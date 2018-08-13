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Пляжный волейбол без пляжа: «Зенит-Казань» провел юбилейный турнир в центре города

12:05, 13.08.2018 1

Видеоотчет с юбилейного «Кубка Зенита»

Пляжный волейбол без пляжа: «Зенит-Казань» провел юбилейный турнир в центре города Фото: Максим Платонов

В юбилейный, десятый год проведения традиционного летнего турнира по пляжному волейболу на Кубок «Зенита» организаторы решили внести некое разнообразие и провели финальные встречи в центре города, у парка Горького. Идея пришлась по вкусу не всем, но атмосферу праздника это не испортило.

Спортивная редакция побывала на заключительном дне «Кубка Зенита 2018». Вашему вниманию — видеоотчет с главных матчей летнего турнира.


Эрик Добролюбов
СпортВолейбол Татарстан
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