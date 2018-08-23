Кыпчаки в Индии: кровавая междоусобица с женским участием

Тюркские завоеватели Индостана. Часть 2

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодняшняя колонка украинского историка в «Реальном времени» развивает тему участия кыпчаков в исторических процессах, происходивших в Индии.

Ильтутмыш — завоеватель делийский



В условиях постоянной вражды с мусульманскими эмирами Индии и вторжений монголов и хорезмийцев страдали пограничные регионы, но Дели процветал, поскольку находился далеко от границ. В 1226—1227 гг. Ильтутмыш нанес поражение Насир ад-Дину Кубаче. Необходимо отметить, что в 1223 г. к Кубаче присоединилось много вождей племен из Хорасана, Гура и Газны. Но когда фортуна начала изменять Кубаче, часть его людей перешла к Ильтутмышу. В 1223 г. Гурид Насир ад-Дин Абу Бакр б. Сури стал одним из маликов Ильтутмыша. В Дели прибыло много беженцев из Хорасана, Мавераннахра, Гура и Газни. Их было около 30 тыс. человек. Они усилили войска Шамс ад-Дина Ильтутмыша. Во время конфликта Кубачи с хорезмийцами два малика, Насир ад-Дин Мухаммед б. Хусейн б. Кармил и Тадж ад-Дин Йиналтегин, перешли к хорезмийцам. В 1226—1227 гг. на сторону Ильтутмыша перешли эмиры Кубачи Кутб ад-Дин Хасан б. Али и Айн ал-Мульк Хусейн ал-Ашари.

Тюрки халаджи основали в Бенгалии свой эмират. Сначала халаджи были вассалами Кутб ад-Дина Айбека. Когда же султана не стало, малик ал-Гази Ихтийар ад-Дин б. Бахтийар возглавил Бенгалию. После него власть взяли малик Изз ад-Дин Мухаммед б. Шеран и малик Ала ад-Дин Али б. Мардан. После них правил малик (султан) Хусам ад-Дин б. Хусейн. В Бенгалии Ильтутмыш воевал против Гийас ад-Дина Иваза Хилджи. В 1225 г. войска Ильтутмыша взяли Бихар. Гийас ад-Дин Иваз признал власть делийского султана и платил ему дань. Однако, как только войска Дели оставили Бенгалию, халаджи отказались от взятых на себя обязательств и восстали. В 1227 г. поход войск Дели возглавил сын Ильтутмыша Насир ад-Дин Махмуд. В 1228 г. к Ильтутмышу присоединились войска Кезлик-хана. В 1227 г. Насир ад-Дин Махмуд занял Лакханаути и убил Гийас ад-Дина Иваза. Сын Ильтутмыша правил Бенгалией до 1229 г. В 1229 г. против его власти восстал Ихтийар ад-Дин Давлат-шах, прежний полководец Делийского султаната. В 1230—1231 гг. Ильтутмыш снова атаковал Бенгалию и сместил восставшего полководца с трона. После этого Ильтутмыш остался единственным мусульманским правителем Индии. Уже в 20-х гг. XIII в. он установил контакты с багдадским халифом. В 1229 г. Делийский султанат был признан багдадским халифом как легитимное государство. Интересно, что посольство, которое получило признание в Багдаде для султаната Дели, возглавлял шейх Раджаб ал-Бурку-и, происходивший из лукоморских кыпчаков. Жизнь и свершения Шамс ад-Дина Ильтутмыша были описаны Джузджани, Вассафом, Зийа ад-Дином Барани и Ибн Баттутой. Интересно, что большинство хронистов не знали о его происхождении, но говорили, что он был рабом.

В 20-х гг. ХІІІ в. он осуществил рейды на города Рантанбор в 1226 г. и Мандор в 1227 г. Фото wikipedia.org



Объединив вокруг себя мусульман Индии, Ильтутмыш мог начать войну против индусов. В 20-х гг. ХІІІ в. он осуществил рейды на города Рантанбор в 1226 г. и Мандор в 1227 г. В конце десятилетия делийский султан принудил покориться раджу племени хохар. Эти индусы были постоянной проблемой на западной границе и союзниками хорезмийцев. Выгнав хорезмийцев и покорив индусов, делийцы на некоторое время обезопасили свои границы. В 1231—1232 гг. Ильтутмыш воевал против Гвалиора и взял этот город, а в 1234—1235 гг. ограбил Удджайн и Бхилсу. В то же время был взят Рантанбор. В 1234 г. Ильтутмыш подавил восстание карматов. Он установил жесткую дисциплину и жестоко карал за произвол. Однако попытка завоевать владения Джайтра Сингха в Меваре оказалась неудачной. До конца правления Ильтутмыша султан Дели контролировал Синд, Учч, Мултан, Лахор, Сарсути, Кухрам, Самана, Сивалик, Бхатинда, Ханси, Дели, Бадаун, Ауд, Бенарес. Экспансия Дели привела к увеличению роли эмиров (маликов). После смерти Ильтутмыша они восставали и смещали его потомков — Разийу-хатун, Муиз ад-Дина Бахрам-шаха и Ала ад-Дина Масуд-шаха. Это было сложное время для Делийского султаната.

Борьба султанш

После смерти Ильтутмыша от султаната отпал ряд мусульманских земель. Сайф ад-Дин Айбек (правитель Учча) провозгласил независимость своего владения от Дели. После смерти Рукн ад-Дина Фируз-шаха от Дели отпал и Лахор, которым правил малик Изз ад-Дин Кабир-хан Айаз. В 1235 г. Систан и Западный Афганистан перешли под власть монголов. В регионе появился монгольский полководец Таир-Бахадур, он занял Керман. Никудер и Аннан заняли Газни. Хассан Карлук перешел на их сторону и сдал им свои владения. Он правил Бамианом до 1238 г., пока его не атаковали монголы. После этого Хассан Карлук бежал в Делийский султанат и попросил у султанши Разийи позволения вернуться под власть династии Шамсийа. Войска Хокутара опустошили Кашмир. Монголы приближались к границам Делийского султаната. Разийа-хатун занимала оборонительную позицию. Она на некоторое время вынудила правителя Лахора снова признать власть Дели, установила союзнические отношения с племенем хохар и приняла на службу мятежных эмиров. Относительно продолжительности правления Рукн ад-Дина Фируз-шаха, который правил до Разийи-хатун, А. Хамадани придерживается датировки 1236—1238 гг. А. Винк же считает, что он правил около полугода. Б. Учок также придерживается точки зрения о непродолжительном времени правления этого султана.

Заметной персоной в Делийском султанате была Разийа-хатун. Ее имя происходило от титула Разийат ад-Дунйа ва-д-Дин («Любимица мира и религии»). Ильтутмыш назначил ее преемницей после смерти Насир ад-Дина Махмуда в 1232 г. Султан вынудил шейхов и эмиров признать ее султаншей и даже приготовил специальный фирман. После смерти Ильтутмыша развернулась борьба за власть между Разийей и Шах-Туркан. Шах-Туркан была матерью Рукн ад-Дина Фируз-шаха. Вследствие усилий Шах-Туркан ее сын стал султаном. Шах-Туркан начала репресии против других жен покойного Ильтутмыша. Она приказала убить Кутб ад-Дина. Тирания Шах-Туркан вызвала протест у эмиров. Они восстали, и их возглавил другой сын Ильтутмыша — Гийас ад-Дин Мухаммед-шах. Когда в Пенджаб вторгся тюркский эмир Сайф ад-Дин, в Дели началось восстание против Шах-Туркан. Разийа-хатун распространяла слухи о ней и ее сыне. Попытка Шах-Туркан подавить восстание была неудачной, а сама хатун укрывалась в дворце. Рукн ад-Дин Фируз-шах из Пенджаба спешил в Дели, но не успел вовремя. Мамлюки присягнули Разийе-хатун, Шах-Туркан была заточена в тюрьму, а Рукн ад-Дин Фируз-шах был убит по приказу Разийи. Роль Шах-Туркан в этих событиях была раскрыта ал-Джузджани. В то же время Ибн Батута ничего не говорит о Шах-Туркан.

Разийа приказала чеканить на монетах такие слова — «Опора женщин, владычица эпохи, султан Разийа, дочерь Шамс ад-Дина Ильтутмыша». Фото wikipedia.org



Разийа стала султаном. Она приказала чеканить на монетах такие слова — «Опора женщин, владычица эпохи, султан Разийа, дочерь Шамс ад-Дина Ильтутмыша». Против Разийи выступили карматы Индии во главе с Нур ад-Дином Тюрком. Восставшие ворвались в Дели, но их остановили сторонники Разийи — эмир Насир ад-Дин Ал-Йитим Бахаи, эмир Шаир и имам Насири. На помощь легитимной владычице пришли войска малика Ауда Нусрат ад-Дина. Но Нусрат ад-Дин был побежден и погиб в плену. Против Разийи выступили малик Ала ад-Дин Джани, малик Сайф ад-Дин Куджи, малик Изз ад-Дин Кабир-хан Айяз и малик Изз ад-Дин Мухаммед Салари. Благодаря дипломатии Разийа перетянула на свою сторону Изз ад-Дина Кабир-хана Айяза и Изз ад-Дина Мухаммеда Салари. Сайф ад-Дин Куджи и его брат Фахр ад-Дин попали в плен, а потом были убиты. Ала ад-Дин Джани был убит в селении Накаван, а его голову доставили в Дели. Везирь Низам ад-Дин Джунайди спрятался в холмах Сир-Мур Бардари, но там же был убит. При правлении Разийи-хатун высокое положение занимал Минхадж ад-Дин Усман ал-Джузджани, который фактически и составил ее жизнеописание.

Гробница султанши-поэтессы — место паломничества мусульман

После победы Разийа-хатун отблагодарила своих сторонников. Везирем стал Низам ал-Мульк ходжа Мухаззаб. Сайф ад-Дин Айбек-и-Бихак был назначен главнокомандующим и получил титул Кутлуг-хана. Изз ад-Дин Кабир-хан Айяз получил Лахор. После смерти Сайф ад-Дина Айбека главнокомандующим стал Кутб ад-Дин Хусейн б. Али Гури. Малик Ихтийар ад-Дин Алтунийа получил должность виночерпия, провинцию Баран и крепость Табархинд. Ихтийар ад-Дин Айтегин был церемониймейстером, а фаворитом султанши стал Джамал ад-Дин Йакут ал-Хабаши (эфиоп), который подсаживал ее на коня. Разийа-хатун вела себя как мужчина, была авторитарной и носила мужскую одежду. По сведениям ал-Джузджани и Ибн Баттуты, она коротко стригла свои волосы, сидела на коне по-мужски, не носила чадру и была вооружена. Ибн Баттута сообщал, что Разийа имела абсолютную власть на протяжении четырех лет, что не совсем правильно. Возможно, она хотела править, как ее отец, но малики Индии ей этого не позволили. Авторитарная власть встречала сопротивление у эмиров, которые были не прочь расширить свои вольности. Попытка установить твердую власть султана и эфиопский выскочка-фаворит раздражали тюркских эмиров-чихильгани. Разийа хотела противопоставить им другие группы населения.

В 1238 г. войска Дели вновь взяли Гвалиор. Но потом эмиры развернули эти войска против султанши. В 1239—1240 гг. эмир Лахора Изз ад-Дин Кабир-хан Айаз, который был турком, поднял восстание. Однако Разийа дипломатией и силой вынудила его пойти на мир. Бунтующему малику была обещана провинция, которая до того принадлежала Ихтийар ад-Дину Каракуш-хану Айтегину. В 1240 г. султанша вернулась в столицу, но не прошло и 20 дней со времени ее возвращения, как против нее восстал Ихтийар ад-Дин Алтунийа, который владел Табархиндом. Его бунт поддержали и другие малики. В апреле 1240 г. Разийа во главе войска двинулась на Табархинд. Возле этого города был убит фаворит султанши, а сама она попала в тюрьму.

Гробница султанши стала местом паломничества для мусульман. Фото wikipedia.org



Малики провозгласили султаном Муизз ад-Дина Бахрам-шаха (одного из сыновей Ильтутмыша). Регентом стал Ихтийар ад-Дин Айтегин. Не прошло и месяца, как наместник Табархинда Ихтийар ад-Дин Алтунийа женился на Разийе-хатун и освободил ее из тюрьмы. Он возглавил войска султанши, которая не постыдилась использовать помощь индуистов против мусульман. К новой старой султанше присоединились Изз ад-Дин Мухаммед Салари и малик Каракуш. Навстречу войску Разийи вышли силы Бахрам-шаха во главе с эмиром Тегином. В первой же битве Разийа была побеждена, а во время второй взята в плен. 14 октября 1240 г. Разийа и Ихтийар ад-Дин Алтунийа были казнены. Гробница султанши стала местом паломничества для мусульман. Кроме того, она оставила после себя литературное наследие. Султанша была поэтессой и писала стихи под псевдонимами Ширин Дихлави и Ширин Гури.

Казалось, после Разийи-хатун не осталось достойного правителя, который мог бы управлять страной. Ситуация после Разийи-хатун была достаточно сложной. При Муизз ад-Дине ва-д-Дине Бахрам-шахе в окружении султана были Ихтийар ад-Дин Айтегин, везирь Низам ал-Мульк, Бадр ад-Дин Сункар, Мухаззаб ад-Дин Мухаммед-и Ивази, которые фактически и правили государством. В 1240 г. малик Изз ад-Дин Кабир-хан Айаз провозгласил себя независимым правителем и занял Мултан и Учч. Реакция соседей не заставила себя ждать. В 1241 г. монгол Таир-Бахадур выступил из Герата, другие нойоны шли из Газни, Тохаристана и Кашмира. Они вторглись в Синд и взяли в осаду Мультан. Но Кабир-хан смог выстоять. Тогда монгольское войско взяло в осаду Лахор, который принадлежал малику Каракашу. Монголы взяли город, а отряды из Дели не спешили на помощь маликам. Каракаш оборонялся в цитадели, однако потом смог прорваться из окружения и бежал в Дели. Только тогда султан вместе с везиром Хваджа Мухаззаб ад-Дином и Гуридом Кутб ад-Дином Хусейном двинулись в поход.

Но даже во время монгольской опасности в лагере войск Дели продолжались усобицы. Везирь советовал расправиться с тюрками, которых считал неверными султану. Против Бахрам-шаха восстали индусы племени хохар. Эмир Ак-Сункар выступил против Таира-бахадура. В битве погибли и Ак-Сункар, и его монгольский оппонент. После того как делийцы остановили монголов, малик Каракаш наказал индусов племени хохар за измену. На сторону монголов снова переметнулся Хассан Карлук. Он двинулся на Мултан. В битве с ним погиб Кабир-хан, а сын Кабира Тадж ад-Дин Абу Бакр возглавил оборону города. Хассан Карлук много раз штурмовал город, но каждый раз терпел поражение.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук