Госзакупки: «Тур де Татарстан», работы на «Казань Арене» в дни ЧМ и дороги для «Салават купере»

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

1. «Транснефть» потратит на ремонт лагеря под Альметьевском больше миллиарда

Крупнейшим тендером недели стал заказ ПАО «Транснефть-Прикамье» на сумму 1,01 млрд рублей. За эти деньги дочерняя компания «Транснефти» совместно с самой «Транснефтью» собирается провести реконструкцию базы отдыха «Орленок». Информация о закупке, которая будет проведена в формате закрытого конкурса, была обнародована 19 июня.

Из технической документации известно, что работы должны быть проведены в срок с начала сентября 2018 года по 20 мая 2020 года. Речь идет, судя по всему, о детском оздоровительном лагере «Орленок» Альметьевского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Прикамье». Как можно узнать из данных на сайте компании, площадь лагеря составляет 9,2 га, на ней расположены пять корпусов, столовая, закрытый бассейн, летний амфитеатр, клуб-эстрада, площадь для проведения торжественных линеек, медицинский пункт и душевая-прачечная.

2. На проезды в «Салават купере» потратят 569 миллионов, из них на саму дорогу — меньше половины

Тем временем главный строительный заказчик региона — «Главинвестстрой» — собирается обеспечить жителей жилого района «Салават купере» на окраине Казани возможностью перемещаться между его объектами. На межквартальные проезды здесь будет потрачено 755 млн рублей. О закупке стало известно 20 июня. Заявки будут приниматься до 6 июля, а аукцион состоится 9 июля.

Речь идет о второй очереди проездов — они должны быть завершены уже к концу 2018 года. Отметим, что в рамках этого тендера непосредственно на проезды будет потрачено 569 млн рублей, а еще 186 млн рублей направят на восстановление системы водоотведения. В пределах выделенных 569 млн рублей на сами дороги будет потрачено 233,5 млн рублей. Еще 181 млн рублей выделят на ливневую канализацию и очистные сооружения, по 15 млн — на временные сооружения и наружное освещение, 4,5 млн — на переустройство кабельной сигнализации ПАО «Вымпелком». Напомним, в марте стало известно, что для «Салават купере» будет выполнено устройство разворотных петель на Горьковском шоссе.

Министерство культуры продолжает выделять деньги на проект «Культурное наследие. Остров-град Свияжск и Древний Болгар». Фото Ильи Репина

3. 400 милионов на храмы Свияжска и археологов Болгара

Министерство культуры продолжает выделять деньги на проект «Культурное наследие. Остров-град Свияжск и Древний Болгар». В конце мая стало известно, что на развитие музеев в этих городах потратят 227 млн рублей. А на прошедшей неделе появился тендер на продолжение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия на территориях Свияжска и Болгарского городища. Сумма заказа составит около 363 млн рублей. Заявки на участие принимаются с 19 июня по 6 июля, сам аукцион состоится 9 июля.

Согласно документации, всего будет отреставрировано 14 объектов. Один из них — довольно обширный, включающий сразу несколько зданий. Его название — «Памятники архитектуры XIII—XIX веков на территории Болгарского городища». На него будет выделено 33,1 млн рублей, и этот же объект является единственным, расположенным в Болгаре. Остальные 13 находятся в Свияжске, самые дорогие их них — ансамбль Успенского монастыря за 112 млн рублей и ансамбль Иоанно-Предтеченского монастыря за 60,4 млн рублей.

4. Духовный центр Духосошественного храма в Казани за 200 млн рублей

Реконструкцией исторических объектов займутся и в Казани. На неделе ГИСУ объявил госзаказ, в соответствии с которым потратит почти 200 млн рублей на реконструкцию Духовного центра Духосошественного храма и создание единого комплекса Духовного центра. О госзакупке стало известно 14 июня, заявки будут приниматься до 2 июля, а аукцион состоится 5 июля.

Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана. Выполнены они должны быть до конца 2018 года. Около 95 млн рублей будет выделено на общестроительные работы, 14,8 млн — на силовое электрооборудование, 9 млн — на отопление и вентиляцию, 5,2 млн — на технологическое оборудование, 5 млн — на фасадный декор.

На реконструкцию Духовного центра Духосошественного храма потратят почти 200 млн рублей. Фото tatmitropolia.ru

5. Минобрнауки заплатит «Просвещению» 191 млн рублей

А Министерство образования и науки Татарстана на неделе опубликовало имя поставщика, который поставит ведомству учебники на 191 млн рублей. Сам тендер был обнародован еще в начале июня, однако 14 июня стало известно, что поставщиком выступит издательство «Просвещение». Срок исполнения контракта — с 13 июня по 31 декабря 2018 года, однако, в соответствии с договором, товар должен быть поставлен до 15 августа.

Всего, по данным системы «Спарк-маркетинг», будет закуплено 50 видов учебников. Общее количество их составит 62,3 тысячи штук (список этот, впрочем, неполный — общий список учебников содержится в 376-страничном файле). Среди книг — учебники по русскому, английскому и французскому языкам, окружающему миру, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, алгебре, биологии, химии, литературе и другим предметам.

6. Удмуртская авиакомпания потратит 60 млн рублей на обслуживание в аэропорту «Бегишево»

АО «Ижавиа», у которого в начале июня «Красавиа» арендовала Як-42Д для полетов из Уфы в Новый Уренгой, собирается потратить 60 млн рублей на услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов. Соответствующая информация была обнародована 15 июня, причем удмуртская авиакомпания осуществила закупку у единственного поставщика. Услуги должны оказываться на территории аэропорта «Бегишево».

В списке услуг значатся, в частности, предполетная подготовка, обеспечение полетов и контроля загрузки, перронное обслуживание бортовым питанием, обслуживание туалетов. На данный момент, судя по расписанию рейсов, «Ижавиа» летает из Бегишево в Сочи, Анапу и Симферополь на самолетах Як-42Д.

Казанский «Департамент продовольствия и социального питания» вот уже третью неделю подряд объявляет о закупке продуктов питания, связанных с проведением чемпионата мира по футболу. Фото Максима Платонова

7. Coca-Cola для департамента продовольствия с правом возврата

Казанский «Департамент продовольствия и социального питания» вот уже третью неделю подряд объявляет о закупке продуктов питания, связанных с проведением чемпионата мира по футболу. Напомним, на прошлой неделе предприятие закупило 60 тысяч порций соуса Heinz за 400 тыс. рублей, а неделей ранее — 755 тысяч банок пива за 48,4 млн рублей. На этой неделе департамент обнародовал тендер, также связанный с напитками, на этот раз — безалкогольными.

Учреждение заплатило 21,2 млн рублей за «поставку безалкогольных напитков на ФИФА» ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — юрлицу компании Coca-Cola в России. Всего департамент покупает 29 тысяч упаковок напитков (в каждой содержится по 24 или 12 единиц напитков). В списке — газированные и негазированные напитки и два вида соков. Цены здесь, в отличие от пива, вполне приемлемые: к примеру, бутылка «Кока-колы» объемом в 0,5 литра обойдется департаменту примерно в 40 рублей. Интересно, что, согласно договору, нереализованный товар возвращается поставщику по той же цене, по которой был получен.

8. Заплывы вокруг Свияжска и «Тур де Татарстан»

Министерство по делам молодежи и спорту Татарстана собирается заплатить 18,6 млн рублей за организацию и проведение в Татарстане серии любительских спортивных соревнований Timerman. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 18 июня. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 июля, аукцион состоится 9 июля.

Согласно техническому заданию, соревнования должны пройти в течение лета и осени в рамках девяти мероприятий. Среди них — заплыв вокруг острова-града Свияжска, легкоатлетический забег «Ночная Казань», «Казанский триатлон», «Нижнекамский полумарафон» (все эти мероприятия пройдут в июле), соревнования по триатлону Ironstar Kazan 2018 (в августе), «Камский полумарафон» (в июле-августе), соревнования по велоспорту «Тур де Татарстан» в Альметьевске (в августе), «Альметьевский полумарафон» (в августе—сентябре), «Казанский полумарафон» (в сентябре—октябре).

Соревнования должны пройти в течение лета и осени в рамках девяти мероприятий. Фото Олега Тихонова

9. Работы по гидроизоляции «Казань Арены» в дни чемпионата мира

А вот месту, связанному с крупнейшими спортивными мероприятиями в истории Татарстана, — стадиону «Казань Арена» — потребовалась гидроизоляция трибун чаши. Соответствующий тендер был обнародован одноименным АО 18 июня. Стоимость работ составит 1,1 млн рублей. Заявки принимаются до 23 июня, итоги подведут 25 июня.

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта до 6 июля, то есть меньше, чем за две недели при том, что в это время на «Казань Арене» будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Всего подрядчик должен будет выполнить три вида работ: демонтировать и очистить поверхности на площади 440 кв. м, произвести грунтовку поверхности, нанести в два слоя гидроизоляционный материал. Подробнее о проблемах «Казань Арены» мы писали в марте.

10. Татарстанские лекарства в Узбекистане

Государственный фармацевтический производитель, «Татхимфармпрепараты», задумался о продлении срока действия регистрационного удостоверения. За это предприятие готово заплатить 940 тыс. рублей единственному поставщику. Имя компании на странице протокола выбора единственного поставщика не указывается, однако известно, что стоимость составляет 15 тыс. долларов, вероятно, речь идет об иностранной компании.

Документация к тендеру вообще довольно лаконична — из проекта договора известно лишь, что речь идет о продлении срока действия регистрационного удостоверения в Узбекистане. «Татхимфармпрепараты» должны будут перевести деньги подрядчику в течение 90 дней, и только после этого исполнитель начнет работать.