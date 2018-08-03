В Челнах могут возобновить уголовное дело против экс-главы исполкома

Прокуратура Набережных Челнов потребовала возобновить уголовное дело в отношении экс-руководителя исполкома Фархада Латыпова по «делу Алексея Миронова» о незаконной передаче в аренду земельных участков. Ранее дело прекратили за деятельным раскаянием чиновника.



«Основанием для отмены решения следствия явились нарушения УПК. Уголовное дело возвращено в следственный отдел для проведения дополнительного расследования», — передает Chelny-biz.ru со ссылкой на помощника прокурора Набережных Челнов Тимура Султанова.

Напомним, следствие установило 18 эпизодов незаконной передачи в аренду земельных участков подконтрольным Алексею Миронову фирмам в период с 2011 по 2014 годы. Латыпов признал вину и возместил ущерб и дело прекратили за деятельным раскаянием. Прокуратура признала постановление следствия незаконным и отменила его.

О подробностях расследования громких земельных дел и других резонансных преступлений в городе на Каме — интервью «Реального времени» с руководителем челнинского отдела Следкома и его подчиненными.

