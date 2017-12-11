Госзакупки: миллиард «Алабуге», мячики для «Татспирпрома» и iPhone для айтишников

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

1. Тендер недели: миллиард «Алабуге» от «АК БАРСА»

Крупнейшим госзаказом недели стал тендер особой экономической зоны «Алабуга», которая собирается заплатить «АК БАРС» Банку 1,112 млрд рублей за предоставление кредита. О закупке стало известно 1 декабря, она была проведена в формате «у единственного поставщика».

В самой технической документации нет никаких подробностей о кредите — в ней содержится только обоснование выбора «АК БАРС» Банка как единственного поставщика — его коммерческое предложение было наилучшим. Однако, как сообщил руководитель PR-отдела ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов, целью получения кредита является развитие инфраструктуры площадки, срок его составляет три месяца, а процентная ставка – 11% годовых.

Напомним, недавно ОЭЗ «Алабуга» объявила тендер на 172 млн рублей на достройку гостиницы «Алабуга Сити Отель».

2. Дороги недели: 13 миллионов на проект ремонта двух дорог на промышленной окраине Казани

Главным «дорожным» тендером недели стал заказ, который был размещен 7 декабря Главным управлением содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Минтрансе. Ведомство собирается потратить на проектно-изыскательские работы по ремонту улиц Магистральной и Технической в Казани сумму в 12,8 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 декабря, рассматриваться будут 27 декабря.

Все работы будут профинансированы из бюджета региона и должны быть завершены к 24 апреля 2018 года. Фото kzn.ru



Из технического задания следует, что основная масса денег из этого заказа будет потрачена на проектно-изыскательские работы по четырехкилометровому участку улицы Магистральной. На них будет выделено 11,8 млн рублей. На аналогичные работы на улице Технической будет потрачено значительно меньше — всего 970 тысяч рублей, однако и участок здесь гораздо короче — всего 90 метров. Все работы будут профинансированы из бюджета региона и должны быть завершены к 24 апреля 2018 года.

3. Снаряд недели: 30 тысяч мячей для алкогольного гиганта

Тем временем, «Татспиртпром» собирается тратить деньги на атрибутику. К примеру, 1 декабря крупнейший в регионе производитель алкоголя объявил о редукционе на сумму в 10,5 млн рублей на поставку фирменных мячей под торговой маркой «Тундра». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 декабря, рассматриваться они будут 12 декабря, а итоги подведут 14 декабря.

Из технического задания известно, что за эти деньги «Татспиртпром» получит 30 тысяч мячей в течение 20 дней после подписания договора. Стоимость каждого мяча составит 350 рублей — диаметр его составит 14,5 см, он будет состоять из 32 панелей. Внешнее покрытие мячей будет из полиуретана, с полноцветным нанесением на каждой панели. В июле, напомним, «Татспиртпром» объявлял конкурс на 11,6 тысяч евро на участие в выставке в Китае.

Управлению делами президента понадобится 44 часа полетов на самолете Як-40 (или его эквиваленте) за 4,4 млн рублей. Фото aviation21.ru



4. Полеты недели: по 100 тысяч за час полета на Як-40

Управление делами президента Татарстана собирается потратить сумму в 4,8 млн рублей за услуги по пассажирским авиаперевозкам. Об этом стало известно 6 декабря. Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки до 22 декабря, а 25 декабря состоится аукцион.

Из проекта договора следует, что услуги будут оказываться с момента подписания договора до 31 декабря 2018 года. Из технического задания становится ясно, что Управлению делами президента понадобится 44 часа полетов на самолете Як-40 (или его эквиваленте) за 4,4 млн рублей (один летный час будет стоить 100 тысяч рублей) и 50 билетов на тот же Як-40 за 400 тысяч (в среднем по 8 тысяч за билет: 6 тысяч — за билет на расстояние до 600 км, 9 тысяч — от 600 до 1 500 км и 15 тысяч — свыше 1 500 км).

Самолет должен вмещать от 8 до 12 человек, обладать VIP-салоном с креслами, рабочими столами и радиотелефонной связью. Крейсерская скорость должна быть не менее 460 км/ч, дальность полета — не менее 1 800 км. Пассажирам должно предоставляться горячее питание. Начальной и конечно точкой полетов будет являться аэропорт «Казань». Недавно аналогичный тендер, но на полеты на вертолете, проводило хозяйственное управление при Кабмине Татарстана — на 4,3 млн рублей.

КНИТУ-КАИ собирается заплатить ООО «Мирекс» 2,7 млн за монтаж подсветки Ту-144, установленного на улице Четаева. Фото Максима Платонова

5. Лампочка недели: 2,7 млн рублей за подсветку Ту-144 на Четаева

Еще один заказ, связанный с самолетом, правда, совсем в другом ключе, на неделе опубликовал КНИТУ-КАИ. Вуз собирается заплатить ООО «Мирекс» 2,7 млн за монтаж подсветки Ту-144, установленного на улице Четаева в Казани в мае 2017 года, где собираются открыть музей. Исполнитель — компания «Мирекс» — зарегистрирован в Казани на улице Павлюхина в августе 2011 года. Директор компании — Юрий Пудов, а учредитель — Фирдаус Пудова.

Работы по монтажу подсветки должны быть завершены в течение 45 дней после заключения контракта. Гарантия на проведенные работы должна составить 2 года с даты подписания акта выполненных работ.

6. Грызуны недели: дорогие самки крыс и дешевые самцы мышей для КФУ

Казанский федеральный университет собирается потратить пару миллионов рублей на покупку грызунов. Информация о тендере на 2,11 млн рублей появилась на портале госзакупок 7 октября. Закупка будет произведена у единственного поставщика, которым стал Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН».

Вузу понадобятся SPF крысы и мыши (то есть, беспатогенные). Они будут поставлены в научно-образовательный центр фармацевтики. Всего КФУ купит 2780 грызунов — из них крысы линии SD будут представлена 1 020 особями, остальные — мыши (в основном — линии CD-1), еще 180 мышей-гибридов. Стоимость животных будет варьироваться от 426 до 1 187 рублей. Дешевле всего обойдутся мыши линии CD-1, дороже всего — крысы линии SD. Любопытно, что во всех случаях самки окажутся дороже самцов.

Государственный музей изобразительных искусств собирается потратить около 1 млн рублей на приобретение произведений художников. Фото Олега Тихонова

7. Искусство недели: миллион на искусство от Музея ИЗО

Пока Казанский университет закупает животных, Государственный музей изобразительных искусств (здание которого собираются реконструировать за 139 млн рублей) собирается потратить около миллиона рублей на приобретение произведений художников. О закупке было объявлено в первый день зимы.

К сожалению, подробностей закупки Музей изобразительных искусств не раскрывает. Она будет произведена у единственного поставщика. Возможно, именно поэтому не раскрывается, какие именно произведения и у каких художников будут закупаться. Странным, однако, кажется, что в технической документации не указан даже поставщик произведений искусства. Произведения, впрочем, должны быть поставлены уже в течение 10 дней — так что, возможно, в ближайшие дни музей поделится с общественностью радостной информацией о покупке.

8. Досуг недели: ремонт кинотеатра в Муслюмово и ненастоящие гармони в Сабах

На неделе были обнародованы и еще два тендера, связанные с культурой и искусством. Приятные новости пришли из районов. В частности, МБУ «Районный дом культуры» Муслюмовского района собирается потратить почти миллион — 923 тысячи рублей — на ремонт кинотеатра в Муслюмово.

В техническом задании к заказу, впрочем, творится что-то странное. В частности, предметом закупки под названием «Капитальный ремонт кинотеатра в селе Муслюмово» значится, непонятно почему, «Ремонт улицы Кирова в селе Амикеево Муслюмовского муниципального района». Как ремонт улицы в селе Амикеево поможет муслюмовскому кинотеатру неясно, но местом выполнения работ указана улица Пушкина в Муслюмово. Отметим, что на этой улице в селе действительно есть кинотеатр и из локального сметного расчета следует, что заказ все же касается его ремонта. В частности, в кинотеатре будет проведен ремонт полов, перекрытий, дверных проемов и экрана. Также будут проведены отделочные работы.

Районный дом культуры Муслюмовского района собирается потратить почти миллион — 923 тысячи рублей — на ремонт кинотеатра в Муслюмово. Фото muslumovo.tatarstan.ru



Еще один «культурный» тендер появился в Сабинском районе. Здесь МБУ «Сабинская централизованная сельская клубная система» (представляет собой районный Дом культуры) потратит 267 тысяч рублей на 10 бутафорских гармоней «Тальянка».

Правая клавиатура бутафорской гармони должна быть сделана из бука. В целом гармонь будет из березовой фанеры, ремни — из кожи, поролона и ткани. Вес должен быть от 1 до 1,2 килограмма. Стоимость каждой ненастоящей гармони составит 26,7 тысячи рублей.

9. Мебель недели: 2,3 миллиона на искусственный ротанг от «Казанской Ривьеры»

Тем временем ООО «Казанская Ривьера» собирается потратить довольно крупную сумму на хорошую мебель. В частности, на неделе организация проявила свою симпатию к мебели из искусственного ротанга. Стоимость всей заказанной мебель — 2,3 млн рублей. Предложения принимаются до 12 декабря.

Заказ состоит из трех частей. Наибольшая сумма — 864 тысячи рублей — будет потрачена на 96 стульев из ротанга Strato Royal. Стоимость каждого из стульев составит 9 тысяч рублей. Еще 800 тысяч рублей будет потрачено на 32 стола из искусственного ротанга Quadro Royal, стоимостью в 25 тысяч рублей каждый. Наконец, венчать всю эту красоту будет 10 комплектов мебели Cordu Fiesta, стоимостью в 28 тысяч рублей за комплект.

ООО «Казанская Ривьера» собирается потратить довольно крупную сумму на хорошую мебель. Фото Максима Платонова



10. Гаджеты недели: новые iPhone и Samsung за 80 тысяч для «Центра информационных технологий»

Наконец, последний тендер, на который на неделе захотелось обратить внимание, не удивляет общей суммой (414 тысяч рублей), но интересует конкретными лотами. Тендер был объявлен ГУП «Центр информационных технологий» и касается покупки телефонов. Организация собирается принимать заявки на участие с 4 по 12 декабря, а уже 15 декабря состоится аукцион.

Всего в заказе — шесть телефонов. Три из них — это IP телефоны (два по 67,8 тысяч и один — за 36 тысяч рублей). Еще три — это смартфоны на базе операционных систем Android и iOS. Судя по описанию, государственному предприятию понадобится в том числе и iPhone X, который поставил рекорд по перепродажам в России — его Центр информационных технологий собирается приобрести по цене в 86,4 тысячи рублей (с объемом памяти в 64 Гб).

Другой телефон на базе iOS 11 стоит 76,9 тысячи рублей. Это, судя по характеристикам, модель iPhone 8 Plus в версии на 256 Гб. Наконец, единственный телефон на базе Android, который потребовался «Центру информационных технологий», стоит дороже, чем iPhone 8 Plus — 79,2 тысячи рублей. Экран должен быть с диагональю 6,3 дюйма, разрешением 2 960 на 1 440 точек. Из характеристик складывается ощущение, что речь идет о Samsung Galaxy Note 8 в версии на 64 Гб, однако в розничных магазинах его можно приобрести на 10 тысяч дешевле, чем указано в госконтракте.