На войне как на войне: как медресе стали светскими институтами и техникумами

Татары и Гражданская война. Часть 5: система мусульманского образования

100 лет назад в России происходили бурные события Гражданской войны. Одним из центров столкновений красных и белых стали Казанская и Уфимская губернии. Историк и колумнист «Реального времени» Айдар Хабутдинов продолжает цикл публикаций о том, что происходило на территории современных Татарстана и Башкортостана в 1918—1919 годах (первую часть см. здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь).

По египетскому образцу

В 1917—1919 годы был выработан целый ряд проектов по созданию медресе высшего типа, то есть центра подготовки богословов, ближайшим аналогом которого был каирский университет «аль-Азхар». Два основных проекта касались Волго-Уральского региона и Дагестана. Осенью 1917 года уфимское медресе «Усмания» под руководством его мударриса Дж. Абзгильдина фактически превратилось в основное медресе правительства культурно-национальной автономии (Милли Идарэ), где, наряду с ним, к преподаванию приступил целый ряд богословов, включая муфтия Г. Баруди, Х.-Г. Габяши, Г. Сулеймани, З. Камали, Г. Шнаси, М.-Н. Тюнтяри, З. Кадыри, М. Ханафи. Однако в 1917 году был составлен проект обучения, который предусматривал подготовку религиозной элиты, владеющей национальной спецификой. В программе наряду с богословскими дисциплинами были предусмотрены история татар, татарский язык и литература, русский язык и российское законодательство. Однако такой центр национальной элиты мог быть прямым конкурентом для медресе «Галия» в лице его бывших шакирдов и преподавателей, составивших руководство советского Мусульманского комиссариата, и медресе в 1918 году было трансформировано в татарскую национальную гимназию.

В.В. Бобровников опубликовал обращение А. Мустафаева (заместителя шейх уль-Ислама Дагестана Али-Хаджи Акушинского) ко всем мусульманам Дагестана (1918 — май 1919 года). Здесь содержится наиболее подробное описание проекта организации, учебных программ и финансирования четырехстепенного исламского образования от начальной школы до дагестанского университета, задуманного по образцу «аль-Азхара»: «учредить мадраса в каждом селении Дагестана соответственно его возможностям и изучать в них религиозные науки на арабском языке после окончания коранических классов в мактабах; учредить в каждом округе (нахийа) Дагестана высшие школы (ал-мадарис ал-'алиййа), в которых наиболее способные из [выпускников] сельских мадраса будут изучать шариатские науки (ал-'улум аш-шар'иййа). Также учредить высшую школу Дагестанской области в Темир-Хан-Шуре под названием Блестящая (ал-издихариййа) дагестанская мухаммеданская мадраса, а во главе школ-мадраса будет стоять шайх ал-азхар. Туда поступают из окружных мадраса наиболее способные, желающие изучать высшие науки, такие как тафсир, основы [веры] (усул [ад-дин]), хадисы и их основы, мусульманское право (ал-фикх). Здесь будут завершать свое образование и получать общее свидетельство (иджаза 'амма), дающее право занимать духовные посты мударриса, кади и прочие пользующиеся уважением у населения должности».

В.В. Бобровников опубликовал обращение А. Мустафаева (на фото) ко всем мусульманам Дагестана (1918 — май 1919 года). Здесь содержится наиболее подробное описание проекта организации, учебных программ и финансирования четырехстепенного исламского образования. Фото wikipedia.org



Осуществить этот проект помешал захват Дагестана отрядами Добровольческой армии. После этого началась Гражданская война, от которой пострадали главным образом города. К 1921 году Хасавюрт фактически прекратил существовать. На три четверти был разрушен Дербент, более чем на половину — Темир-Хан-Шура, на 30-40% — Порт-Петровск (Махачкала) и Кизляр. По данным В. Бобровникова, «несмотря на отсутствие статистических данных, есть косвенные свидетельства того, что большинство сельских мактабов и мадраса продолжали свою деятельность. В них по-прежнему стекались мута'аллимы (преподаватели, — прим. А.Х.). Продолжалось переписывание учебных рукописей, некоторые из которых датированы 1919—1920 годами. В 1918 году некоторые мударрисы, в частности известный ученый и публицист 'Али Каяев, бежали из городов, чтобы учительствовать в родных селениях».

Из медресе — в институты и техникумы

В Волго-Уральском в больших городах был выбран курс на создание светских учительских институтов или техникумов на основе медресе. Так медресе «Хусаиния» в 1917 году было преобразовано в Учительский институт им. А.Г. Хусаинова. Как и в уфимской «Галие», ряд его преподавателей и шакирдов выступили как советскими работниками, так и преподавателями в регионе Казахстана и Средней Азии. Именно в этих ролях пригодилось полученное знание восточных языков, богословия и мусульманского права.

23 января 1918 года был принят Декрет Совнаркома РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Было решено, что «преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается» (ст. 9). По Декрету провозглашалась веротерпимость. Еще 20 ноября 1917 года председатель СНК В.И. Ульянов-Ленин и народный комиссар по национальным делам И.В. Джугашвили-Сталин подписали «Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока». В нем провозглашалось: «Мусульмане России… все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России!.. Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно…». Так в 1918 году в Спасском уезде Казанской губернии уроки религии были объявлены обязательными во всех национальных школах.

Медресе «Галия» через год после «Усмании» в 1919 году было преобразовано в татарскую школу 2-й ступени. Фото cdum.ru



Начиная уже с Первой мировой войны (1914—1918) многие здания в городах были заняты под военные нужды, что продолжалось и в годы Гражданской войны. Поэтому преобразование медресе в национальную школу было зачастую единственным способом спасения статуса учебного заведения. Так, второе крупнейшее медресе «Галия» через год после «Усмании» в 1919 году было преобразовано в татарскую школу 2-й ступени. Медресе «Расулия» в Троицке было преобразовано в Татаро-башкирский педагогический техникум.

В более выгодной ситуации оказались медресе в сельской местности и в маленьких городах. Так в 1919 году было официально закрыто медресе в Буинске, но уже в 1920 году в нем возобновились занятия. В большом городе существовала форма проведения занятий семинарского типа на квартирах педагогов. Так, в годы Гражданской войны, а затем в 1920-е годы действовали преподаватели и шакирды казанской «Мухаммадии».

Крымский вопрос

В Крыму лидеры национальной автономии преобразовали медресе «Зинджирлы» в Бахчисарае в Учительский институт им. Исмагила Гаспринского. Для поддержания сети мечетей, медресе и мектебов ключевым было сохранение вакуфной собственности. Вопрос о вакфах занимает свое место в деятельности всех несоветских администраций Крыма в 1917—1920 годов. По конституции крымско-татарского народа (крымско-татарские основные законы) от 18 декабря 1917 года, в состав правительства входит министерство (дирекция) финансов и вакфов. В 1918 году при правительстве Крыма, возглавляемом генералом Сулькевичем, министерство юстиции представило записку, обосновывающую передачу вакфов крымско-татарской директории. Крымско-татарская директория была разогнана правительством генерала Деникина в 1919 году.

При режиме адмирала Врангеля 5 мая 1920 года состоялся съезд крымско-татарских представителей для обсуждения вопросов автономии татар. Съезд создал комиссию, которая приняла следующее решение: «В области дел духовно-религиозных, вакуфных и культурно-просветительных татарам Крыма представляется самоуправление». Представительным органом является Мусульманский совет. «Управление (исполнительный орган) имеет три отделения: духовно-религиозное, вакуфное и культурно-просветительное». Однако занятие Крыма советскими войсками в ноябре 1920 года перечеркнуло эти планы.

Ряд городских медресе (например, «Зинджирлы» в Крыму и «Хусаиния» в Оренбурге) были еще в 1917 году преобразованы в Учительские институты. Фото old.dumoo.ru



Таким образом, ряд городских медресе (например, «Зинджирлы» в Крыму и «Хусаиния» в Оренбурге) были еще в 1917 году преобразованы в Учительские институты. С введением Декрета Совнаркома РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» здания приходских мектебов и медресе были преимущественно переданы местным органам народного образования. С укреплением советского режима происходит и передача зданий городских медресе, частично они были реквизированы уже в годы Первой мировой войны. Занятия в городах могли продолжаться в квартирах преподавателей-мударрисов. Ряд религиозных школ в сельской местности продолжили свое полуофициальное состояние. Однако Гражданская война, конфискации собственности, мобилизация в армию, а затем и голод в Волго-Уральском регионе и в Крыму в 1921—1922 годах подорвали способность общин на поддержание религиозных школ. Более стабильной оставалась обстановка на Северном Кавказе, особенно в Дагестане, где мектебы и медресе продолжили свое стабильное существование до конца 1920-х годов.

Айдар Хабутдинов