такой разлад в отношениях влияет на характер информации, поставляемой Мусиным в Нижний Новгород, что вызывает в определенной степени раздражение в администрации главы УР.

При Глебовой Мусин с большой долей вероятности сохранил бы пост, останется ли он при другом новом полпреде, зависит от того, какие задачи будут стоять, продолжает эксперт на условиях анонимности. Если обновится политический блок в полпредстве, перемены могут ожидать и федеральных инспекторов в регионах.