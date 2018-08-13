Пляжный волейбол без пляжа: «Зенит-Казань» провел юбилейный турнир в центре города

В юбилейный, десятый год проведения традиционного летнего турнира по пляжному волейболу на Кубок «Зенита» организаторы решили внести некое разнообразие и провели финальные встречи в центре города, у парка Горького. Идея пришлась по вкусу не всем, но атмосферу праздника это не испортило.

Спортивная редакция побывала на заключительном дне «Кубка Зенита 2018». Вашему вниманию — видеоотчет с главных матчей летнего турнира.