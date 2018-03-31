«Мы покупали квартиру в «Соловьиной роще» — «Грань» обещала школу, в плане макет даже был»

Жители ЖК вышли отстаивать право своих детей на школу и садик. Первой просто нет, второй уже переполнен

Фото: Олег Тихонов

Жители ЖК «Соловьиная роща», «Сказочный лес» и «Тулпар» снова вышли на улицу, чтобы напомнить властям о том, что школа в их микрорайоне так и не появилась. С лета молодые семьи настаивают на строительстве в комплексе учебного заведения, однако пока обходятся его картонным аналогом — привлекая внимание, жители построили макет школы, которой пока нет даже в планах. Тем временем в ЖК начала назревать еще одна проблема: существующего садика на всех не хватает, и родители либо стоят в очереди, либо отводят детей в дошкольные учреждения далеко от дома. Подробности — в материале «Реального времени».

Пока только картонная

Напомнить властям о том, что молодые семьи все еще ждут строительства школы, в субботу утром собрались жители ЖК «Соловьиная роща». Подробнее о ситуации, которая сложилась в новом комплексе, «Реальное время» уже писало. По словам жильцов, когда они покупали квартиры, застройщик обещал обеспечить микрорайон учебным заведением. Но в самой компании от этого обещания открестились. В исполкоме же в июле прошлого года сообщили, что школу построят. Правда, как оказалось, воз и ныне там. Постоянные обращения людей в муниципалитет и в Минобрнауки РТ заканчиваются отписками, которые надежды не вселяют. Пока же детей отправляют учиться в школу №150 на Дубравной, до которой дорога занимает более получаса.

В 9 утра сегодня за домом по Рауиса Гареева, 94, на детскую площадку вышли почти 100 человек, большинство из которых были дети. Место акции жители выбрали не случайно — с него открывается вид на площадку, где изначально в проекте ЖК и находилось учебное заведение.

В ожидании школы люди построили свою… из картонных коробок



В ожидании школы люди построили свою… из дерева и картонных коробок. А сами выстроились с плакатами напротив импровизированного сооружения. Причем в авангарде митингующих были те, кому, собственно, и требуется среднее образование, — дети. Многим из них еще нет 6—7 лет, но социальной ответственности молодым семьям не занимать — прикидывая перспективы, и родители, и их чада уже переживают за будущее.



В программе строительство не заложено

Отец трех дочек Иван Шипулин пришел на митинг с целой папкой документов — в ней он собрал все ответы из исполкома и Министерства образования. В этом году, по его словам, он писал в Минобрнауки в январе, но ответа пока не получил. Кроме него бомбардируют обращениями уполномоченные органы и другие жители.

Один из последних ответов из министерства им пришел еще в 2017 году. В нем за подписью на тот момент исполняющего обязанности министра образования РТ Андрея Поминова говорится, что в 2016 году была принята федеральная программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016—2025 годы. Перечень этих общеобразовательных организаций был сформирован по предложениям муниципалитетов, и в рамках программы строительство школы в ЖК «Соловьиная роща» предусмотрено не было.

Кстати, помимо школы назревает в микрорайоне еще одна проблема — с нехваткой мест в детском саду. Некоторые из опрошенных нами жителей отмечают, что их дети находятся в списке ожидания далеко не на первых местах. Те же, кто не готов ждать положенного места, отдают малышей в садики вдали от дома — только на дорогу до них у родителей уходит полчаса.

В целом все присутствующие сходятся во мнении: чтобы реализовать право своих детей на образование, им пока приходится жертвовать работой — времени на все не хватает, учитывая, что многие семьи многодетные.

1 / 18 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Айгуль Абзалова мама двоих детей, одному 4 года, второму — 9 месяцев Школы как не было, так и нет. Дети у нас ходят учиться в школу №150, которая находится на улице Дубравная. Это очень далеко, на транспорте ехать минут 20, потом еще километр-полтора идти пешком. А если по прямой — то вообще 2,5 километра. Каждый день так далеко водить детей, во-первых, небезопасно, во-вторых, не у всех есть возможность встречать и провожать ребенка. Есть в шаговой доступности школа №35, но она переполнена, и для наших детей в ней места нет. Поэтому по прописке нас отправляют на Дубравную. Родители, в зависимости от своих возможностей, в Борисково, в центр, на Мавлютова детей водят. Мы хотим школу в нашем комплексе. У нас младший скоро пойдет в садик, а старший — в школу, но у меня не будет возможности далеко его водить.

Иван Шипулин отец троих дочек — 5, 3 и одного года Мы заселились два года назад. При строительстве комплекса было заложено и строительство садика со школой. Садик есть, но мест там не хватает: у меня трое детей, и одна дочка по возрасту прошла в этот садик, в этом году должна пойти вторая, но уже было распределение и она не попала. Садик новый, они сделали один набор, и пока выпуска не будет, заново набирать не будут. У меня уже подрастает третья дочка, и я не уверен, что она туда попадет. Единственный вариант — старшая выпустится, а самая младшая пойдет. А школы по-прежнему нет. Мы написали уже столько писем — у нас целая папка от всех жителей во все инстанции. И нам отвечают только одно — денег нет, ждите. Мы стоим прям напротив площадки, где, по проекту жилого комплекса, должна быть построена школа. Территорию уже практически освободили, достроили последние дома нашего комплекса, а строительство школы так и не начинается. И будет ли оно вообще — непонятно. Когда с площадки уйдут строители, там останется пустырь, который будет портить внешний вид комплекса. Кроме того, непонятно, кто его будет благоустраивать — если нет денег на школу, то на благоустройство точно никто денег не найдет. Тем более что эта территория не частная, а городская. Хотелось бы все-таки, чтобы дети не ездили куда-то далеко. И нужно учитывать, что рядом построен еще один жилой комплекс, который стоял долгостроем. Еще три дома были построены до нашего жилого комплекса. Здесь в основном покупает квартиры молодежь, тем более рождение детей стимулируют маткапиталом. Соответственно, здесь огромное количество многодетных семей, детей огромное количество, а проблему с их образованием никто не решает. В результате родители будут вынуждены кататься по всему городу. Пока получается, что один член семьи вынужден сидеть дома, а это влияет и на уровень жизни, и на экономику. Но хотелось бы, чтобы мы могли обеспечить детям должное образование. Мы постоянно пишем запросы в мэрию, в том числе через интернет-приемную. И в министерство образования, и в правительство, но получаем ответ, что до 2020 года в бюджете не заложено, а дальше планов нет. Хотя в последнем общем собрании жильцов дома принимал участие представитель строительной компании, и вроде как было принято решение, что школа в нашем районе будет, только не определено ее место положения. Но с учетом того, что решение было принято, уже должны были начаться подготовительные работы по очистке территории. Ничего этого не происходит, поэтому мы уже не особо верим, что в этом году кто-то начнет строить школу.

Ольга Волкова мама дочки около полутора лет Школа №35, которая расположена в «Солнечном городе», к сожалению, переполнена, и там для наших детей места нет. А на Дубравную в школу №150 на автобусе ехать около 20 минут, пешком от остановки еще 1,5—2,5 километра. Сами понимаете, детей сейчас нужно везде сопровождать, их одних отпускать опасно. Поэтому нам нужна школа. Мы не зря здесь все собрались, очень хотим эту школу. Правда, у нас пока и с садиком проблемы — там нет мест, мы 61-е в очереди. Когда она до нас дойдет — тоже неизвестно.

Михаил Цикарев отец двоих сыновей — 9 и 6 лет У меня двое детей, старший ходит в школу, младший должен пойти на следующий год. И у нас нет никакой уверенности, что это случится где-то здесь. Лицей №35 переполнен — в этом году там первые классы закончились то ли на букву «и», то ли «к». А напротив строится ЖК «Сказочный лес», который сейчас радостно продается. Если посмотреть рекламные проспекты, там обещают рядом замечательную больницу. Но когда ты сюда заезжаешь, то выясняется, что к ДРКБ вы не относитесь. Показывают современную школу — №35. С первыми классами «и», «к» и которая к «Соловьиной роще» не относится. Наша школа дальше — представляете уже логистику. С садиком то же самое — очередь в зависимости от возрастной группы от четырех человек и больше. Садики распределяют без территориальной привязки, и у нас дорога до садика у мамы занимает порядка 30—40 минут — это рядом с Центром волейбола. Бывает и хуже, наверно, но… Мы сейчас здесь снимаем, но нам очень нравится район и мы бы хотели приобрести жилье — возможности для этого есть. Другой вопрос, что инфраструктуры нет. Это очень неприятно. С одной стороны, нам говорят: ребята, вот вам помощь при рождении, вот новый микрорайон, замечательная инфраструктура. Понятно, что при коллективной ответственности конкретного ответственного нет. Но, например, по классическому советскому опыту микрорайоны проектировались по нормам — вот количество людей, вот поликлиника и все остальное. В качестве современного опыта возьмем тот же Екатеринбург. Отдельный микрорайон на более чем сто тысяч человек. Сразу на уровне проектирования заложена школа, садики. Не без перегибов, конечно — например, с парковочными местами проблема, но социальная инфраструктура есть. Здесь же мы оказываемся в таком условно диком капитализме, когда, с одной стороны, есть жилье, но с другой — нет просто элементарной, на мой взгляд, инфраструктуры. У нас есть право на образование, право на труд — здесь нарушается все сразу. Это очень сильно бьет в первую очередь по отношению к власти, к региону, когда с одной стороны тебе дают обещание, с другой — забота получается однобокой. Нельзя сказать, что ее нет, но и нельзя сказать, что она есть.

Эльвира Гимадиева мама троих детей — 9, 4 и 2 лет Наш сын учится в гимназии №16 и ездит туда каждый день в любую погоду. У нас трое детей, возможности постоянно его возить нет. Получается надо кому-то из родителей не работать, но такой возможности нет. Когда я работала до декрета, должна была в 7 утра быть на работе. Один муж, сами понимаете, не справится. Мне надо или с работы увольняться, или куда-то переходить. Сын в 6.45 уже выходит из дома и где-то 45—50 минут добирается до учебного заведения. И так же возвращается — пока до остановки дойдет, пока автобус дождется, пока доедет. И каждый раз жалуется — холодно, тяжело добираться, долго ждать автобус. Мы хотим, чтобы рядом построили школу — для безопасности самих детей. Когда мы покупали квартиру — «Грань» обещала школу, там же в плане макет даже был. Волчкова [руководитель отдела продаж СК «Грань» Ольга Волчкова] все время обещала-обещала, но до сих пор школы нет.