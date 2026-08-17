ИЖС в зоне турбулентности: как ограничения и ставки обрушили рынок
Выдачи ипотек упали в 2,7 раза, ввод жилья — до пятилетнего минимума, но сегмент адаптируется
Российский рынок индивидуального жилищного строительства пережил серьезный спад: объемы ипотечного кредитования резко сократились. В минувшем году банки выдали лишь 140,2 тыс. кредитов на ИЖС, или более чем в два раза меньше. Параллельно снизилась и строительная активность: ввод частных домов упал на треть. В первой половине этого года наметился рост в сегменте: выдали 67,9 тыс. займов, или на четверть больше, чем за полгода 2025-го, но это все еще втрое меньше, чем за тот же период в 2024-м. Подробнее о ключевых вызовах и перспективах рынка — в обзоре «Реального времени».
Частное домостроение в зоне турбулентности
Рынок индивидуального жилищного строительства переживает непростые времена. На фоне высоких ставок и ограничений Центробанка объемы ипотечного кредитования в сегменте частных домов существенно снизились.
Макропруденциальные лимиты, введенные в октябре 2025 года, заметно сузили круг заемщиков, которым банки могут выдавать ипотеку на строительство и покупку частных домов. Особенно ощутимо это ударило по категории рискованных заемщиков — тем, у кого большая часть дохода уходит на обслуживание долгов. В результате рынок отреагировал резким спадом числа выданных займов на ИЖС.
Динамика выдачи кредитов в частном домостроении наглядно отражает влияние регуляторных мер. Если в 2024 году было оформлено 384,7 тыс. кредитов, то в 2025‑м показатель сократился более чем в 2,7 раза — до 140,2 тыс. В первом полугодии 2026-го банки выдали 67,9 тыс. займов — это на 24% больше, чем за аналогичный прошлогодний период — 55 тыс., но при этом в 3,3 раза меньше, чем в первой половине 2024-го — 225,8 тысячи.
Изменились и объемы выдачи: в январе — июне 2026-го россияне получили 315 млрд рублей по ипотеке на ИЖС, что на 73% больше, чем годом ранее (182 млрд), и на 86% меньше, чем за два года до этого (587 млрд). В общем объеме ипотек доля сегмента выросла с 11% в начале года до 17% к концу первого полугодия. Последний показатель превысил прошлогодний (15%) и приблизился к уровню двухлетней давности (18%). Сроки кредитования при этом сократились: с 309 месяцев в июне 2024-го до 308 в июне 2025-го и 307 в июне 2026-го.
Татарстан опередил соседей по объему денег на ИЖС, Башкортостан — по количеству займов
В первом полугодии 2026-го жители Татарстана взяли в банках 3 394 кредита на индивидуальное жилье, или на 22% больше, чем годом ранее (2 783). При этом текущий уровень в 3,2 раза меньше, чем в январе — июне 2024 года (10 817). Основную часть этих денег население республики направило на покупку готовых домов на рынке, менее трети — на самостоятельное строительство.
Интересно, что жители Башкортостана опережают татарстанцев в сегменте ИЖС — они оформили в первой половине текущего года 3 693 займа. На третьем месте — население Оренбургской области, которое получило 1 619 кредитов.
В Татарстане банки выдали 17,1 млрд рублей в ипотеку на ИЖС, что на 61% больше, чем в первом полугодии 2025-го (10,6 млрд), и на 92% меньше, чем за тот же период в 2024-м (32,9 млрд). Жители Башкирии получили за полгода 16 млрд, Оренбургской области — 6,7 млрд, Нижегородской — 6 млрд рублей.
Два года назад доля кредитов на ИЖС в общем объеме выдач в Татарстане достигала 29%, в прошлом — 25%, в текущем — 26%. Тем не менее показатель значительно превышает общероссийский (17%). Средний срок кредитования строительства и покупки частных домов в республике колеблется между 322 месяцами в июне 2024-го, 329 — в июне 2025-го и 325 — в июне 2026-го.
Ввод жилья в России упал за счет снижения ИЖС
Сокращение кредитования напрямую повлияло на строительную активность: по данным Росстата, в январе — июне 2026 года общий объем ввода жилья в стране упал на 18% год к году, до 42,8 млн кв. м, что стало минимальным значением за последние пять лет. Ключевым драйвером снижения выступил именно сегмент ИЖС, где ввод сократился на 29%, до 26,6 млн кв. м.
По данным Минстроя Татарстана, в республике с начала года введено в эксплуатацию порядка 2,618 млн кв. м жилья. Общий план программ строительства выполнен на 83%. При этом программа индивидуального жилищного строительства выполнена на 84% — сданы 1,652 млн кв. м жилья.
Наряду с этим уменьшается роль ипотеки в финансировании частного строительства в целом по стране: если в 2020 году за счет ипотечных средств велось 40% такого строительства, то к 2026 году доля снизилась до 30%. Текущие ставки — около 19% как на покупку готового дома, так и на его строительство — также сдерживают спрос.
При этом Центробанк начал постепенно смягчать отдельные параметры лимитов — долю кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой поэтапно снижают: с 20% в первом квартале до 3% с июля. Одновременно установлена предельная доля кредитов заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% — не более 28% от общего объема выдач.
Июньский рост и улучшение качества портфеля
Несмотря на ограничения, летом в сегменте индивидуального жилищного строительства наметились признаки оживления. В июне 2026 года объем ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в сегменте за месяц вырос на 57,4% и достиг 34,5 млрд рублей. При этом Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов на IV квартал 2026 года — они продолжают действовать не только для кредитов на частные дома, но и для займов на готовое и строящееся жилье в многоквартирных.
Географически спрос на ипотеку в частном домостроении в июне по-прежнему концентрировался в крупнейших регионах. «Наибольшей популярностью ипотечные жилищные кредиты на цели ИЖС пользовались среди заемщиков из Московской области (7,4 млрд руб.), Москвы (5,7 млрд руб.) и Республики Татарстан (4,5 млрд руб.)», — сообщили в Банке России. На эти три региона пришлась почти половина всего месячного объема выдач, что подчеркивает устойчивую роль столичных агломераций и крупных экономических центров в формировании динамики сегмента.
Позитивные изменения прослеживаются и в структуре кредитования. Портфель кредитов на ИЖС в II квартале 2026 года увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а сама структура выдач стала менее рискованной. Так, доля кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% в II квартале 2026 года составила 37% — против 49% годом ранее. Еще заметнее снижение в группе наиболее закредитованных заемщиков: доля выдач клиентам с ПДН свыше 80% сократилась с 15% в II квартале 2025 года до 7% в аналогичном периоде текущего года.
Эксперты отмечают: такая динамика говорит о том, что рынок постепенно адаптируется к регуляторным требованиям. Банки активнее кредитуют заемщиков с более устойчивой платежеспособностью, а общий объем выдач при этом демонстрирует восстановительную тенденцию. Улучшение структуры портфеля может стать основой для дальнейшего роста сегмента — при условии сохранения баланса между доступностью ипотеки и контролем рисков.
«Спад на рынке ИЖС есть, но не везде»
На рынке индивидуального жилищного строительства в России наблюдается заметное снижение активности. В отдельных регионах спад по объемам заказов доходит до 50%, а в среднем по стране составляет около 30%, сообщил генеральный директор ООО «Маленький Токио», председатель Комитета по малоэтажному жилищному строительству Российского cоюза cтроителей Артур Хафизов.
По словам эксперта, наиболее ощутимое падение фиксируется в Московской области и Краснодарском крае, в то время как в нашей республике ситуация выглядит более сдержанной. «В Татарстане более‑менее все нормально, — отмечает спикер. — Если спад в Краснодарском крае — это десятки процентов, то у нас, я думаю, в пределах 8—10%».
В самой компании при этом не фиксируют снижения показателей: «По первому полугодию спада нет, даже наоборот — у нас есть рост по выручке, а в прошлом году было не очень». Отчасти сказывается специфика сегмента — «комфорт», «комфорт+» и «бизнес», где доля ипотечных сделок относительно невелика, а покупатели зачастую вносят большой первоначальный взнос.
В то же время экономсегмент испытывает серьезные трудности, здесь схема покупки обычно строится по принципу: 2 млн рублей — на первоначальный взнос, еще 6 млн — в ипотеку. «Там тяжелая ситуация, проблемы были и есть», — констатирует Артур Хафизов. На положение дел влияет и ужесточение регуляторных требований: с октября ожидается очередное усиление макропруденциальных лимитов, что дополнительно ограничивает доступность кредитов.
Ключевым фактором текущего «затишья» на рынке ИЖС эксперт называет общую экономическую неопределенность: «В первую очередь в общеэкономической ситуации есть спад. Потребительские расходы падают, ожидания людей по зарплате снижаются, у людей нет уверенности в завтрашнем дне. А ипотека — это надолго, поэтому сейчас люди более продуманно подходят к покупке и оформлению кредитов».
Отдельно спикер выделяет изменение мотивации покупателей. Если квартиры ранее нередко приобретали в инвестиционных целях, то частные дома покупают преимущественно для собственного проживания. Кроме того, часть клиентов приходит в ИЖС после продажи имеющегося жилья: на фоне роста цен на вторичную недвижимость такая схема становится более распространенной. «Люди продают готовую квартиру и покупают дом. Этот сегмент тоже немножко сдвинулся», — подчеркнул спикер.
Затишье вместо роста и ожидание октябрьских перемен
Продажи частных домов в Казани держатся на стабильном уровне, а оживление, о котором говорят в отдельных отчетах, скорее сводится к всплеску интереса и звонков от потенциальных покупателей, рассказал руководитель отдела продаж «Арис Строй» Никита Беганский. По оценке эксперта, текущая активность на рынке — это не столько рост, сколько напряженное затишье перед бурей: «Люди стараются успеть оформить сделки до ожидаемого ужесточения условий в октябре. Грубо говоря, хотят запрыгнуть в последний вагон, приобрести дом сейчас, чтобы дальше уже не приобретать в ипотеку по более высоким ставкам», — поясняет спикер.
Главная причина такой спешки — ожидаемые изменения правил по льготной ипотеке и новые ограничения Центробанка, из‑за которых сузился круг заемщиков. «Бывает, что клиенты получают отказы по ипотеке, — подтверждает эксперт. — За последние пять лет я еще не чувствовал, чтобы участникам рынка ИЖС становилось легче — ни клиентам, ни нам».
По его словам, цены на дома пока держатся в пределах инфляции, но растут неравномерно: традиционно летом дорожают отдельные ресурсы и услуги — например, в начале сезона повышается стоимость заливки фундаментов из‑за спроса на рабочую силу, в середине лета — услуги каменщиков, к концу сезона — лесоматериалы. «Это все всегда размазывается, а потом цены, как правило, не понижаются», — отмечает спикер. Средняя стоимость квадратного метра в стандартном доме площадью 100 кв. м составляет порядка 74 тысяч рублей с предчистовой отделкой — это примерный ориентир по рынку. При этом в различных агрегаторах можно встретить предложения и по 60 тыс. руб./кв. м, но, по словам Беганского, за такими ценами часто скрываются недобросовестные застройщики.
Важной тенденцией остается переток покупателей из сегмента многоквартирных новостроек и вторичных квартир в ИЖС: «Из‑за запредельных цен на жилье многие семьи ищут альтернативу в строительстве дома. Особенно если приобрести квартиру, где будет комфортно жить двум взрослым и хотя бы одному ребенку, становится практически непосильно с учетом первоначального взноса, поскольку всего 6 млн рублей дают по льготной ипотеке в Татарстане. Поэтому многие пытаются решить проблему тем, чтобы приобрести участок подальше от Казани и построить там комфортный дом для троих», — объясняет эксперт.
Осторожное оживление на фоне высоких ставок
Несмотря на то что Банк России фиксирует на рынке ИЖС небольшое оживление по объемам выдачи кредитов, по оценке вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Андрея Савельева, ситуацию в целом нельзя назвать благополучной. Несмотря на позитивную динамику относительно прошлого года, общий фон остается напряженным.
При этом, по его наблюдениям, ожидаемые октябрьские изменения пока не оказали заметного влияния на рынок. «Ужесточение правил по «семейке» в этот раз никак не сыграло, в отличие, например, от того, что было в декабре — январе, — поясняет спикер. — Сейчас это ограничение несущественно — как я уже говорил: нельзя убить убитого, «семейную ипотеку» и так могут взять очень немногие жители Казани». При этом люди продолжают оформлять кредиты на ИЖС даже при высоких ставках — на уровне 18—19,5%.
Одной из заметных тенденций, по словам собеседника издания, стал переток спроса из других сегментов в ИЖС: «Если мы возьмем все три жилых сегмента, то новостройка хуже всего себя чувствует, оттуда идет переток во «вторичку» и в ИЖС». Дополнительным аргументом в пользу частного домостроения выступает стоимость жилья: индивидуальный дом дает примерно вдвое большую площадь по сравнению с квартирой в новостройке при сопоставимом уровне затрат.
Минимальный бюджет для дома в 100 «квадратов» на удалении 20—30 км от Казани составляет порядка 8 млн рублей. Стоимость квадратного метра начинается примерно от 80 тысяч рублей, а в среднем достигает 110 тысяч. «Это все равно дешевле, чем квартира в Казани», — подчеркивает Савельев. Прогнозы на остаток года эксперт рынка дает сдержанные. По его оценке, спрос может вырасти не более чем на 10—15% в сентябре-октябре, а затем снова упасть. При этом резких негативных изменений не ожидается: динамика будет плавной, без резких скачков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».