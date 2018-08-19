Куда пойти в Казани: Red Bull Air Race, Курбан-байрам и лекция от немецкого финансиста

Афиша мероприятий с 20 по 26 августа

Фото: Максим Платонов

21 августа мусульмане всего мира отметят Курбан-байрам. Поэтому рабочая неделя обещает быть на один день короче. Праздничная проповедь во всех мечетях начнется в 4.30 утра, затем стартует праздничный намаз, после чего начнется жертвенное приношение. Из культурных событий нас ждут сразу два кинофестиваля — «Ночь кино» и показы лучших короткометражек. Неравнодушных к экономике ждет лекция от немецкого финансиста. Уикенд разбавит чемпионат мира по воздушным гонкам — Казань вновь примет этап Red Bull Air Race. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В ДК им. Ленина покажут лучшие короткометражки (18+)

С 20 по 22 августа в кинозале ДК им. Ленина пройдут показы лучших короткометражек молодых авторов, снятые в мире за последние 5 лет. За 3 дня зрители увидят три альманаха, включающие короткий метр, документальное кино и анимацию.

Начало в 15.30 (каждый день). Вход на все показы свободный.

День рождения Аксенова отметят стихами и джазом (12+)

20 августа в Казани отметят день рождения известного писателя Василия Павловича Аксенова. В программе вечера — встречи с поэтами, музыкантами, актерами. Со сцены будут звучать стихи и проза, можно будет послушать джаз.

Праздник состоится в сквере им. Аксенова, начало в 18.30.

Василий Павлович Аксенов — советский и российский писатель, автор таких произведений, как «Коллеги», «Апельсины из Марокко», «Ожог», «Остров Крым», «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки», «Москва-Ква-Ква» и «Редкие земли».

20 августа в Казани отметят день рождения известного писателя Василия Павловича Аксенова. Фото Максима Платонова

На сцене Камаловского театра зазвучит «Татар моңы» (6+)

20 августа на цене театра им. Г. Камала пройдет гала-концерт международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татар моңы-2018». К участию в конкурсе приглашены инструменталисты и исполнители татарской песни из Татарстана, российских регионов, стран СНГ.

Победители конкурса выступят на одной сцене вместе с популярными звездами татарской эстрады, а также известными актерами театра и кино.

Начало в 19.00, стоимость билетов от 300 до 1,5 тысячи рублей.

Немецкий финансист прочитает лекцию (18+)

23 августа в парке «Черное озеро» пройдет лекция «Деньги, рынок, власть — гид для инвестора по сложносочиненным связям». Спикером станет немецкий ученый и финансист Георг фон Вальвиц. Послушать выступление можно будет на немецком с последовательным переводом.

Основной тезис лекции: «Рынок — не более чем совокупность иррациональных выборов его игроков, которые, случается, и сами не блещут умом. Если предоставить рынок самому себе, он будет тяжело это переживать: ему необходимы рамки — а установить их может лишь государственный аппарат».

Начало в 19.00, вход свободный.

Традиции народов представят в Крутушке (18+)

С 23 по 26 августа пройдет X юбилейный этнический фестиваль «Крутушка». В программе фестиваля — конференции, ярмарки ремесленников, мастер-классы, арт-проекты, выставки, театральные и танцевальные представления, презентации кинофильмов и этническая музыка.

Гостей ждут на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» в поселке Крутушка.

С 23 по 26 августа пройдет X юбилейный этнический фестиваль «Крутушка». Фото Дмитрия Резнова

В парках покажут хиты кинопроката (6+)

25 августа Казань присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино». На экране покажут популярные российские фильмы, за которые заранее проголосовали зрители. Всего можно было выбрать из 26 картин.

Лидерами голосования стали киноленты: «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, «Движение вверх» Антона Мегердичева. В списке также оказался триллер Егора Баранова «Гоголь. Вий», «Собибор» Константина Хабенского и «Матильда» Алексея Учителя.

Показ фильмов пройдет в сквере им. Аксенова и Горкинско-Ометьевском лесу.

Над Казанкой пройдут авиагонки (6+)

С 25 по 26 августа над акваторией Казанки между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой пройдет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. В гонке примут участие 14 пилотов класса Master и 6 пилотов класса Challenger. В первый день пройдет квалификация, во второй — «Раунд 8», «Раунд 14» и «Финал четырех».

В этом году трасса примет закругленную форму. На Кремлевской набережной установят экраны с трансляцией соревнований. Более активно можно будет провести время у «Чаши». Там разместятся трибуны, люксовые зоны, а также парк развлечений.

Чемпионат мира Red Bull Air Race стартовал в 2003 году. В авиагонках принимают участие высококлассные пилоты, которые соревнуются в скорости, точности и мастерстве управления легкими гоночными самолетами. Самолеты разгоняются до 370 км/ч.

В развлекательной программе — национальные игры, катание на лошадях и тараканьи бега. Фото kuda-kazan.ru

Зооботсад ждет на тараканьи бега (6+)

Для тех, кто не знает, куда отправиться с детьми в выходные, развлечение предложит Казанский зооботсад. 26 августа здесь пройдет «Детский Сабантуйчик». В развлекательной программе — национальные игры, катание на лошадях и тараканьи бега.

Перед гостями выступят ученики хореографической школы-студии «Алтын» и известные эстрадные артисты, которые примут участие в благотворительном концерте.

Начало в 11.00.

Театр им. Тинчурина повторно покажет премьеры (18+)

С 26 по 29 августа двери для казанцев и гостей столицы распахнет театр им. Тинчурина. В эти дни пройдут показы премьерных спектаклей прошлого сезона. Показы приурочены ко Дню республики и Дню города.

В воскресенье можно будет увидеть первый спектакль — комедию-буфф «Проделки Гульшаян» по пьесе Мирсая Амира. Это история о том, как главная героиня отучает своего мужа от ревности, а заодно преподает урок назойливым ухажерам. Спектакль будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык.

Начало в 17.00, стоимость билетов от 300 до 1 тысячи рублей.

Кроме этого:

21 августа мусульмане всего мира отметят Курбан-байрам. Праздничный вагаз в мечетях Казани и Татарстана начнется в 4.30 утра. Гает-намаз — в 5.00. Забой жертвенных баранов в Казани будет осуществляться в 18 местах. (6+)





Фото Олега Тихонова



Фото Олега Тихонова 22 августа в Казани откроется Генконсульство Китая. Ведомство разместится в здании на улице Подлужной. Планируется, что открытие посетит чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй. (18+)

22 августа в доме-музее Аксенова состоится концерт классической музыки. В программе — арии из опер зарубежных и русских композиторов. Начало в 18.30, вход свободный. (18+)

22 августа в «Маяковском» пройдет бесплатный мастер-класс по вокалу. Начало в 19.00 (18+)

24 августа в «Татнефть Арене» состоится 5-й этап чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на кубок TATNEFT. Начало в 19.00, стоимость билетов от 200 до 600 рублей. (18+)

24 августа в отеле «Корстон» пройдет конференция «Новый взгляд на битумно-полимерные мембраны». В программе: презентации компаниями проектов кровельных и гидроизоляционных систем нового поколения. (18+)

25 и 26 августа в Казани пройдет интенсив по сторителлингу. Преподаватель школы креативного мышления ИКРА расскажет, как создать героя истории, конфликт, сюжет. На практических занятиях можно будет создать историю бренда или личности. (18+)