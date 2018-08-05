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Паломники из Татарстана отправились в хадж

10:54, 05.08.2018
Паломники из Татарстана отправились в хадж

Первая группа паломников из Татарстана вылетела в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж. В аэропорту их провожал муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Видео Камиля Исмаилова
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