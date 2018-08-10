В хадж через Махачкалу: татарстанцам предлагают сократить путь до Медины

Развитию туризма, в том числе религиозного, способствует новый субсидированный рейс между столицами двух регионов

Фото: Василя Ширшова

Татарстан и Дагестан связали прямым авиасообщением. 3 августа в аэропорту Казани торжественно запустили первый рейс в Махачкалу, полеты совершает татарстанская компания «ЮВТ Аэро». К открытию нового направлению шли два года, оно сулит широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества обоим регионам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первый рейс — полная загрузка

Первых пассажиров рейса из Казани в Махачкалу в аэропорту Казани ждал приятный сюрприз — зажигательные дагестанские танцы у стойки регистрации и праздничный стол с кавказскими блюдами.

— Дагестан и Татарстан связывают давние теплые и дружественные отношения. В начале года было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя республиками, и уже спустя полгода мы открываем прямой регулярный рейс, который свяжет наши столицы и будет способствовать развитию межрегиональных связей, — приветствовал гостей заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

Тесные отношения между республиками складывались десятилетиями, поэтому большой интерес к открытию направления проявили оба региона. В Татарстане проживает большая диаспора дагестанцев — в разных городах республики порядка 3,5 тысячи человек, сообщил официальный представитель Дагестана в Татарстане Магомед Муслимов.

Полеты выполняет татарстанская компания «ЮВТ Аэро» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200. Лайнеры летают дважды в неделю: по пятницам вылет из Казани в 16.00, из Махачкалы — в 19.30; по воскресеньям вылет из Татарстана в 23.30, обратно — в 3.05. Длительность полета 2,5 часа, загрузка полная и туда, и обратно, что говорит о том, что рейс востребован.

Первых пассажиров рейса из Казани в Махачкалу в аэропорту Казани ждал приятный сюрприз — зажигательные дагестанские танцы у стойки регистрации



— Мы непросто шли к открытию этого маршрута, но все сложности позади. Рейс субсидирован, цена лояльная — 5 760 рублей, два раза в неделю — достаточно на первом этапе, а дальше посмотрим. Если будет возможность и желание пассажиров чаще посещать республику, мы готовы увеличивать частоту рейсов, — заявил гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

Пассажиры убеждены, самолеты из одной республики в другую всегда будут улетать полными: «В Казани я был первый раз. Такой рейс, конечно, очень нужен. Думаю, он будет востребован. Я впервые прилетел к дяде, а теперь уже чаще буду его навещать. Очень удобно, что не через Москву, а напрямую. Я знаю, что даже из Грозного будут приезжать в Махачкалу специально на этот рейс, чтобы улететь в Казань», — поделился впечатлениями Кади Нурмагомаев.

«Татарстан и Дагестан — близкие по духу народы»

В международном аэропорту «Махачкала» коллег из Татарстана и участников пресс-тура ждала еще одна праздничная церемония, на которой министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов заявил о том, как прямое авиасообщение поможет укрепить межрегиональные связи:

— Татарстан и Дагестан — близкие по духу народы, и открытие этого маршрута несет большую долю в развитии и культурных, и экономических отношений между нашими республиками. Дагестанцы — очень мобильный народ. С учетом того, что борт был полностью заполнен, а самолет малой вместимости, авиакомпании придется потрудиться, чтобы на этом маршруте работали большие самолеты. Наш аэропорт позволяет принимать такие борта, — отметил глава Минтранса Дагестана.

Ширухан Гаджимурадов заявил о том, как прямое авиасообщение поможет укрепить межрегиональные связи



По его словам, открытие рейса предоставит республикам больше возможностей для сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства и поддержки малого и среднего бизнеса. «Татарстан — более развитый регион, идет на шаг впереди, мы будем перенимать этот хороший опыт. У вас проходит много событий и российского, и мирового уровня. Будем учиться, в том числе в области транспорта и дорожного хозяйства. Мы знаем, что в Татарстане хорошо строят дороги, хорошо организован общественный транспорт, безусловно, для нас это полезно», — подчеркнул Гаджимурадов.

— Есть поручение президента России о том, что необходимо развивать межрегиональное авиасообщение, чтобы не перегружать и без того загруженный московский авиационный узел. Хочу поблагодарить руководство Татарстана и Дагестана, потому что при их личном участии и благодаря доброй воле Минтранса России мы смогли открыть этот рейс. Надеюсь, что дальнейшие отношения аэропорта «Махачкала» и «ЮВТ Аэро» будут развиваться, — выступил следом гендиректор международного аэропорта «Махачкала» Арсен Пирмагомедов.

«Ближайшие четыре-пять рейсов практически раскуплены»

Позднее руководитель аэропорта «Махачкала» рассказал подробнее о своей поездке в Казань на Евразийский форум и достигнутых договоренностях. По его словам, площадка была интересна не только основной программой с выступлениями специалистов, но и тем, что предложила участникам взаимовыгодные переговоры. Так, Дагестану удалось договориться об открытии еще нескольких новых направлений. Например, «Аэрофлот» запросил слоты на два ежедневных рейса по маршруту Москва Шереметьево — Махачкала: «Это востребованное направление, аэропорт Шереметьево — хороший стыковочный хаб для перелетов в Европу», отметил Пирмагомедов. Также достигнута договоренность с «S7 Airlines» об открытии в летнюю навигацию 2019 года рейсов Новосибирск — Махачкала — Новосибирск, где проживает большая дагестанская диаспора.

— Кроме того, была переговорная программа с «ЮВТ Аэро». Мы подтвердили предварительную договоренность по выполнению прямого регулярного авиасообщения между Казанью и Махачкалой. Уже первый рейс показал хорошую загрузку: и на прилет, и на вылет самолет был полный. Ближайшие четыре-пять рейсов тоже практически раскуплены, — отметил Арсен Пирмагомедов.

Официальный представитель Дагестана в Татарстане Магомед Пирмагомедов позднее сообщил «Реальному времени», что билеты на рейс раскуплены уже до конца августа. По мнению гендиректора аэропорта Махачкалы, такая популярность маршрута демонстрирует высокую мобильность дагестанцев. Поэтому стороны ищут возможности для дальнейшего продвижения сотрудничества: «Это новое направление Махачкала — Симферополь, возможно, направление в Грузию, Азербайджан, и будем думать об открытии маршрутов в города центральной России».

«Уже первый рейс показал хорошую загрузку: и на прилет, и на вылет самолет был полный. Ближайшие четыре-пять рейсов тоже практически раскуплены», — отметил Арсен Пирмагомедов

«ЮВТ Аэро» планирует купить Embraer 190

Полную загрузку рейсу, по словам Пирмагомедова, обеспечили разные категории пассажиров: «Мы знаем, что в Махачкалу приехали две группы туристов просто посмотреть наш регион. И в Татарстан полетели не только родственники. Было подписано соглашение о сотрудничестве между предприятиями Татарстана и Дагестана, несколько человек полетели на переговоры».

Кроме того, стороны рассчитывают на активное взаимодействие в рамках событийного туризма. Например, дагестанцам интересно увидеть не только достопримечательности Татарстана, но и побывать на интересных мероприятиях в республике. Уже нашлись желающие прилететь в Казань 25—26 августа на зрелищные авиагонки «Red Bull Air Race».

— А самолет маленький, всего 50 мест, и Петр Трубаев тоже это понял. Мы знаем о планах «ЮВТ Аэро» расширять свой авиапарк, о планах приобрести новые машины Embraer 190 на 114 пассажиров. Это будет и нам, и им интересно, потому что направление востребованное. К тому же хотелось бы напомнить о словах президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина возобновить прямое авиасообщение между регионами, как это было раньше. Ведь московский авиационный узел перегружен, а мы будем напрямую в Казань летать, — подчеркнул Арсен Пирмагомедов.

Прямое авиасообщение позволит туроператорам двух регионов формировать турпакеты. Все условия и для развития делового туризма. Сам глава аэропорта Махачкалы побывал на Казанском вертолетном заводе, где его заинтересовали вертолеты «Ансат»: «Очень хорошие перспективные машины. У наших коллег есть планы по приобретению этих вертолетов для нужд нашего аэропорта и республики, в том числе для развития туризма. Вообще, вся моя поездка в Казань прошла под знаком открытости и гостеприимства, куда бы я ни ездил».

Уже нашлись желающие прилететь в Казань 25 — 26 августа на зрелищные авиагонки «Red Bull Air Race». Фото Максима Платонова



С учетом того, что казанский аэропорт конкурирует с уфимским и самарским, пассажиропоток из Дагестана и соседних кавказских республик до Новосибирска, Красноярска, Нового Уренгоя, Нижневартовска и других городов Сибири и Дальнего Востока, можно было бы направить через столицу Татарстана, считает Пирмагомедов. На Евразийском форуме участники также делились опытом в развитии IT-технологий в авиационной отрасли. Татарстан и здесь преуспел, коллегам из Махачкалы приглянулся программный комплекс казанского аэропорта «Мобильный перрон», а также новинка — система по борьбе с дронами на базе автомобиля-внедорожника. Последнюю пока еще тестируют, технология позволяет выявить опасные летающие объекты и отправить сведения в аэронавигацию.

В хадж через Махачкалу

Широкие перспективы открывает еще одно туристическое направление — паломничество. Махачкала замкнула на себе более половины заказов на хадж — из 20 тысяч квот для России на прошлый год более 10 тысяч пришлось на аэропорт столицы Дагестана.

— У Дагестана хороший опыт в организации паломничества по святым местам в Мекку и Медину. В республике работает туристический оператор «Марва тур», его специалисты наработали большой опыт по организации большого и малого Хаджа. Они организовывают паломничество около половины всех паломников России и являются одними из лидеров по организации Умры, — перечислил преимущества этой идеи Арсен Пирмагомедов.

Пассажиропоток в этом направлении идет по нарастающей. В этом году российские авиаперевозчики не смогли предоставить свои борта, поэтому в Махачкале воспользовались услугами иностранной авиакомпании Saudi Arabian Airlines, выполняющей полеты на Airbus A330. В аэропорту столицы Дагестана в данный момент строится международный терминал, который позволит в том числе программу хаджа отрабатывать на более высоком уровне и с меньшими затратами.