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В «Единой России» предложили отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов

15:48, 20.08.2018
В «Единой России» предложили отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции.

По его словам, предложение должно вступить в силу с января 2019 года.

«Считаю, что это будет справедливым», — приводят его слова «Ведомости».

Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позднее в Совфеде РФ предложили увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее.

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