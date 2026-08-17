Аудиогиды в Казани: формат набирает обороты, но экономика держится на заказчиках

Бесплатные маршруты растут, платные — становятся частью гостевого опыта в отелях, а бизнес ищет новые сценарии монетизации

Ходишь? Слушай! . Фото: Радиф Кашапов

Несмотря на то что истории аудиогидов уже более ста лет, вне музейных пространств Казани их не так часто встретишь. Туристы все еще предпочитают живое общение с экскурсоводом, а экономика создания аудиомаршрутов больше основана на грантах и промоактивностях. Тем не менее туристу в городе есть что послушать, причем зачастую — бесплатно.

От Казани мистической до Казанки мифической

Значительная часть аудиогидов в Казани — это музейная услуга, когда пользователь получает за небольшую плату наушники и аудиогид в виде прибора, в котором записаны рассказы о выставках и экспонатах на них. Некоторые из гидов можно послушать бесплатно в перезапущенном в 2023 году сервисе izi.TRAVEL, где слушатель пользуется аудиоматериалом, дополненным текстом и фото, скачивая их с сайта или через приложение.

На нем же можно найти несколько бесплатных маршрутов, созданных Музеем чак-чака, — результат конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Это «Мистическая Казань: от призраков под кремлем до озерных монстров», «Литературная Казань», «Деревянная Казань: в поисках живой истории». А «Фешин. Путешествие» создан Национальным музеем.

Похож по истории гид «Айда гулять» — он реализован при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы «Студенческий стартап» Платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта «Технологии».

Здесь же можно найти гид «Камушки с берегов реки Казанки: мифы и легенды». Как вспоминает один из авторов Михаил Остудин, 8—10 лет назад разработчики концепции набережных искали авторов. После того как Адель Хаиров написал беллетристические тексты, дальше дело не пошло, тогда было решено сделать гид-подкаст с музыкой.

Сайт «Околотки на перемотке». скриншот с сайта https://okolotki.ru

За окном прекрасный вид, вот о нем аудиогид

Остудин вспоминает, что его студия Univoice, собственно, начиналась с аудиогида по Нижнему Новгороду на пяти языках — так что пришлось зарегистрировать ИП.

— 99% аудиогидов — это, как правило, очень стремный текст, написанный каким-то научным сотрудником, который не совсем врубается в драматургию повествования, у которого нет сценарного опыта, — говорит Остудин. — Получаются громоздкие, скучноватые, сухие, академические тексты, их потом озвучивает диктор, который сам не сильно в материале.

Студия Остудина занималась туристическими автобусами в Петербурге, Московским планетарием, Богучанской ГЭС и десятками других проектов. Он отмечает, что многое в отношение аудогидов изменил ковидный 2020-й: «Изменились подходы, многие были вынуждены что-то придумывать, тогда было много запросов».

После этого Остудин в 2023-м основал краеведческий медиаресурс «Крот Казанский», вместе с креативным агентством 500na700 они запустили проект аудиопрогулок «Околотки на перемотке».

Сейчас здесь шесть маршрутов, пять из них бесплатные — «Сказ о Черном озере, белой арке и старинном парке», «Необычайная прогулка Порфирия Сомова по Горшечным улицам», «Имени Саначина: эскиз прогулки в переулке», «Бегом в историю: гид-подкаст о казанском любительском спорте». Можно сказать, что «Крот Казанский» стал в скромном татарстанском мире аудиогидов монополистом. Аудиопутешествия он стилизует под нарративный подкаст, сочетая голоса, музыку, саунд-дизайн.

На этой неделе вышел новый рассказ: «Саммертайм: гуляем тут и там» — специально для бутик-отеля «Дом А. Пора» («Сомов» также был создан для гостиницы).

— Изначально «Околотки на перемотке» мы запускали вместе с краеведческим медиа «Крот Казанский» как собственный некоммерческий проект — нам хотелось соединить красивый дизайн и качественный сторителлинг в одном современном формате, — говорит Юля Туранова, пиар-директор креативного агентства 500na700. — Со временем мы увидели, что такой подход интересен не только нам: появился запрос со стороны культурных институций, городских проектов и бизнеса. Мы уже работали с Дирекцией парков и скверов Казани, Казанским Кремлем и другими партнерами и видим, что спрос на такие продукты растет.

В период с 1 января по 13 августа 2026 года, по сравнению с предыдущим сопоставимым периодом, трафик сайта «Околоток» вырос на 147%, число посетителей — на 168%, просмотры — на 103%, говорит Туранова. Остудин приводит статистику: на «Яндекс Музыке» их гиды дослушивают 68% из 45 тысяч с лишним пользователей.

— В отельном бизнесе мы смотрим на аудиогиды как на продолжение гостевого опыта за пределами самого отеля, — добавляет Полина Михайлова, соосновательница компании 1010 Hospitality. — Человек приезжает не только переночевать — он приезжает в Казань и хочет понять место, в котором оказался. Отель может дать ему этот контекст: не набор туристических фактов, а хорошо исследованную и рассказанную историю района, улиц и людей, которые здесь жили.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Разные жанры, невзаимозаменяемые»

Один из новых видов аудиоэкскурсий для Казани — это аудиоспектакли. Один из них спродюсировала Наргис Самигуллина, режиссер — Лилия Нурель из Камаловского, драматург — обладатель «Золотой маски» Дина Сафина. «Лонг Дринк» — это спектакль в формате бар-хопинга, при этом купить его когда угодно нельзя, организаторы договариваются с заведениями заранее.

Если говорить об агрегаторах экскурсий, то сайт «Спутник» уже продает восемь аудиогидов по Казани. Некоторые из них — это прогулка в наушниках с администратором, который выдает аппаратуру и следит за порядком. Но есть и самостоятельные, к примеру по Старо-Татарской слободе, что стоит дороже некоторых «обычных» экскурсий.

Сайт «Трипстер», продающий аудио в других городах, намеревается выйти с таким предложением и на рынок Казани.

— Аудиогиды и живые экскурсии не конкурируют в принципе, — говорит историк и краевед Иван Ротов. — Мы регулярно по мотивам аудиогидов делали живые прогулки. Я всегда переживал, что люди уже оценили гид и надо давать дополнительный контент. Но все, кто на них приходят, гид заранее не слушают. Так и в музеях. Если нет аудиогида, а человек хотел аудиогид — он к экскурсоводу не пойдет. И наоборот. Разные жанры, невзаимозаменяемые. Мы вот часто продвигаем формат аудиогидов самодостаточных, которые как подкаст и не требуют от человека быть на локации. Они — как точка входа для будущих прогулок с экскурсоводом.