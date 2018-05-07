В Татарстане Курбан-байрам в 2018 году отметят 21 августа

В этом году жители Татарстана будут праздновать Ураза-байрам 15 июня, а Курбан-байрам — 21 августа. Соответствующий указ за подписью президента РТ Рустама Минниханова опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Ранее Духовное управление мусульман РТ утвердило даты проведения Рамадана и Ураза-байрама. Рамадан в этом году начнется 16 мая.

Напомним, что в прошлом году первый день священного месяца Рамадан пришелся на 27 мая. Курбан-байрам в 2017 году праздновался 1 сентября. Подробнее о том, как Казань отмечала праздник в прошлом году — в материале «Реального времени».

