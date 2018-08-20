В «Единой России» предложили отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции.

По его словам, предложение должно вступить в силу с января 2019 года.



«Считаю, что это будет справедливым», — приводят его слова «Ведомости».

Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позднее в Совфеде РФ предложили увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее.