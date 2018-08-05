Паломники из Татарстана отправились в хадж
Первая группа паломников из Татарстана вылетела в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж. В аэропорту их провожал муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.
Видео Камиля Исмаилова
Первая группа паломников из Татарстана вылетела в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж. В аэропорту их провожал муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.
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