«Жертвенных животных в Казани будет меньше, чем в 2017 году»

Курбан-байрам-2018: почем нынче барашки и каков размер нисаба? Краткий путеводитель по предстоящему празднику

Фото: Олег Тихонов

В этом году празднование священного для мусульман праздника Курбан-байрам выпало на 21 августа. ДУМ РТ уже определило специальные точки, где можно будет вести забой животных. Подробности — в материале «Реального времени».

Празднование Курбан-байрама

Один из главных праздников для всех мусульман, Курбан-байрам, в этом году выпадает на 21 августа. Празднование по традиции продолжится три дня — с 21 по 23 августа. Выходной день в Татарстане — 21 августа.

Начало праздничной проповеди

Праздничная проповедь во всех мечетях начнется 21 августа, в 4.30 утра, ее продолжит праздничный намаз. Его начало запланировано на пять часов утра.

Галеевская мечеть

Праздничный намаз пройдет в Галеевской мечети, его обычно проводит муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, но в этот раз намаз пройдет без него. Муфтий сейчас находится в хадже. Скорее всего, его будет замещать его первый заместитель — Рустам хазрат Валиуллин. Также ожидается участие первых лиц республики.

Праздничный намаз пройдет в Галеевской мечети, его обычно проводит муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, но в этот раз намаз пройдет без него



В качестве жертвоприношения — любое парнокопытное

Традиционно после намаза в жертву приносится животное, не обязательно, чтобы это был баран. Это может быть верблюд, корова, бык, буйвол, овцы или козы. А вот принести в жертву лошадь уже не получится. К возрасту животного предъявляются определенные требования. Так, верблюд должен быть не младше пяти лет, корова — от двух лет и старше, овца — от одного года. Нельзя приносить в жертву хромое, больное, истощенное животное.

Если же при покупке животного с ним все было в порядке, но потом появились какие-то недостатки, из-за которых оно не может использоваться как жертвенное, то есть два варианта. Если обладатель животного богат, то ему следует поменять его на другое, если беден — оставить как есть.

Площадки для забоя животных

Забой жертвенных животных будет длиться три дня в специально отведенных местах. Забойные места решили организовать в 18 местах, хотя в прошлом году их было 20. Сокращение мест заместитель муфтия РТ Мансур хазрат Залялетдинов объясняет снижением интереса.

№ Мечеть Адрес 1 «Казан Нуры» Фатыха Амирхана, 3 2 «Салихжан» Бестужева, 66а (Новое Караваево) 3 «Аль-Марджани» Каюма Насыри, 17 4 «Гадель» Оренбургский проезд, 193 5 «Ризван» Хусаина Мавлютова, 48а 6 Апанаевская Каюма Насыри, 27 7 «Тынычлык» Мелитопольская, 15 (Мирный) 8 Азимовская Фаткуллина, 15 9 Комплекс по ул. Братьев Петряевых Братьев Петряевых 10 «Ярдэм» Серова, 4а 11 «Рамазан» Окольная, 25б 12 «Маулид» Селянская, 23 (Залесный) 13 «Жомга» Ильича, 4 14 «Куддус» Яснополянский переулок, 16 (Карьер) 15 «Иман Нуры» Дорожная, 32а (Нагорный) 16 «Дин-Ислам» Чишмяле, 17а 17 «Билал» Иркен, 29 (Вознесенское) 18 Забойный комплекс Мамадышский тракт, 40

В других городах площадок гораздо меньше. Так, в Чистополе предусмотрены две — возле центра «Ислам» и в мечети «Анас», в Нижнекамске — около Центральной мечети, запланированы площадки в Набережных Челнах и в Альметьевске.

Средняя стоимость

Имам-хатыйб мечети «Гаилэ» Рустам хазрат Хайруллин рассказал, что в среднем стоимость жертвенного барашка начинается от 7—8 тысяч рублей, стоимость зависит и от того, откуда идут поставки.

— Стараемся привлекать наших фермеров, наших производителей. Хотя поставщики говорят, что им выгоднее везти животных издалека. В любом случае каждая мечеть старается, чтобы у нее продавали именно местную, татарстанскую, продукцию. У всех животных есть необходимые справки, — рассказал Рустам хазрат Хайруллин.

Заместитель муфтия РТ Мансур хазрат Залялетдинов называет среднюю стоимость в 6—9 тысяч рублей. Расценки зависят от веса и породы. Поставки сейчас идут из Оренбургской области и Татарстана. Раньше барашков привозили еще из Калмыкии, Казахстана.

Сколько денег должно быть у мусульманина?

В этом году размер нисаба Курбана — 18 500 рублей. В прошлом году он был 20 тысяч рублей. Нисаб — это та сумма, которая должна оставаться у верующего человека после всех обязательных расходов. В этом случае он должен купить жертвенное животное.

— Если же на руках такой суммы нет, человек нуждается в деньгах, должен кормить себя и семью, то приобретение жертвенного животного уже добровольное, — объясняет имам-хатыйб.

Размер нисаба поменялся из-за стоимости серебра.

— Он определенным образом рассчитывается исходя из стоимости серебра. Значит, в этом году оно стало дешевле, — уточняет заместитель муфтия РТ Мансур Джелалетдин.

В среднем стоимость жертвенного барашка начинается от 7—8 тысяч рублей, стоимость зависит и от того, откуда идут поставки



Сколько будет жертвенных животных?

Заместитель муфтия РТ Мансур хазрат Залялетдинов признает, что в последнее время ажиотаж в преддверии праздника падает, поэтому количество жертвенных животных становится меньше.

— Животных будет меньше, чем в 2017 году. Сами удивляемся, что нет такого ажиотажа, может быть, и кризис сказывается или то, что еще есть время до самого праздника. Многие сейчас опять-таки в отпусках. Заранее мало кто оставляет заявки на приобретение животных. Другое дело — Рамадан, к которому все готовятся за несколько дней. Мы уже проехали все места, где можно будет вести забой животных, везде готовность №1. В прошлые годы в жертву приносилось 10—15 тысяч животных. В этом году, наверное, будет тысяч пять, точно сможем сказать после праздника, — ответил «Реальному времени» Залялетдинов. При этом экзотичных заявок на верблюда пока не было.

Он добавляет, что многие могут забивать животных и самостоятельно, на территории своих частных домов в жилых массивах, поэтому точную цифру назвать сложно.

Правила Курбан-байрама

Жертвоприношение обязательно для каждого мусульманина, который не находится в пути, имеет не менее 18 500 рублей на руках. При этом принесение барашка в жертву не обязательно для бедного человека или путешественника, пусть он и богат. Мясо животного можно съесть вместе с семьей, накормить других или запастись им.

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ принимает заявки на жертвенных животных, мясо которых смогут получить малоимущие, инвалиды, сироты.