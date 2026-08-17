ИЖС в зоне турбулентности: как ограничения и ставки обрушили рынок

Выдачи ипотек упали в 2,7 раза, ввод жилья — до пятилетнего минимума, но сегмент адаптируется

Фото: Реальное время

Российский рынок индивидуального жилищного строительства пережил серьезный спад: объемы ипотечного кредитования резко сократились. В минувшем году банки выдали лишь 140,2 тыс. кредитов на ИЖС, или более чем в два раза меньше. Параллельно снизилась и строительная активность: ввод частных домов упал на треть. В первой половине этого года наметился рост в сегменте: выдали 67,9 тыс. займов, или на четверть больше, чем за полгода 2025-го, но это все еще втрое меньше, чем за тот же период в 2024-м. Подробнее о ключевых вызовах и перспективах рынка — в обзоре «Реального времени».

Частное домостроение в зоне турбулентности

Рынок индивидуального жилищного строительства переживает непростые времена. На фоне высоких ставок и ограничений Центробанка объемы ипотечного кредитования в сегменте частных домов существенно снизились.

Макропруденциальные лимиты, введенные в октябре 2025 года, заметно сузили круг заемщиков, которым банки могут выдавать ипотеку на строительство и покупку частных домов. Особенно ощутимо это ударило по категории рискованных заемщиков — тем, у кого большая часть дохода уходит на обслуживание долгов. В результате рынок отреагировал резким спадом числа выданных займов на ИЖС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Динамика выдачи кредитов в частном домостроении наглядно отражает влияние регуляторных мер. Если в 2024 году было оформлено 384,7 тыс. кредитов, то в 2025‑м показатель сократился более чем в 2,7 раза — до 140,2 тыс. В первом полугодии 2026-го банки выдали 67,9 тыс. займов — это на 24% больше, чем за аналогичный прошлогодний период — 55 тыс., но при этом в 3,3 раза меньше, чем в первой половине 2024-го — 225,8 тысячи.

Изменились и объемы выдачи: в январе — июне 2026-го россияне получили 315 млрд рублей по ипотеке на ИЖС, что на 73% больше, чем годом ранее (182 млрд), и на 86% меньше, чем за два года до этого (587 млрд). В общем объеме ипотек доля сегмента выросла с 11% в начале года до 17% к концу первого полугодия. Последний показатель превысил прошлогодний (15%) и приблизился к уровню двухлетней давности (18%). Сроки кредитования при этом сократились: с 309 месяцев в июне 2024-го до 308 в июне 2025-го и 307 в июне 2026-го.

Реальное время / realnoevremya.ru

Татарстан опередил соседей по объему денег на ИЖС, Башкортостан — по количеству займов

В первом полугодии 2026-го жители Татарстана взяли в банках 3 394 кредита на индивидуальное жилье, или на 22% больше, чем годом ранее (2 783). При этом текущий уровень в 3,2 раза меньше, чем в январе — июне 2024 года (10 817). Основную часть этих денег население республики направило на покупку готовых домов на рынке, менее трети — на самостоятельное строительство.

Интересно, что жители Башкортостана опережают татарстанцев в сегменте ИЖС — они оформили в первой половине текущего года 3 693 займа. На третьем месте — население Оренбургской области, которое получило 1 619 кредитов.

В Татарстане банки выдали 17,1 млрд рублей в ипотеку на ИЖС, что на 61% больше, чем в первом полугодии 2025-го (10,6 млрд), и на 92% меньше, чем за тот же период в 2024-м (32,9 млрд). Жители Башкирии получили за полгода 16 млрд, Оренбургской области — 6,7 млрд, Нижегородской — 6 млрд рублей.

Два года назад доля кредитов на ИЖС в общем объеме выдач в Татарстане достигала 29%, в прошлом — 25%, в текущем — 26%. Тем не менее показатель значительно превышает общероссийский (17%). Средний срок кредитования строительства и покупки частных домов в республике колеблется между 322 месяцами в июне 2024-го, 329 — в июне 2025-го и 325 — в июне 2026-го.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ввод жилья в России упал за счет снижения ИЖС

Сокращение кредитования напрямую повлияло на строительную активность: по данным Росстата, в январе — июне 2026 года общий объем ввода жилья в стране упал на 18% год к году, до 42,8 млн кв. м, что стало минимальным значением за последние пять лет. Ключевым драйвером снижения выступил именно сегмент ИЖС, где ввод сократился на 29%, до 26,6 млн кв. м.

По данным Минстроя Татарстана, в республике с начала года введено в эксплуатацию порядка 2,618 млн кв. м жилья. Общий план программ строительства выполнен на 83%. При этом программа индивидуального жилищного строительства выполнена на 84% — сданы 1,652 млн кв. м жилья.

Наряду с этим уменьшается роль ипотеки в финансировании частного строительства в целом по стране: если в 2020 году за счет ипотечных средств велось 40% такого строительства, то к 2026 году доля снизилась до 30%. Текущие ставки — около 19% как на покупку готового дома, так и на его строительство — также сдерживают спрос.

При этом Центробанк начал постепенно смягчать отдельные параметры лимитов — долю кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой поэтапно снижают: с 20% в первом квартале до 3% с июля. Одновременно установлена предельная доля кредитов заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% — не более 28% от общего объема выдач.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Июньский рост и улучшение качества портфеля

Несмотря на ограничения, летом в сегменте индивидуального жилищного строительства наметились признаки оживления. В июне 2026 года объем ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в сегменте за месяц вырос на 57,4% и достиг 34,5 млрд рублей. При этом Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов на IV квартал 2026 года — они продолжают действовать не только для кредитов на частные дома, но и для займов на готовое и строящееся жилье в многоквартирных.

Географически спрос на ипотеку в частном домостроении в июне по-прежнему концентрировался в крупнейших регионах. «Наибольшей популярностью ипотечные жилищные кредиты на цели ИЖС пользовались среди заемщиков из Московской области (7,4 млрд руб.), Москвы (5,7 млрд руб.) и Республики Татарстан (4,5 млрд руб.)», — сообщили в Банке России. На эти три региона пришлась почти половина всего месячного объема выдач, что подчеркивает устойчивую роль столичных агломераций и крупных экономических центров в формировании динамики сегмента.

Позитивные изменения прослеживаются и в структуре кредитования. Портфель кредитов на ИЖС в II квартале 2026 года увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а сама структура выдач стала менее рискованной. Так, доля кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% в II квартале 2026 года составила 37% — против 49% годом ранее. Еще заметнее снижение в группе наиболее закредитованных заемщиков: доля выдач клиентам с ПДН свыше 80% сократилась с 15% в II квартале 2025 года до 7% в аналогичном периоде текущего года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают: такая динамика говорит о том, что рынок постепенно адаптируется к регуляторным требованиям. Банки активнее кредитуют заемщиков с более устойчивой платежеспособностью, а общий объем выдач при этом демонстрирует восстановительную тенденцию. Улучшение структуры портфеля может стать основой для дальнейшего роста сегмента — при условии сохранения баланса между доступностью ипотеки и контролем рисков.

«Спад на рынке ИЖС есть, но не везде»

На рынке индивидуального жилищного строительства в России наблюдается заметное снижение активности. В отдельных регионах спад по объемам заказов доходит до 50%, а в среднем по стране составляет около 30%, сообщил генеральный директор ООО «Маленький Токио», председатель Комитета по малоэтажному жилищному строительству Российского cоюза cтроителей Артур Хафизов.

По словам эксперта, наиболее ощутимое падение фиксируется в Московской области и Краснодарском крае, в то время как в нашей республике ситуация выглядит более сдержанной. «В Татарстане более‑менее все нормально, — отмечает спикер. — Если спад в Краснодарском крае — это десятки процентов, то у нас, я думаю, в пределах 8—10%».

В самой компании при этом не фиксируют снижения показателей: «По первому полугодию спада нет, даже наоборот — у нас есть рост по выручке, а в прошлом году было не очень». Отчасти сказывается специфика сегмента — «комфорт», «комфорт+» и «бизнес», где доля ипотечных сделок относительно невелика, а покупатели зачастую вносят большой первоначальный взнос.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В то же время экономсегмент испытывает серьезные трудности, здесь схема покупки обычно строится по принципу: 2 млн рублей — на первоначальный взнос, еще 6 млн — в ипотеку. «Там тяжелая ситуация, проблемы были и есть», — констатирует Артур Хафизов. На положение дел влияет и ужесточение регуляторных требований: с октября ожидается очередное усиление макропруденциальных лимитов, что дополнительно ограничивает доступность кредитов.

Ключевым фактором текущего «затишья» на рынке ИЖС эксперт называет общую экономическую неопределенность: «В первую очередь в общеэкономической ситуации есть спад. Потребительские расходы падают, ожидания людей по зарплате снижаются, у людей нет уверенности в завтрашнем дне. А ипотека — это надолго, поэтому сейчас люди более продуманно подходят к покупке и оформлению кредитов».

Отдельно спикер выделяет изменение мотивации покупателей. Если квартиры ранее нередко приобретали в инвестиционных целях, то частные дома покупают преимущественно для собственного проживания. Кроме того, часть клиентов приходит в ИЖС после продажи имеющегося жилья: на фоне роста цен на вторичную недвижимость такая схема становится более распространенной. «Люди продают готовую квартиру и покупают дом. Этот сегмент тоже немножко сдвинулся», — подчеркнул спикер.

Затишье вместо роста и ожидание октябрьских перемен

Продажи частных домов в Казани держатся на стабильном уровне, а оживление, о котором говорят в отдельных отчетах, скорее сводится к всплеску интереса и звонков от потенциальных покупателей, рассказал руководитель отдела продаж «Арис Строй» Никита Беганский. По оценке эксперта, текущая активность на рынке — это не столько рост, сколько напряженное затишье перед бурей: «Люди стараются успеть оформить сделки до ожидаемого ужесточения условий в октябре. Грубо говоря, хотят запрыгнуть в последний вагон, приобрести дом сейчас, чтобы дальше уже не приобретать в ипотеку по более высоким ставкам», — поясняет спикер.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Главная причина такой спешки — ожидаемые изменения правил по льготной ипотеке и новые ограничения Центробанка, из‑за которых сузился круг заемщиков. «Бывает, что клиенты получают отказы по ипотеке, — подтверждает эксперт. — За последние пять лет я еще не чувствовал, чтобы участникам рынка ИЖС становилось легче — ни клиентам, ни нам».

По его словам, цены на дома пока держатся в пределах инфляции, но растут неравномерно: традиционно летом дорожают отдельные ресурсы и услуги — например, в начале сезона повышается стоимость заливки фундаментов из‑за спроса на рабочую силу, в середине лета — услуги каменщиков, к концу сезона — лесоматериалы. «Это все всегда размазывается, а потом цены, как правило, не понижаются», — отмечает спикер. Средняя стоимость квадратного метра в стандартном доме площадью 100 кв. м составляет порядка 74 тысяч рублей с предчистовой отделкой — это примерный ориентир по рынку. При этом в различных агрегаторах можно встретить предложения и по 60 тыс. руб./кв. м, но, по словам Беганского, за такими ценами часто скрываются недобросовестные застройщики.

Важной тенденцией остается переток покупателей из сегмента многоквартирных новостроек и вторичных квартир в ИЖС: «Из‑за запредельных цен на жилье многие семьи ищут альтернативу в строительстве дома. Особенно если приобрести квартиру, где будет комфортно жить двум взрослым и хотя бы одному ребенку, становится практически непосильно с учетом первоначального взноса, поскольку всего 6 млн рублей дают по льготной ипотеке в Татарстане. Поэтому многие пытаются решить проблему тем, чтобы приобрести участок подальше от Казани и построить там комфортный дом для троих», — объясняет эксперт.

Осторожное оживление на фоне высоких ставок

Несмотря на то что Банк России фиксирует на рынке ИЖС небольшое оживление по объемам выдачи кредитов, по оценке вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Андрея Савельева, ситуацию в целом нельзя назвать благополучной. Несмотря на позитивную динамику относительно прошлого года, общий фон остается напряженным.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

При этом, по его наблюдениям, ожидаемые октябрьские изменения пока не оказали заметного влияния на рынок. «Ужесточение правил по «семейке» в этот раз никак не сыграло, в отличие, например, от того, что было в декабре — январе, — поясняет спикер. — Сейчас это ограничение несущественно — как я уже говорил: нельзя убить убитого, «семейную ипотеку» и так могут взять очень немногие жители Казани». При этом люди продолжают оформлять кредиты на ИЖС даже при высоких ставках — на уровне 18—19,5%.

Одной из заметных тенденций, по словам собеседника издания, стал переток спроса из других сегментов в ИЖС: «Если мы возьмем все три жилых сегмента, то новостройка хуже всего себя чувствует, оттуда идет переток во «вторичку» и в ИЖС». Дополнительным аргументом в пользу частного домостроения выступает стоимость жилья: индивидуальный дом дает примерно вдвое большую площадь по сравнению с квартирой в новостройке при сопоставимом уровне затрат.

Минимальный бюджет для дома в 100 «квадратов» на удалении 20—30 км от Казани составляет порядка 8 млн рублей. Стоимость квадратного метра начинается примерно от 80 тысяч рублей, а в среднем достигает 110 тысяч. «Это все равно дешевле, чем квартира в Казани», — подчеркивает Савельев. Прогнозы на остаток года эксперт рынка дает сдержанные. По его оценке, спрос может вырасти не более чем на 10—15% в сентябре-октябре, а затем снова упасть. При этом резких негативных изменений не ожидается: динамика будет плавной, без резких скачков.