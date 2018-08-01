Аэропорт Казани получил премию Marketing Awards и спецприз

Международный аэропорт «Казань» награжден премией Marketing Awards в рамках форума NETWORK. Также он награжден специальным призом как самый быстрорастущий крупный аэропорт.

В 2017 году темп роста аэропорта Казань превысил 37%, что является рекордным показателем в группе, сообщила пресс-служба МАКа.

Гендиректор аэропорта Алексей Старостин назвал вручение награды признанием успехов МАКа в области маркетинга.

Напомним, что первый Евразийский форум по развитию маршрутов NETWORK проходит в Казани с 29 июля по 1 августа. На форуме россиянам предложили путешествовать в Африку.