На войне как на войне: как медресе стали светскими институтами и техникумами
Татары и Гражданская война. Часть 5: система мусульманского образования
100 лет назад в России происходили бурные события Гражданской войны. Одним из центров столкновений красных и белых стали Казанская и Уфимская губернии. Историк и колумнист «Реального времени» Айдар Хабутдинов продолжает цикл публикаций о том, что происходило на территории современных Татарстана и Башкортостана в 1918—1919 годах (первую часть см. здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь).
По египетскому образцу
В 1917—1919 годы был выработан целый ряд проектов по созданию медресе высшего типа, то есть центра подготовки богословов, ближайшим аналогом которого был каирский университет «аль-Азхар». Два основных проекта касались Волго-Уральского региона и Дагестана. Осенью 1917 года уфимское медресе «Усмания» под руководством его мударриса Дж. Абзгильдина фактически превратилось в основное медресе правительства культурно-национальной автономии (Милли Идарэ), где, наряду с ним, к преподаванию приступил целый ряд богословов, включая муфтия Г. Баруди, Х.-Г. Габяши, Г. Сулеймани, З. Камали, Г. Шнаси, М.-Н. Тюнтяри, З. Кадыри, М. Ханафи. Однако в 1917 году был составлен проект обучения, который предусматривал подготовку религиозной элиты, владеющей национальной спецификой. В программе наряду с богословскими дисциплинами были предусмотрены история татар, татарский язык и литература, русский язык и российское законодательство. Однако такой центр национальной элиты мог быть прямым конкурентом для медресе «Галия» в лице его бывших шакирдов и преподавателей, составивших руководство советского Мусульманского комиссариата, и медресе в 1918 году было трансформировано в татарскую национальную гимназию.
В.В. Бобровников опубликовал обращение А. Мустафаева (заместителя шейх уль-Ислама Дагестана Али-Хаджи Акушинского) ко всем мусульманам Дагестана (1918 — май 1919 года). Здесь содержится наиболее подробное описание проекта организации, учебных программ и финансирования четырехстепенного исламского образования от начальной школы до дагестанского университета, задуманного по образцу «аль-Азхара»: «учредить мадраса в каждом селении Дагестана соответственно его возможностям и изучать в них религиозные науки на арабском языке после окончания коранических классов в мактабах; учредить в каждом округе (нахийа) Дагестана высшие школы (ал-мадарис ал-'алиййа), в которых наиболее способные из [выпускников] сельских мадраса будут изучать шариатские науки (ал-'улум аш-шар'иййа). Также учредить высшую школу Дагестанской области в Темир-Хан-Шуре под названием Блестящая (ал-издихариййа) дагестанская мухаммеданская мадраса, а во главе школ-мадраса будет стоять шайх ал-азхар. Туда поступают из окружных мадраса наиболее способные, желающие изучать высшие науки, такие как тафсир, основы [веры] (усул [ад-дин]), хадисы и их основы, мусульманское право (ал-фикх). Здесь будут завершать свое образование и получать общее свидетельство (иджаза 'амма), дающее право занимать духовные посты мударриса, кади и прочие пользующиеся уважением у населения должности».
Осуществить этот проект помешал захват Дагестана отрядами Добровольческой армии. После этого началась Гражданская война, от которой пострадали главным образом города. К 1921 году Хасавюрт фактически прекратил существовать. На три четверти был разрушен Дербент, более чем на половину — Темир-Хан-Шура, на 30-40% — Порт-Петровск (Махачкала) и Кизляр. По данным В. Бобровникова, «несмотря на отсутствие статистических данных, есть косвенные свидетельства того, что большинство сельских мактабов и мадраса продолжали свою деятельность. В них по-прежнему стекались мута'аллимы (преподаватели, — прим. А.Х.). Продолжалось переписывание учебных рукописей, некоторые из которых датированы 1919—1920 годами. В 1918 году некоторые мударрисы, в частности известный ученый и публицист 'Али Каяев, бежали из городов, чтобы учительствовать в родных селениях».
Из медресе — в институты и техникумы
В Волго-Уральском в больших городах был выбран курс на создание светских учительских институтов или техникумов на основе медресе. Так медресе «Хусаиния» в 1917 году было преобразовано в Учительский институт им. А.Г. Хусаинова. Как и в уфимской «Галие», ряд его преподавателей и шакирдов выступили как советскими работниками, так и преподавателями в регионе Казахстана и Средней Азии. Именно в этих ролях пригодилось полученное знание восточных языков, богословия и мусульманского права.
23 января 1918 года был принят Декрет Совнаркома РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Было решено, что «преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается» (ст. 9). По Декрету провозглашалась веротерпимость. Еще 20 ноября 1917 года председатель СНК В.И. Ульянов-Ленин и народный комиссар по национальным делам И.В. Джугашвили-Сталин подписали «Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока». В нем провозглашалось: «Мусульмане России… все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России!.. Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно…». Так в 1918 году в Спасском уезде Казанской губернии уроки религии были объявлены обязательными во всех национальных школах.
Начиная уже с Первой мировой войны (1914—1918) многие здания в городах были заняты под военные нужды, что продолжалось и в годы Гражданской войны. Поэтому преобразование медресе в национальную школу было зачастую единственным способом спасения статуса учебного заведения. Так, второе крупнейшее медресе «Галия» через год после «Усмании» в 1919 году было преобразовано в татарскую школу 2-й ступени. Медресе «Расулия» в Троицке было преобразовано в Татаро-башкирский педагогический техникум.
В более выгодной ситуации оказались медресе в сельской местности и в маленьких городах. Так в 1919 году было официально закрыто медресе в Буинске, но уже в 1920 году в нем возобновились занятия. В большом городе существовала форма проведения занятий семинарского типа на квартирах педагогов. Так, в годы Гражданской войны, а затем в 1920-е годы действовали преподаватели и шакирды казанской «Мухаммадии».
Крымский вопрос
В Крыму лидеры национальной автономии преобразовали медресе «Зинджирлы» в Бахчисарае в Учительский институт им. Исмагила Гаспринского. Для поддержания сети мечетей, медресе и мектебов ключевым было сохранение вакуфной собственности. Вопрос о вакфах занимает свое место в деятельности всех несоветских администраций Крыма в 1917—1920 годов. По конституции крымско-татарского народа (крымско-татарские основные законы) от 18 декабря 1917 года, в состав правительства входит министерство (дирекция) финансов и вакфов. В 1918 году при правительстве Крыма, возглавляемом генералом Сулькевичем, министерство юстиции представило записку, обосновывающую передачу вакфов крымско-татарской директории. Крымско-татарская директория была разогнана правительством генерала Деникина в 1919 году.
При режиме адмирала Врангеля 5 мая 1920 года состоялся съезд крымско-татарских представителей для обсуждения вопросов автономии татар. Съезд создал комиссию, которая приняла следующее решение: «В области дел духовно-религиозных, вакуфных и культурно-просветительных татарам Крыма представляется самоуправление». Представительным органом является Мусульманский совет. «Управление (исполнительный орган) имеет три отделения: духовно-религиозное, вакуфное и культурно-просветительное». Однако занятие Крыма советскими войсками в ноябре 1920 года перечеркнуло эти планы.
Таким образом, ряд городских медресе (например, «Зинджирлы» в Крыму и «Хусаиния» в Оренбурге) были еще в 1917 году преобразованы в Учительские институты. С введением Декрета Совнаркома РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» здания приходских мектебов и медресе были преимущественно переданы местным органам народного образования. С укреплением советского режима происходит и передача зданий городских медресе, частично они были реквизированы уже в годы Первой мировой войны. Занятия в городах могли продолжаться в квартирах преподавателей-мударрисов. Ряд религиозных школ в сельской местности продолжили свое полуофициальное состояние. Однако Гражданская война, конфискации собственности, мобилизация в армию, а затем и голод в Волго-Уральском регионе и в Крыму в 1921—1922 годах подорвали способность общин на поддержание религиозных школ. Более стабильной оставалась обстановка на Северном Кавказе, особенно в Дагестане, где мектебы и медресе продолжили свое стабильное существование до конца 1920-х годов.
Справка
Айдар Юрьевич Хабутдинов — историк, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, профессор кафедры теории и истории государства и права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». Доктор исторических наук.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/109503-tatary-i-grazhdanskaya-voyna-musulmanskoe-obrazovanie
Извините, но это прямое искажение истории.
Гражданская война в России началась, когда международные марксисты-террористы во главе с Лениным и Троцким вооруженным путем захватили власть в октябре 1917 года, а затем в январе 1918 года разогнали всенародно выбранное Всероссийское Учредительное собрание, где марксисты-большевики были в меньшинстве.
Делать такие утверждения это прямая фальсификация истории, не делающая честь профессору-историку и доктору исторических наук.
Читать труды Айдара Юрьевича всегда было приятно и в первую очередь в силу их строгой логичности.
А тут какая-то "каша", если не сказать "винегрет".
"23 января 1918 года был принят Декрет Совнаркома РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Было решено, что «преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается» (ст. 9). По Декрету провозглашалась веротерпимость. Еще 20 ноября 1917 года председатель СНК В.И. Ульянов-Ленин и народный комиссар по национальным делам И.В. Джугашвили-Сталин подписали «Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока». В нем провозглашалось: «Мусульмане России… все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России!.. Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно…». Так в 1918 году в Спасском уезде Казанской губернии уроки религии были объявлены обязательными во всех национальных школах".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/109503-tatary-i-grazhdanskaya-voyna-musulmanskoe-obrazovanie
Декрет диктатора Ленина от 23 января 1918 года "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" идет в статье впереди более раннего от 20 ноября 1917 года "Обращения к трудящимся мусульманам России и Востока".
Не будем выяснять почему международные марксисты-террористы обратились к мировому сообществу мусульман Востока.
Остановимся на России.
Уважаемый Айдар Юрьевич "поменял" местами "обращение" и "Декрет" и смысл действий марксистов-большевиков кардинально изменился - из статьи следует, что международные марксисты-террористы просто изо всех сил "пеклись", заботились о религии и в первую очередь о мусульманах.
Айдар Юрьевич перечисляет все "достижения" "Обращения".
Но ведь на самом деле было совсем не так.
Первым было "Обращение" от 20 ноября 1917 года, в котором, стараясь привлечь на свою сторону российских мусульман, международные марксисты-террористы пообещали им "золотые горы" - и соблазнили этим многих.
Но уже 23 января 1918 года, почувствовав силу (5 января 1918 г. диктаторы Ленин и Троцкий разогнали Всероссийское Учредительное собрание) марксисты-большевики публикуют "Декрет", по которому не только отбирают у мусульман всё, что пообещали 2 месяца назад, но и значительно урезают права мусульман (и других верующих) даже по сравнению с "царским временем".
Международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий и здесь показали себя прожжёнными мошенниками и провокаторами.
Вот как видят "Декрет" современные ученые - юристы и историки, из Википедии:
"Декре́т об отделе́нии це́ркви от госуда́рства и шко́лы от це́ркви[Коммент. 1] — нормативно-правовой акт, принятый Советом народных комиссаров 20 января (2 февраля) 1918 года и вступивший в силу 23 января (5 февраля) того же года, в день официальной публикации в «Газете Рабочего и Крестьянского Правительства»[1]. Устанавливал светский характер государственной власти, провозглашал свободу совести и вероисповедания, лишал религиозные организации КАКИХ-ЛИБО ПРАВ собственности и прав юридического лица. Заложил основы для развёртывания атеистической пропаганды и атеистического воспитания[2]".
Благодаря этому декрету воинствующие безбожники стали закрывать мечети, церкви, синагоги, убивать верующих - мусульман, христиан, иудеев.
Полуправда "страшнее" лжи - нельзя безнаказанно фальсифицировать историю.
Кровавая трагедия Гражданской войны в России 1917-1923 гг. не должна повториться.
Ну очень похоже - обличение и бичевание пороков существующих режимов, затем Гражданская война ("горячая" или "холодная"), затем полное разрушение государства, хаос, уничтожение промышленности и сельского хозяйства и нищета населения.
Кому-то удалось восстановить экономику (а следовательно и государственность), а кто-то влачит жалкое существование до сих пор...
1. Церковь отделяется от государства.
2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан.
3. Каждый гражданин может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются.
Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется.
4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или церемониями.
5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан Советской Республики.
Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности.
6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей.
Изъятия из этого положения, под условием замены одной гражданской обязанности другою, в каждом отдельном случае допускаются по решению народного суда.
7. Религиозная клятва или присяга отменяется.
В необходимых случаях даётся лишь торжественное обещание.
8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью: отделами записи браков и рождений.
9. Школа отделяется от церкви.
Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается.
Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.
10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о частных обществах и союзах, и не пользуются никакими преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений.
11. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных и религиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих обществ над их сочленами, не допускаются.
12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют.
13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием.
Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ.
Пункты 12 и 13 ставили "крест" на любых религиозных образовательных учреждениях.
Но позднее, чтобы скрыть истинный смысл, заключающийся в декрете, марксисты-большевики "переименовали" его.