«Цена не маленькая, но это дешевле, чем посетить футбол»

Red Bull Air Race 2018: теперь за деньги и на новой локации

Фото: Максим Платонов

25 и 26 августа Казань примет этап чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race. Казань — единственный город России, который принимает уникальное авиашоу, дебют состоялся в прошлом году и привлек внимание большого числа жителей и гостей города — более 90 тысяч человек в течение двух дней наблюдали за полетами над Казанкой. В этом году организаторы фестиваля рассчитывают привлечь 120 тысяч зрителей, но смогут ли — большой вопрос. Воодушевившись прошлогодним успехом, вход на смотровые площадки в этом году решили сделать платным. Подробности в материале «Реального времени».

«Из бюджета не потратили ни копейки»



Red Bull Air Race Казань примет во второй раз. Главное отличие соревнований в этом году от прошлогодних — в цене. Вдохновившись успехом гонок 2017 года, когда на протяжении двух дней Кремлевская набережная и прилегающая территория были заполнены желающими посмотреть на воздушные пируэты — трафик составил более 90 тысяч человек, в 2018 году организаторы решили сделать вход платным. Отметим, что в прошлом году платный вход тоже был, но только на трибуны комфорткласса, и стоимость была демократичной — 1500 рублей. В этом году даже за стоячие места придется заплатить. Стоимость самых дешевых билетов — 150—300 рублей. За эти деньги можно посетить парк Red Bull и посмотреть на гонки с не самой выигрышной точки — за VIP-трибунами. Самый дешевый сектор рассчитан на 3200 мест, сколько билетов на них куплено, Азат Кадыров, руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов, скромно умолчал.

Место на обычной трибуне стоит 2000 рублей. По словам Кадырова, на данный момент выкуплено 70% билетов. Следующая ценовая категория — это трибуна Sky Loungе, стоимость места там начинается с 15 525 рублей и заканчивается 79 350 рублями! Трибуна, говорит Азат Кадыров, тоже выкуплена на 70%.

— Цена не дешевая, но это дешевле, чем посетить футбол, — философски заметил Кадыров, отвечая на вопрос «Реального времени», сколько организаторы планируют выручить от продажи билетов. Правда, от конкретики снова ушел: сколько не выручат — все пойдет на покрытие организационных расходов.

По словам Кадырова, на данный момент выкуплено 70% билетов. Фото Максима Платонова



По прикидкам спикера, привлечь на воздушные гонки рассчитывают не менее 120 тысяч человек.

— Исходим из того, что будут задействованы две зоны, вторая причина — то, что мероприятие проходит второй раз, — сработает сарафанное радио. И третье — август, возвращаются студенты, школьники, кроме того, в Казани проходили матчи чемпионата мира по футболу, ожидаем, что безвизовый режим по Fan ID поможет привлечь иностранных болельщиков, — говорит Кадыров.

По его словам, «продажи билетов идут неплохо», но в дирекции все же надеются, что к началу соревнований «продажи вырастут». Также Азат Кадыров отметил, что «из бюджета не потратили ни копейки». Все расходы взял на себя спонсор — «Татспиртпром».

Чудеса на виражах: где посмотреть бесплатно

Теперь к локации. В этом году трасса пройдет не ближе к Кремлевской набережной, а ближе к Центру семьи «Казан» — там будет основная смотровая площадка. Схема трассы тоже изменится. Если ранее она была длинной — от моста «Миллениум» и до Ленинской дамбы, то в этом году будет компактной, и самые зрелищные моменты — пролеты между пилонами — будут проходить непосредственно перед трибунами. Тем, кто захочет сэкономить и посмотреть с Кремлевской набережной (туда вход бесплатный), придется захватить бинокли, с Ленинской дамбы, которая стала в прошлом году одной из альтернативных смотровых площадок, мало что будет видно.

Несомненный плюс в том, что в отличие от прошлого года автомобильное и пешеходное движение по Ленинской дамбе ограничивать не будут. А вот улицу Сибгата Хакима на два дня закроют — от Декабристов до Меридианной.

Трибуны у «Чаши» уже начали монтировать, на следующей неделе начнут устанавливать пилоны. Тренировочные полеты над акваторией Казанки начнутся в пятницу, так что фактически следить за чудесами на виражах можно будет три дня.

В этом году трасса пройдет ближе к Центру семьи «Казан» — там будет основная смотровая площадка

«Воздушная Формула 1» вернется в начале июня 2019-го

Технические моменты. В этом году в гонке примут участие 14 пилотов класса Master и шесть пилотов класса Chаllenger. В чем разница? Участники Chаllenger оттачивают навыки, необходимые для того, чтобы перейти в высший дивизион — класс Master.

Самолет вместе с пилотом и топливом весит не более 1 тонны, а разгоняется до 370 км в час. Летчики испытывают перегрузки до 12 g, когда на низкой высоте проходят трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами. Кто покажет наилучшее время, тот и выиграл, при этом за срез башен, перегрузки, превышающие максимально допустимые отметки, и за неточно выполненные фигуры пилотажа снимают очки или добавляют секунды.

Российские пилоты снова не принимают участия в гонках: «Предполагаю, что это комплекс причин — организационных, технических, финансовых. Будем надеяться, что на следующий год удастся», — сказал Азат Кадыров.

Впрочем, наши летчики все-таки появятся, но во внеконкурсной программе. Высший пилотаж продемонстрирует семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.

В Казани пройдет пятый этап Red Bull Air Race, отсюда летчики отправятся в Австрию, а потом в США. Вновь в Россию «воздушная Формула 1» вернется в начале июня 2019-го.

— Почему июнь? Потому что в июле в Казани будет чемпионат Европы по триатлону, а в августе — WorldSkills, — анонсировал Азат Кадыров события будущего года.