В Казани определили места для забоя жертвенных баранов на Курбан-байрам

Духовное управление мусульман РТ опубликовало список 18 мест для забоя жертвенных баранов в Казани на Курбан-байрам.

Так, забой будет вестись у мечетей Азимовская, «Аль-Марджани», Апанаевская, «Билал», «Гадель», «Дин-Ислам», «Жомга», «Иман Нуры», «Казан Нуры», «Куддус», «Маулид», «Рамазан», «Ризван», «Салихжан», «Тынычлык» и «Ярдэм», а также в комплексе по улице Братьев Петряевых и забойном комплексе по Мамадышскому тракту.

В Чистополе площадки для забоя баранов будут находиться возле центра «Ислам» и в мечети «Анас», в Нижнекамске — возле Центральной мечети, в Набережных Челнах — в поселке Сидоровка. Также забой будет вестись в Альметьевске.

Напомним, что в этом году жители Татарстана будут праздновать Курбан-байрам 21 августа. Подробнее о том, как Казань отмечала праздник в прошлом году — в материале «Реального времени».