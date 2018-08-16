Кыпчаки в Индии: как элитные рабы покорили Южную Азию

Тюркские завоеватели Индии: часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В сегодняшней колонке «Реального времени» украинский историк начинает рассказывать об участии кыпчаков в процессах, происходивших в Индии.

Элитные рабы

Одной из актуальных проблем истории кыпчаков является история кыпчакской диаспоры в Индии. Известно, что они некоторое время доминировали во времена Делийского султаната. Это государство возглавляла кыпчакская династия Шамсийа. Кыпчакской диаспоре в Индии посвящен отрывок работы А. Кадырбаева и часть книги К. Ашрафян. В англоязычной литературе внимание уделяется вопросам истории этничности или отдельным историческим персоналиям.

В Северной Индии в эпоху Развитого Средневековья мусульмане заняли доминирующее положение. Это стало возможным благодаря завоеваниям Газневидов и Гуридов, и мамлюкские султаны получили базу для своих завоеваний. Перед тем, как стать независимыми, Дели и Бенгалия были провинциями Гуридов. Эти султанаты были прообразом более поздних государств великих гази. Начальный период существования Делийского султаната получил название Тюркского или Рабского (Мамлюкского султаната). Рабы были частью социальной системы Делийского султаната. Из тюркских гулямов или bandaghan состояла основа военного сословия. Благодаря тому, что они были воинами, тюрки установили свою власть в Индии. Слово тюрк было синонимом элитных рабов.

Войско состояло из тюрков, а часть бюрократии и интеллигенции составляли персы. Одним из таких интеллигентов и религиозных деятелей был Минхадж ад-Дин Осман ал-Джузджани, который издал капитальный труд — хронику «Насировы таблицы», посвященную правителям из разных династий — Газневидов, Гуридов, Ануштегинидов и особенно Шамсийа в Делийском султанате. В состав военной элиты попадали пленные монголы-вафидийа, которые получили высокий статус при правлении Гийас ад-Дина Балбана. Языком общения среди элиты был тюркский. В этом отношении, Дели был похож на султанат египетских мамлюков. Кстати, время правления в нем бахритов также было названо Тюркским султанатом. Для того, чтобы научить персов тюркскому языку, был создан тюрко-персидский словарь Бадр ад-Дина Ибрахима.

Само явление рабства и присутствие челяди не было чем-то новым для кыпчаков. Сам этноним кул обозначал зависимость и буквально значил раб. Тюрки употребляли этот термин для подвластных народов и для себя, когда находились под властью Империи Тан. Рабы принимались в племя своего хозяина. Источником рабов были войны с кочевыми и оседлыми соседями. Рабы были чабанами, пасшими овец. Также рабы были ремесленниками, земледельцами и кузнецами. Количество рабов в обществах кочевников превышало 10 процентов от общей массы населения.

Начальный период существования Делийского султаната получил название Тюркского или Рабского (Мамлюкского султаната). Фото wikipedia.org



С раннего Средневековья и до XIV столетия тюркские государства, которые были соседями мусульманского мира, вели торговлю рабами. Из этих рабов часто формировали корпусы мамлюков. Гулямы из хазар были на службе у Аббасидов. Гулямами могли стать только язычники, поскольку шариат запрещал обращение в рабство мусульман. Ибн Хордадбех сообщал, что за один раз в рабство попали 2 тыс. огузов, которых продали за 600 тыс. динаров. В рабство к Караханидам попадали пленные из тюркского племени чуграков. Тюркские рабы высоко ценились. Ибн Хассул написал для них хвалебную оду, в которой он расхваливал их как воинов. Джучиды до Узбека продавали в рабство многих кыпчаков.

Нужно отметить разнообразную терминологию, применяемую к людям зависимого положения. Архаические qul и küng обозначали рабов и рабынь. Термин abїnču означал наложниц, термин bulun означал пленного или заключенного и был близок к древнерусскому «колодник», термин čaga обозначал женщину-рабыню и вошел в древнерусский язык из тюркских языков. Слово eget обозначало слугу, а термин igdiš qul обозначал домашнего раба, которому на Руси соответствовал термин «челядь». Слово кошчи вошло в древнерусский язык без перевода в форме «кощей». Существовало много и других терминов, которые употребляли тюрки-мусульмане. В кыпчакских языках использовались термины qarabaš (черная голова), qїrnaq (девушка-рабыня), qošči (простолюдин), tapїgčі (слуга), tügel/ tünge (не родившая женщина-рабыня), tutgun (заключенный, пленный), yalnguq (женщина-рабыня). Для обозначения тюркских рабов-военных использовались арабские термины гулям и мамлюк. Корпусы гулямов существовали у Аббасидов, Буидов, Сельджукидов, Газневидов. После 1118 года мамлюкские командующие начали брать власть в свои руки.

До того, как кыпчаков начали массово продавать в рабство в Индию и Египет, они уже прижились в мусульманском мире. Канглы и кыпчаки составляли основу армий хорезмшахов-Ануштегинидов. Многие из них добились высокого положения. Также они попадали в Азербайджан. Шамс ад-Дин Ильдениз (Ильдегиз). сначала был простым воином в войске сельджукского султана, потом дослужился до важной должности, а в середине XII века сам стал правителем-атабегом. От него происходила правящая династия в государстве атабеков Азербайджана.

Много кыпчаков попали в рабство вследствие поражений XIII века. Куттуз попал в рабство после плена у монголов. Он был продан в Египет в Дамаске. На торговле рабами неплохо зарабатывали хорезмийские купцы. Тюркские рабы находились на острове в долине Нила потому и получили название «бахриты». После большого поражения от грузин количество рабов на невольничьих рынках Ширвана и Азербайджана стало таким большим, что цена на рабов упала. Кроме рабов в Дели продавали и коней из Дешт-и-Кыпчака.

У истоков мусульманского государства в Индии стоял Махмуд Газневи. Фото wikipedia.org



Из невольников в цари

У истоков мусульманского государства в Индии стоял Махмуд Газневи. Его войско состояло из 50 тыс. человек, в основном из иранцев. Кроме того, к нему присоединялись гази, а ударной силой войска были тюрки. Это была гвардия гулямов, а также огузы, карлуки, ягма, халаджи, которые нанимались в войска и вознаграждали себя добычей, взятой в походе. Сам Махмуд Газневи происходил от тюркского гуляма Себук-Тегина из Верхнего Барсхана с берегов Иссык-Куля. Султан осуществлял походы на Синд, Кашмир, Раджахстан, Гуджарат, Канаудж, Каланджар. В первой половине ХІ века он заложил основы мусульманского доминирования в Индии. Под его властью находился Пенджаб. В 1173 году инициатива перешла к афганской династии Гуридов. Гийас ад-Дин Мухаммед Гури занял Газни. Этот султан купил многих тюркских рабов, которые стали опорой его власти. Среди них был Кутб ад-Дин Айбек. Происхождение этого гуляма неясное. Известно лишь только, что он тюрк. В 1186 году Муизз ад-Дин Мухаммед Гури овладел Лахором. Еще в 1175—1176 годах он занял Учч, а в 1178 году завоевал Мултан. Эти провинции были отвоеваны у мусульманских еретиков — карматов. Муизз ад-Дин Мухаммед Гури воевал против раджпутов и нанес им множество поражений.

После гибели Муизз ад-Дина Мухаммеда Гури в битве с индусами индийские мусульмане отделились от государства Гуридов. Первым правителем нового султаната стал Кутб ад-Дин Айбек. Его войско состояло из тюрок, гурцев, хорасанцев и халаджей. Кутб ад-Дин Айбек до 1206 года отметился завоеваниями в Индии. С 1191 до 1203 года он занял крепости Мирас, Тангир, Каланджар, города Дели, Кол, Аймер, Канаудж, Нахрвала, Бадаун, Уджайн, Махоба. Вместе с Махмудом Гури в 1194 году он завоевал Бенарес. От мусульманских завоевателей пострадали раджи Мальвы, Гуджурата, Калпы.

Дели даже не был столицей. Центром ислама в Индии являлся Лахор. Вторым по значению городом был Газни. Кутб ад-Дин Айбек был султаном Лахора. Ильтутмыш при Муизз ад-Дине Мухаммеде Гури владел Табархиндом, возглавлял гвардию и руководил охотой. При султане Кутб ад-Дине он владел провинцией Баран, Бадауном и Дели. Хасан-и Низами был губернатором провинций Кухрам и Самана, Бенгалией владел Мухаммед б. Бахтиар из тюркского племени халаджей. Своей столицей последний сделал Лакханаути.

Кыпчак Ильтутмыш происходил из кыпчакского клана ольберлик и очевидно попал в плен во время очередной войны хорезмийцев с кыпчаками. Он сначала попал в Бухару, а потом в Газни. С 1206 по 1210 годы Кутб ад-Дин враждовал с правителем Кермана и Газны Тадж ад-Дином Йалдузом, который был военачальником Гуридов. В 1210 году Кутб ад-Дин загадочно умер во время игры в поло. Возможна аналогия с Мамлюкским султанатом в Египте, где так погибали некоторые султаны, которых устраняли конкуренты.

Дели даже не был столицей. Центром ислама в Индии являлся Лахор. Фото wikipedia.org



В Лахоре после смерти султана недолго правил командующий войсками Али-и Измаил. Но потом власть захватил приемный сын Кутб ад-Дина Айбека Арам-шах. Меньше чем через год правления он был убит. Очевидно к этому приложили руку тюркские гулямы. После Кутб ад-Дина Айбека мусульманская Индия была разделена между разными маликами. По версии Вассафа, Кутб ад-Дин Айбек не оставил преемников и власть перешла к рабу Альтамышу (Ильтутмышу). Против Ильтутмыша, который был маликом Бадауна и Дели, выступил эмир Лахора Берки. При таких условиях Ильтутмыш в 1211 году титулировал себя даже не султаном, а маликом, и стал известен как Шамс ад-Дин Музафар Ильтутмыш, основатель кыпчакской династии Шамсийа. Зийа ад-Дин Барани знал, что династию султанов Дели основал султан Шамс ад-Дин и назвал ее Шамси. Амир Хусрау ошибочно считал членов династии Шамсийа гуридами.

В Синде и Пенджабе правил Насир ад-Дин Кубача. Под его властью находились Мултан и Учч. В Бенгалии Али-и Мардан провозгласил себя султаном Ала ад-Дином. За контроль над Лахором соревновались Насир ад-Дин Кубача и Тадж ад-Дин Йалдуз. Кубача был зятем Кутб ад-Дина Айбека и был одним из самых вероятных его преемников. Его войско насчитывало 15 тыс. человек. Под давлением хорезмийцев Йалдуз бежал из Газны в Пенджаб. Из Пенджаба его вытеснил Кубача, который в январе 1216 года столкнулся с Ильтутмышем. В битве под Тараином Кубача потерпел поражение, однако оставался самым могущественным правителем в Индии, поскольку владел землями от Кашмира до дельты Инда. В 1217 году под его власть перешел Лахор. Ильтутмыш и Кубача сражались за обладание Восточным Пенджабом с Табархиндом, Сарсати, Кухрамом.

Неудавшийся союз

Отдельно необходимо сказать об отношениях между хорезмийцами и мусульманскими эмирами Индии. 25 ноября 1221 года произошла битва вблизи реки Инд. Несмотря на героическое сопротивление войско хорезмийцев, было побеждено монголами, а Джелал ад-Дин Манкбурни спасся бегством, переплыв реку. Под давлением монголов бежали и халаджи. Вместе с Джелал ад-Дином в Индию прибыло 4 тыс. его воинов. Позже к ним присоединилась часть хорезмийцев, которая откололась от Гийас ад-Дина, брата Джелал ад-Дина. Они победили раджпутов провинции Шатра, и после этого Кубача начал искать союза с хорезмийцами.

Однако союза между ними не вышло. Хорезмийцы напали на владения Кубачи. Он смог противопоставить им 10 тыс. воинов, а также он обратился за помощью к Ильтутмышу. Но Ильтутмыш не особо спешил ему на помощь, и это дало возможность Джелал ад-Дину напасть на лагерь Кубачи вблизи от Учча. Войска Джелал ад-Дина взяли Дайбул, им покорился Сивистан. В одном из рейдов они дошли до Нархвала в Гуджарате. Против хорезмийцев выступили 30 тыс. всадников Шамс ад-Дина Ильтутмыша. Против этих сил хорезмийцы выступить не решились. Они решили возвратиться в Иран и Ирак. Джелал ад-Дин оставил в Газни своего наместника Джахан-Пахлавана. Хорезмийцев из Индии выгнали только в 1229—1230 годах, когда Джахан-Пахлаван был разбит Ильтутмышем. После этого поражения он бежал в Иран. Хассан Карлук признал власть Ильтутмыша, но в 1235 году изменил ему и перешел к монголам Хокутара. Джелал ад-Дин Манкбурни максимально ослабил Кубачу и этим конечно же сделал услугу Ильтутмышу. В 1226 году отряд хорезмийцев из племени хилджи (халаджей) под руководством Малик-хана Хилджи взял город Мансурах в Синде, оказав давление на Кубачу.

5 ноября 1221 года произошла битва вблизи реки Инд. Фото wikipedia.org



Еще один удар по Кубаче нанесли монголы. В 1224 году Дорбен Такшин, продолжая индийскую кампанию, после Кашмира атаковал Систан. Монголы опустошили провинции Мултан и Лахор, а также взяли крепость Нандану. Только природные условия Индии, тяжелые для монголов, помешали им добить Кубачу. Регион Нижнего Синда номинально подчинялся Хассану Карлуку и Джахану Пехлевану, которые были эмирами Джелал ад-Дина Манкбурни.

Продолжение следует